Chứng khoán ngày 28/8: VN-Index giữ nhịp tăng, tiến gần vùng kháng cự 1.850 điểm

VN-Index tăng điểm nhẹ

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên hôm nay khi VN-Index đóng cửa tăng 0,56 điểm so với tham chiếu, qua đó nối dài chuỗi tăng lên 7 phiên liên tiếp.

Trong phiên sáng, VN-Index chủ yếu giao dịch dưới tham chiếu và có thời điểm lùi xuống dưới mốc 1.820 điểm trước áp lực bán gia tăng. Diễn biến giằng co tiếp tục duy trì khi dòng tiền có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Sang phiên chiều, thị trường dần cải thiện, lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index lấy lại sắc xanh và có thời điểm hướng lên kiểm định vùng 1.840 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến đà tăng thu hẹp đáng kể.

Kết phiên, VN-Index chỉ còn tăng 0,56 điểm (+0,03%) lên 1.832,12 điểm, tiếp tục duy trì trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm và củng cố đà phục hồi ngắn hạn.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 28/8.

Mặc dù thị trường tăng điểm, nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 141 mã tăng giá, 71 mã giữ giá tham chiếu và 162 mã giảm giá.

Độ rộng theo nhóm ngành của thị trường ở trạng thái cân bằng với số mã giảm nhỉnh hơn số mã tăng, song xét theo diễn biến ngành, có 10/18 ngành tăng điểm trong phiên hôm nay. Trong đó, ngành công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là nhóm ngân hàng và bảo hiểm. Ở chiều ngược lại, ngành truyền thông giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +3,73 điểm, lên mức 1.982,96 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 13 mã tăng giá, 11 mã giảm giá và 6 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện, lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 643 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.365 tỷ đồng tăng gần 8% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +2,13 điểm, lên mức 284,77 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,34 điểm, lên mức 127,5 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 358 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 335 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 241 tỷ đồng. TCB và VPB là 2 mã tiếp theo được gom mạnh, với giá trị lần lượt là 213 và 112 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 160 tỷ đồng. Theo sau là VIX và MSB, lần lượt bị bán ròng 69 tỷ đồng và 56 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 4 tỷ đồng.

Dòng tiền cải thiện, xu hướng tăng được củng cố

Thị trường khép lại tuần giao dịch tích cực khi VN-Index duy trì đà tăng xuyên suốt các phiên. Dù áp lực bán xuất hiện tại những vùng kháng cự, dòng tiền luân chuyển khá đều giữa các nhóm ngành đã giúp thị trường giữ được xu hướng đi lên. Bên cạnh đóng góp đáng kể của VIC, nhiều nhóm ngành cũng ghi nhận những cổ phiếu giao dịch nổi bật như TCB ở nhóm ngân hàng, PVS ở nhóm dầu khí và BVS ở nhóm chứng khoán.

Với phiên tăng thứ 7 liên tiếp, VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự 1.843 - 1.850 điểm. Tuy nhiên, biên độ tăng trong phiên cuối tuần đã thu hẹp so với các phiên trước, trong khi khối lượng khớp lệnh tăng 16,1%, cho thấy áp lực giao dịch tại vùng giá cao đang gia tăng.

VN-Index tiếp tục củng cố đà tăng ngắn hạn. Ảnh: Đức Thanh

Xét trên cả tuần, diễn biến thị trường vẫn duy trì tích cực. VN-Index có tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp với mức tăng 3,62%, trong khi thanh khoản tăng 31,2% so với tuần trước và khối lượng khớp lệnh tương đương mức bình quân 20 tuần. Diễn biến này cho thấy, dòng tiền tiếp tục tham gia thị trường và xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế.

Trên khung thời gian tháng, VN-Index kết thúc tháng 8 với mức tăng 5,55%, qua đó chấm dứt 2 tháng điều chỉnh liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản tháng giảm cho thấy lực cầu có dấu hiệu thận trọng hơn, khi chỉ số tiến gần vùng đỉnh cũ.

Về xu hướng kỹ thuật, VN-Index tiếp tục củng cố đà tăng ngắn hạn khi duy trì quanh 1.828 điểm. Chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái tích cực. Dù áp lực bán đã gia tăng trong phiên gần nhất, cung - cầu trên thị trường nhìn chung vẫn tương đối cân bằng.

Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN-Index vẫn đang trong xu hướng phục hồi và có khả năng hướng tới vùng kháng cự quanh 1.850 điểm trong những tuần tới. Tuy nhiên, khi tiếp cận vùng này, áp lực chốt lời có thể gia tăng, khiến chỉ số xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh về vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 - 1.820 điểm trước khi xác lập xu hướng tiếp theo./.