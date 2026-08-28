Central Retail Việt Nam khai trương đại siêu thị GO! Đan Phượng

GO! Đan Phượng có diện tích hơn 3.000 m2, cung cấp hơn 21.000 sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao; từ các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, cho đến quần áo, phụ kiện thời trang, đồ gia dụng và dịch vụ ẩm thực…, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực xã Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Ông Olivier Langlet - Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam cho biết, việc khai trương và đưa đại siêu thị GO! Đan Phượng vào hoạt động là kết quả của Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MoU) giữa Vincom Retail và Central Retail Việt Nam được ký kết vào tháng 5 vừa qua.

Theo ông Olivier Langlet, sự hiện diện của GO! tại Vincom Plaza Đan Phượng sẽ góp phần triển khai hiệu quả chiến lược “Better for Vietnam” của Central Retail Việt Nam với 3 trụ cột: thúc đẩy sản phẩm nội địa, tiên phong về chất lượng thực phẩm và trở thành nhà bán lẻ bền vững hàng đầu tại Việt Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng GO! Đan Phượng khi đi vào hoạt động không chỉ góp phần kích thích tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, gia tăng doanh thu dịch vụ, mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương” - ông Olivier Langlet nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng tại lễ khai trương GO! Đan Phượng.

GO! Đan Phượng được khai trương gần kề dịp Quốc khánh 2/9, mở ra thêm cơ hội quảng bá cho hàng Việt, bởi tại siêu thị mới khai trương này cũng sẽ diễn ra chương trình “Tự hào đặc sản Việt” 2026.

Mới đây, ngày 19/8/2026, Central Retail Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng cường quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền; đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 sản phẩm đặc sản đến từ khắp các vùng miền trên cả nước.

Khách hàng tham quan và mua sắm tại GO! Đan Phượng

Đặc biệt, nhân dịp khai trương, GO! Đan Phượng triển khai chương trình ưu đãi trên nhiều nhóm hàng, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng nhanh đến hóa mỹ phẩm và đồ gia dụng.

Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như: táo Braeburn nhập khẩu New Zealand chỉ 39.000 đồng/kg, giảm 43% so với giá thông thường; sầu riêng chỉ 59.000 đồng/kg, ưu đãi giảm 33% so với giá thông thường; cá hồi phi lê tươi nhập khẩu: 529.000 đồng/kg, giá thông thường 599.000 đồng/kg; má đùi gà loại 1 CP VietGAP: chỉ 68.000 đồng/kg, giá thông thường 79.900 đồng/kg, nước giặt OMO siêu tốc bền màu/nước hoa 3,5 kg: chỉ 184.000 đồng/túi, giá thông thường 198.500 đồng/túi; dầu gội Head & Shoulders bạc hà 850 ml: chỉ 169.000 đồng/chai, giảm 25% so với giá thông thường…

Ngoài ra, người tiêu dùng còn có nhiều cơ hội mua 2 tặng 1, quà tặng kèm sản phẩm và giảm giá trực tiếp trên nhiều ngành hàng và được tặng mã giảm giá 30.000 đồng với mỗi hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng; tặng 20.000 đồng với mỗi hóa đơn từ 200.000 đồng…/.