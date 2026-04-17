Central Retail Việt Nam kết nối giao thương với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã

Dưới sự hỗ trợ của Sở Công thương Đà Nẵng, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và cơ sở sản xuất kinh doanh đến từ Đà Nẵng, Cần Thơ và Cao Bằng đã có cơ hội giới thiệu thế mạnh sản phẩm, quy trình sản xuất, chế biến, đồng thời kết nối trực tiếp theo hình thức 1 - 1 với các cán bộ thu mua của Central Retail trong hai nhóm ngành hàng chủ lực là tiêu dùng nhanh (FMCG) và thực phẩm tươi sống.

Thông qua hoạt động này, Central Retail mở rộng cơ hội hợp tác với 28 nhà cung cấp tiềm năng, tiêu biểu như HTX dược liệu Xứ Quảng, HTX Quế Trà My Minh Phúc, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm D&N; các đơn vị đến từ Cao Bằng như HTX nông sản Tân Việt Á, HTX Tâm Hòa; cùng nhiều doanh nghiệp tại Cần Thơ như Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Mỹ Yến, Công ty TNHH MTV An toàn Lương Thực sạch Miền Tây, Công ty TNHH Tân Hậu Giang…

Đây được xem là tiền đề quan trọng để Central Retail tiến tới thương thảo, ký kết hợp đồng với các đối tác, qua đó đưa các đặc sản tiêu biểu của Đà Nẵng, Cao Bằng và Cần Thơ vào hệ thống phân phối siêu thị GO! trên toàn quốc.

Đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã OCOP tham gia kết nối trực tiếp với Central Retail trong khuôn khổ sự kiện

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, hiện hàng Việt chiếm hơn 90% danh mục sản phẩm trên kệ của hệ thống. Điều này thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng nhà sản xuất trong nước, từ khâu phát triển sản phẩm đến tiêu thụ.

"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nông dân và đối tác để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Qua chương trình kết nối lần này, Central Retail kỳ vọng mở rộng danh mục đặc sản địa phương, hướng tới triển khai các chương trình quảng bá hàng Việt quy mô lớn nhân dịp lễ 30/4" - bà Vân cho biết.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, nhấn mạnh hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu năm 2026, nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, một trong những thách thức lớn đối với doanh nghiệp hiện nay là tìm kiếm đầu ra ổn định và tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại. Do đó, việc tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và nhà phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ "nút thắt" thị trường.

Đáng chú ý, hội nghị lần này còn góp phần tăng cường liên kết giữa Đà Nẵng với Cần Thơ và Cao Bằng, đại diện cho các vùng kinh tế có thế mạnh đặc thù. Qua đó, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn hàng phong phú, khai thác lợi thế vùng miền và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo đánh giá của Sở Công Thương Đà Nẵng, việc đẩy mạnh liên kết vùng theo hướng bổ trợ sẽ góp phần hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để hàng hóa địa phương thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại, thúc đẩy phát triển thương mại và gia tăng giá trị hàng Việt trên thị trường./.