Doanh nghiệp

Central Retail Việt Nam kết nối giao thương với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã

18:52 | 17/04/2026
(TBTCO) - Ngày 17/4/2026, trong khuôn khổ Hội nghị kết nối giao thương giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố, Central Retail Việt Nam đã tổ chức chương trình làm việc trực tiếp giữa đội ngũ thu mua với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.
Dưới sự hỗ trợ của Sở Công thương Đà Nẵng, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và cơ sở sản xuất kinh doanh đến từ Đà Nẵng, Cần Thơ và Cao Bằng đã có cơ hội giới thiệu thế mạnh sản phẩm, quy trình sản xuất, chế biến, đồng thời kết nối trực tiếp theo hình thức 1 - 1 với các cán bộ thu mua của Central Retail trong hai nhóm ngành hàng chủ lực là tiêu dùng nhanh (FMCG) và thực phẩm tươi sống.

Thông qua hoạt động này, Central Retail mở rộng cơ hội hợp tác với 28 nhà cung cấp tiềm năng, tiêu biểu như HTX dược liệu Xứ Quảng, HTX Quế Trà My Minh Phúc, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm D&N; các đơn vị đến từ Cao Bằng như HTX nông sản Tân Việt Á, HTX Tâm Hòa; cùng nhiều doanh nghiệp tại Cần Thơ như Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Mỹ Yến, Công ty TNHH MTV An toàn Lương Thực sạch Miền Tây, Công ty TNHH Tân Hậu Giang…

Đây được xem là tiền đề quan trọng để Central Retail tiến tới thương thảo, ký kết hợp đồng với các đối tác, qua đó đưa các đặc sản tiêu biểu của Đà Nẵng, Cao Bằng và Cần Thơ vào hệ thống phân phối siêu thị GO! trên toàn quốc.

Đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã OCOP tham gia kết nối trực tiếp với Central Retail trong khuôn khổ sự kiện

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, hiện hàng Việt chiếm hơn 90% danh mục sản phẩm trên kệ của hệ thống. Điều này thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng nhà sản xuất trong nước, từ khâu phát triển sản phẩm đến tiêu thụ.

"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nông dân và đối tác để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Qua chương trình kết nối lần này, Central Retail kỳ vọng mở rộng danh mục đặc sản địa phương, hướng tới triển khai các chương trình quảng bá hàng Việt quy mô lớn nhân dịp lễ 30/4" - bà Vân cho biết.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, nhấn mạnh hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu năm 2026, nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, một trong những thách thức lớn đối với doanh nghiệp hiện nay là tìm kiếm đầu ra ổn định và tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại. Do đó, việc tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và nhà phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ "nút thắt" thị trường.

Đáng chú ý, hội nghị lần này còn góp phần tăng cường liên kết giữa Đà Nẵng với Cần Thơ và Cao Bằng, đại diện cho các vùng kinh tế có thế mạnh đặc thù. Qua đó, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn hàng phong phú, khai thác lợi thế vùng miền và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo đánh giá của Sở Công Thương Đà Nẵng, việc đẩy mạnh liên kết vùng theo hướng bổ trợ sẽ góp phần hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để hàng hóa địa phương thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại, thúc đẩy phát triển thương mại và gia tăng giá trị hàng Việt trên thị trường./.
Tài Tâm
Từ khóa:
Central Retail Việt Nam Doanh nghiệp hợp tác kết nối giao thương Phân phối hàng Việt hội nghị kinh doanh

Bài liên quan

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

An Giang: Đang diễn ra Diễn đàn Mekong Connect 2024

An Giang: Đang diễn ra Diễn đàn Mekong Connect 2024

TP. Hồ Chí Minh tổ chức kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành lương thực, thực phẩm năm 2024

TP. Hồ Chí Minh tổ chức kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành lương thực, thực phẩm năm 2024

Dành cho bạn

Khối ngoại mua ròng gần 50 tỷ đồng, tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Vingroup

Khối ngoại mua ròng gần 50 tỷ đồng, tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Vingroup

Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Đọc thêm

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đảm bảo an toàn thông tin. Không chỉ là yếu tố kỹ thuật, an toàn số đã trở thành "lá chắn" quyết định khả năng tồn tại, cạnh tranh và phát triển bền vững của khu vực doanh nghiệp chiếm gần 98% nền kinh tế.
(TBTCO) - Không còn là kênh bổ trợ, thương mại điện tử xuyên biên giới đang vươn lên trở thành trụ cột mới của xuất khẩu Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng vượt trội, sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp và khung chính sách ngày càng hoàn thiện, giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ bứt phá, đưa hàng hóa Việt tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
(TBTCO) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Lễ khởi động dự án "Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0' của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp".
(TBTCO) - Ngày 16/4/2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Vietjet và AVIC Cabin Systems đã trao thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nội thất và công nghiệp phụ trợ tàu bay. Hợp tác mở ra một chương mới mang tính chiến lược giữa hai bên, trong bối cảnh hợp tác công nghiệp và công nghệ giữa Việt Nam – Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ.
(TBTCO) - Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 16%), phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ dự kiến khoảng 14%, đồng thời hoàn tất các đợt phát hành trước đó, đưa vốn điều lệ lên hơn 12.600 tỷ đồng trong năm 2026.
(TBTCO) - Ông Bùi Thành Nhơn vừa chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị NovaGroup cho ông Bùi Cao Nhật Quân.
(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Vietjet và SPDB Financial Leasing (SPDBFL), đại diện cho Shanghai Pudong Development Bank, đã trao thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac C909, mở rộng hợp tác tài chính - hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Central Retail Việt Nam kết nối giao thương với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã

Central Retail Việt Nam kết nối giao thương với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã

Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán SHS: Tái cấu trúc toàn diện, mục tiêu vào top 5 thị phần môi giới

Chứng khoán SHS: Tái cấu trúc toàn diện, mục tiêu vào top 5 thị phần môi giới

Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên

Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên

Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng