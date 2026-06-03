Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, vốn đăng ký vượt 1 triệu tỷ đồng

Tháng 5: Doanh nghiệp thành lập mới giảm 16,5%

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 5/2026, cả nước ghi nhận hơn 17.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 280,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 75,9 nghìn lao động. So với tháng 4/2026, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 16,5% và số lao động giảm 16,6%, nhưng tổng vốn đăng ký tăng 13,8%.

So sánh với cùng kỳ năm trước, tháng 5/2026 ghi nhận mức tăng 12,5% về số lượng doanh nghiệp mới và đặc biệt tăng tới 79,3% về số vốn đăng ký, dù lượng lao động đăng ký giảm 22,7%. Quy mô vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt mức 16,5 tỷ đồng, tăng 36,4% so với tháng 4 và tăng 59,3% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, cả nước cũng có 9,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,9% so với tháng 4 nhưng tăng 13,6% so với tháng 5/2025.

Ở chiều ngược lại, tháng 5 có 6.746 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (giảm 23,9% so với tháng trước nhưng tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2025); 8.082 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 50% so với tháng trước và tăng 23,7% so với cùng kỳ); cùng với 3.831 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 10,3% so với tháng 4 và tăng tới 100,7% so với cùng kỳ 2025).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, kết quả đăng ký kinh doanh đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng. Cả nước có hơn 94,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.066,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 432,8 nghìn người. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh 42,1% và vốn đăng ký tăng tới 64,8%, song số lượng lao động giảm nhẹ 4,7%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp mới trong 5 tháng đầu năm đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với gần 47,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 6,1%), tổng cộng cả nước đã có hơn 142,6 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 5 tháng đầu năm, đánh dấu mức tăng 27,6% so với cùng kỳ 2025. Tính bình quân, mỗi tháng nền kinh tế có 28,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động.

Xét theo khu vực kinh tế, dòng vốn và doanh nghiệp mới tập trung phần lớn vào khu vực dịch vụ với gần 70,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp và xây dựng có thêm gần 23,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 52,7%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dù chiếm tỷ trọng nhỏ với 978 doanh nghiệp nhưng ghi nhận mức tăng cao 56%.

Hơn 129 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Mặc dù lượng doanh nghiệp mới tăng cao, song thị trường cũng diễn ra quá trình thanh lọc mạnh mẽ. Tính chung 5 tháng đầu năm, có 129,3 nghìn doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rời thị trường.

Trong số đó, phần lớn là các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn với 78,8 nghìn doanh nghiệp (tăng 5,7%); hơn 31,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ thủ tục giải thể (tăng 14,2%) và hơn 19.000 doanh nghiệp đã chính thức hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 99,1% so với cùng kỳ).

Số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh nhất ở các nhóm ngành: kinh doanh bất động sản ghi nhận 1.149 doanh nghiệp giải thể, tăng 119,3%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 7.189 doanh nghiệp giải thể, tăng 104,7%; công nghiệp chế biến chế tạo có 2.042 doanh nghiệp giải thể, tăng 101,2%; xây dựng có 1.352 doanh nghiệp, tăng 98,5%./.