Không có quy định đăng ký kinh doanh đối với cá nhân

Cục Thuế vừa cho biết, nhận được công văn số 694/KHH-NVDTPC ngày 6/2/2026 của Thuế tỉnh Khánh Hòa về đăng ký kinh doanh.

Công chức thuế xuống tận địa bàn hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện quy định kê khai thuế. Ảnh: TN

Giải đáp về nội dung này, Cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng đăng ký thuế; Căn cứ Điều 82, Điều 83 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định trên, pháp luật hiện hành không có quy định về việc đăng ký kinh doanh đối với cá nhân. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đăng ký hộ kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định đối với hộ kinh doanh.

Trường hợp cá nhân chưa thực hiện đăng ký hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Thông tư số 86/2024/TT-BTC./.