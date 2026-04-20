Chính sách tài chính

Không có quy định đăng ký kinh doanh đối với cá nhân

Văn Tuấn

[email protected]
14:54 | 20/04/2026
(TBTCO) - Pháp luật hiện hành không có quy định về việc đăng ký kinh doanh đối với cá nhân. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đăng ký hộ kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định đối với hộ kinh doanh.
aa

Cục Thuế vừa cho biết, nhận được công văn số 694/KHH-NVDTPC ngày 6/2/2026 của Thuế tỉnh Khánh Hòa về đăng ký kinh doanh.

Công chức thuế xuống tận địa bàn hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện quy định kê khai thuế. Ảnh: TN

Giải đáp về nội dung này, Cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng đăng ký thuế; Căn cứ Điều 82, Điều 83 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định trên, pháp luật hiện hành không có quy định về việc đăng ký kinh doanh đối với cá nhân. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đăng ký hộ kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định đối với hộ kinh doanh.

Trường hợp cá nhân chưa thực hiện đăng ký hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Thông tư số 86/2024/TT-BTC./.

Từ khóa:
Quy định đăng ký Kinh doanh cá nhân nghĩa vụ thuế hộ kinh doanh cục thuế đăng ký thuế đăng ký kinh doanh

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu theo mức quy định của Chính phủ.
(TBTCO) - Cục Thuế nhận được công văn số 434/GLA-KTr1 ngày 3/2/2026 của Thuế tỉnh Gia Lai về thuế tài nguyên. Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Cùng với tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn, dự thảo còn thiết kế nhiều chính sách giảm mạnh nghĩa vụ thuế cho người lao động, ưu đãi thu hút nhân tài công nghệ cao và thúc đẩy thị trường tài chính xanh.
(TBTCO) - Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1/1/2026 có thể kể tới như: Tăng mức lương tối thiểu vùng, giảm thuế thu nhập cá nhân, áp bảng giá đất mới, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, "siết" hoạt động quảng cáo trên mạng...
(TBTCO) - Theo quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, từ 1/1/2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng so với quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.
(TBTCO) - Để gỡ bỏ cảnh báo rủi ro về hóa đơn, doanh nghiệp cần phối hợp giải trình, cung cấp hồ sơ, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp giao dịch. Nếu giải trình hợp lý, cơ quan thuế sẽ kiến nghị gỡ cảnh báo.
(TBTCO) - Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).
(TBTCO) - Luật Việc làm số 74/2025/QH15 quy định những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

