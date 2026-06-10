Doanh nghiệp

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, tạo lực đẩy cho tăng trưởng ngành

Khánh Linh

Khánh Linh

15:29 | 10/06/2026
(TBTCO) - Đà tăng hơn 9% của xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đang tạo nền tảng vững chắc cho ngành nông nghiệp bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng. Không chỉ đóng góp tích cực cho thương mại, khu vực này còn tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.
aa

Xuất khẩu vượt 30 tỷ USD sau 5 tháng

Theo ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhờ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) và mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 22,28 tỷ USD, tăng 12,6%, đưa toàn ngành xuất siêu 8,41 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Long nhấn mạnh, đây là kết quả tích cực trong bối cảnh hoạt động thương mại toàn cầu vẫn chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, chi phí logistics và những biến động của thị trường quốc tế.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, tạo lực đẩy cho tăng trưởng ngành
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồ họa: Phương Anh

Xét theo từng nhóm ngành hàng, nông sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch 16,38 tỷ USD, tăng 6,1%; lâm sản đạt 7,65 tỷ USD, tăng 4,5%; thủy sản đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6%.

Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng rất cao. Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 308 triệu USD, tăng 43,2%; mặt hàng muối đạt 6,7 triệu USD, tăng 45,8%; đặc biệt nhóm đầu vào sản xuất đạt 1,7 tỷ USD, tăng tới 83% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy cơ cấu xuất khẩu của ngành nông nghiệp đang tiếp tục mở rộng, không chỉ dựa vào các mặt hàng truyền thống mà còn xuất hiện thêm các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, kết quả xuất khẩu đạt gần 31 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm là tín hiệu khả quan để ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 3,7% và hướng tới mức 4% trong năm 2026.

Chủ động ứng phó để giữ đà tăng trưởng

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, ngành Nông nghiệp vẫn đối mặt với không ít khó khăn trong những tháng cuối năm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhu cầu tại các thị trường lớn có thể tiếp tục biến động dưới tác động của tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Bên cạnh đó, các rào cản kỹ thuật, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển bền vững ngày càng được các nước nhập khẩu siết chặt.

Thêm thuận lợi cho xuất nhập khẩu nông sản nhờ cải cách thủ tục

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản, lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật sẽ phân cấp 4 thủ tục hành chính cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh, như: từ ngày 1/7, thủ tục chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh theo các cam kết thương mại sẽ được phân cấp cho địa phương thực hiện...

Ngành cũng phải theo dõi sát các chính sách thương mại của những đối tác lớn, đặc biệt là những thay đổi liên quan đến thuế quan và hàng rào kỹ thuật tại thị trường Hoa Kỳ.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định việc chủ động cập nhật thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đặc biệt, việc đàm phán mở cửa thị trường mới, phát triển thị trường phụ phẩm nông nghiệp và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nước nhập khẩu.

Với đà tăng trưởng hiện nay cùng những giải pháp đồng bộ đang được triển khai, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản được kỳ vọng tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung và củng cố vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.

Khánh Linh
Từ khóa:
xuất khẩu thủy sản nông sản ngành nông nghiệp thị trường xuất khẩu

Bài liên quan

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

Chỉ dấu tích cực từ xuất khẩu

Chỉ dấu tích cực từ xuất khẩu

Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Dành cho bạn

Ngành Thuế Đắk Lắk siết chống thất thu trong lĩnh vực nông sản và hóa đơn điện tử

Ngành Thuế Đắk Lắk siết chống thất thu trong lĩnh vực nông sản và hóa đơn điện tử

ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu

ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu

Tín hiệu tích cực từ tỷ giá

Tín hiệu tích cực từ tỷ giá

Cẩn trọng bài toán dòng tiền khi “tay ngang” đầu tư chứng khoán

Cẩn trọng bài toán dòng tiền khi “tay ngang” đầu tư chứng khoán

Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN

Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đọc thêm

Doanh nghiệp dệt may trước vòng xoáy thuế quan

Doanh nghiệp dệt may trước vòng xoáy thuế quan

(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may duy trì tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chính sách thuế quan và áp lực biên lợi nhuận tiếp tục là bài toán lớn với các doanh nghiệp trong ngành.
28 doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu tại Hàn Quốc

28 doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu tại Hàn Quốc

(TBTCO) - Tham dự Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Seoul Food 2026 tại Hàn Quốc, 28 doanh nghiệp Việt Nam mang tới nhiều sản phẩm thực phẩm, nông sản chế biến, qua đó thúc đẩy kết nối đối tác, mở rộng xuất khẩu và nâng cao vị thế thương hiệu Việt tại thị trường Hàn Quốc.
BAF tham gia sàn giao dịch thịt heo, khai trương điểm bán “tick xanh trách nhiệm”

BAF tham gia sàn giao dịch thịt heo, khai trương điểm bán “tick xanh trách nhiệm”

(TBTCO) - Sau thời gian thí điểm mô hình, sáng ngày 9/6/2026, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cùng các cơ quan địa phương và hiệp hội liên quan tiến hành khai trương 02 cửa hàng tick xanh tham gia mua thịt heo mảnh BAF qua Sàn giao dịch - mô hình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy minh bạch hóa thị trường thực phẩm thiết yếu trong bối cảnh người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm.
Doanh thu toàn cầu quý I/2026 của VinFast tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm 2025

Doanh thu toàn cầu quý I/2026 của VinFast tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm 2025

(TBTCO) - Ngày 8/6/2026, VinFast Auto Ltd. công bố kết quả tài chính quý I, kết thúc ngày 31/3/2026. Trong quý I/2026, VinFast ghi nhận doanh thu 23.111,1 tỷ đồng (920,7 triệu USD), tăng 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hà Nội mở rộng không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Hà Nội mở rộng không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

(TBTCO) - Doanh nghiệp công nghệ, startup và các tổ chức nghiên cứu sẽ có thêm cơ hội đưa những sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới vào thực tiễn thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trên địa bàn Thủ đô.
Hội Nông dân Việt Nam: Mục tiêu có thêm 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp

Hội Nông dân Việt Nam: Mục tiêu có thêm 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp

(TBTCO) - Mục tiêu thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của các cấp Hội Nông dân Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân.
Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

(TBTCO) - Nhằm giải đáp các vướng mắc phát sinh trong hoạt động nhập khẩu hạt giống, Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 17192/CHQ-NVTHQ hướng dẫn phân loại hàng hóa và chính sách thuế, làm rõ các điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.
Kích hoạt cơ chế rà soát chuỗi cung ứng trước tình thế rủi ro thương mại

Kích hoạt cơ chế rà soát chuỗi cung ứng trước tình thế rủi ro thương mại

(TBTCO) - Các động thái chính sách mới từ phía Mỹ đang đặt cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trước tình thế rủi ro thương mại nghiêm trọng, đòi hỏi phải kích hoạt ngay cơ chế rà soát chuỗi cung ứng, tái cấu trúc sản xuất và tính toán chiến lược dài hạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

Trái phiếu PPP - mảnh ghép còn thiếu của vốn hạ tầng

Trái phiếu PPP - mảnh ghép còn thiếu của vốn hạ tầng

Kích cầu tiêu dùng: Không chỉ giảm giá mà cần tạo động lực mua sắm mới

Kích cầu tiêu dùng: Không chỉ giảm giá mà cần tạo động lực mua sắm mới

Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, tạo lực đẩy cho tăng trưởng ngành

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, tạo lực đẩy cho tăng trưởng ngành

Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 trao 23 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc

Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 trao 23 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc

Igloo hợp tác với Chubb Life mở rộng sang mảng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và Indonesia

Igloo hợp tác với Chubb Life mở rộng sang mảng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và Indonesia

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

Điều hành kinh tế bám sát thực tiễn địa phương và doanh nghiệp

Điều hành kinh tế bám sát thực tiễn địa phương và doanh nghiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"