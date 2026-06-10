Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, tạo lực đẩy cho tăng trưởng ngành

Xuất khẩu vượt 30 tỷ USD sau 5 tháng

Theo ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhờ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) và mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 22,28 tỷ USD, tăng 12,6%, đưa toàn ngành xuất siêu 8,41 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Long nhấn mạnh, đây là kết quả tích cực trong bối cảnh hoạt động thương mại toàn cầu vẫn chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, chi phí logistics và những biến động của thị trường quốc tế.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồ họa: Phương Anh

Xét theo từng nhóm ngành hàng, nông sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch 16,38 tỷ USD, tăng 6,1%; lâm sản đạt 7,65 tỷ USD, tăng 4,5%; thủy sản đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6%.

Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng rất cao. Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 308 triệu USD, tăng 43,2%; mặt hàng muối đạt 6,7 triệu USD, tăng 45,8%; đặc biệt nhóm đầu vào sản xuất đạt 1,7 tỷ USD, tăng tới 83% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy cơ cấu xuất khẩu của ngành nông nghiệp đang tiếp tục mở rộng, không chỉ dựa vào các mặt hàng truyền thống mà còn xuất hiện thêm các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, kết quả xuất khẩu đạt gần 31 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm là tín hiệu khả quan để ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 3,7% và hướng tới mức 4% trong năm 2026.

Chủ động ứng phó để giữ đà tăng trưởng

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, ngành Nông nghiệp vẫn đối mặt với không ít khó khăn trong những tháng cuối năm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhu cầu tại các thị trường lớn có thể tiếp tục biến động dưới tác động của tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Bên cạnh đó, các rào cản kỹ thuật, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển bền vững ngày càng được các nước nhập khẩu siết chặt.

Thêm thuận lợi cho xuất nhập khẩu nông sản nhờ cải cách thủ tục Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản, lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật sẽ phân cấp 4 thủ tục hành chính cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh, như: từ ngày 1/7, thủ tục chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh theo các cam kết thương mại sẽ được phân cấp cho địa phương thực hiện...

Ngành cũng phải theo dõi sát các chính sách thương mại của những đối tác lớn, đặc biệt là những thay đổi liên quan đến thuế quan và hàng rào kỹ thuật tại thị trường Hoa Kỳ.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định việc chủ động cập nhật thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đặc biệt, việc đàm phán mở cửa thị trường mới, phát triển thị trường phụ phẩm nông nghiệp và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nước nhập khẩu.

Với đà tăng trưởng hiện nay cùng những giải pháp đồng bộ đang được triển khai, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản được kỳ vọng tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung và củng cố vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.