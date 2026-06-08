Chính sách tài chính

Quy định mới về tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở:

Giảm áp lực tài chính cho người dân

Tin và ảnh: Xuân Thu

Tin và ảnh: Xuân Thu

14:30 | 08/06/2026
(TBTCO) - Thay vì cào bằng, chính sách thu tiền sử dụng đất phân bậc dựa theo hạn mức đất ở, không quy định cộng dồn diện tích đất ở hiện có đã giảm bớt đáng kể áp lực tài chính cho người dân.
aa

Luật Đất đai năm 2024 quy định áp dụng Bảng giá đất tiệm cận giá thị trường để xác định nghĩa vụ tài chính liên quan. Nếu tiếp tục thu 100% tiền chênh lệch khi chuyển mục đích sử dụng đối với tất cả diện tích đất vườn, ao sang đất ở như trước đây, số tiền sử dụng đất phải nộp sẽ tăng lên rất cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, Quốc hội và Chính phủ cùng các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thống nhất thực hiện.

Cụ thể, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (Nghị quyết 254), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2026/NĐ-CP. Tiếp đó, Bộ Tài chính có Công văn số 6546/BTC-QLCS và Cục Thuế có Công văn số 3469/CT-CS hướng dẫn rõ ràng về đối tượng áp dụng cũng như hạn mức đất để xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở.

Giảm áp lực tài chính cho người dân
Khu đất vườn, ao xen kẽ trong khu dân cư thuộc diện ưu đãi theo Nghị quyết 254.

Ba nhóm đối tượng sử dụng đất được áp dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 254, trong đó:

Nhóm 1: Đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhóm 2: Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng người sử dụng đất đã tách thửa để chuyển quyền sử dụng đất.

Nhóm 3: Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014 đã tự tách thành các thửa riêng.

Mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích

Theo quy định, không phải tất cả diện tích đất chuyển mục đích đều được áp dụng như nhau. Mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích của các nhóm đối tượng trên được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (gọi tắt là “mức chênh lệch”), cụ thể, theo 3 bậc như sau:

Giảm áp lực tài chính cho người dân

Nguyên tắc áp dụng hạn mức giao đất ở

Về thời điểm áp dụng, hạn mức đất ở tại từng địa phương được áp dụng tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hạn mức này tính cho cá nhân, không phụ thuộc vào số thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất và không cộng dồn diện tích đất ở hiện có.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được tính tiền sử dụng đất theo diện tích trong hạn mức một lần duy nhất trên một thửa đất do người dân tự lựa chọn. Người sử dụng đất phải tự làm bản cam kết về nội dung này trong đơn đề nghị và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu đã áp dụng chính sách ưu đãi cho thửa đất thứ nhất, thì từ lần chuyển mục đích sau trên thửa đất đó hoặc khi chuyển mục đích của thửa đất khác, người dân sẽ không được hưởng chính sách này nữa, mà phải nộp 100% mức chênh lệch.

Trường hợp đất chung, tách thửa, nếu nhiều hộ gia đình, cá nhân có chung quyền sử dụng đất trên cùng một thửa đất và được phép tách thửa, việc xác định diện tích trong hạn mức sẽ tính theo từng thửa đất được cấp Giấy chứng nhận mới. Nguyên tắc là mỗi hộ hoặc cá nhân sau khi tách thửa cũng chỉ được áp dụng hạn mức tính tiền một lần duy nhất.

Về mốc thời gian, nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các giai đoạn chuyển tiếp của chính sách đất đai, việc tính số lần chuyển mục đích, xác định hạn mức và lựa chọn thửa đất được áp dụng tính từ ngày 1/8/2024.

Trường hợp từ ngày 1/8/2024 đến trước ngày 1/1/2026 đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan thuế đã thông báo tiền sử dụng đất, thì người sử dụng đất cần có văn bản đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất phải nộp theo Nghị quyết 254, nhưng phải trước ngày 1/1/2027.

Các văn bản nêu trên đã cụ thể hóa và làm rõ các quy định, không chỉ giúp minh bạch hóa thủ tục hành chính, giúp các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện đồng bộ, mà còn giúp người dân chủ động tính toán, lựa chọn phương án chuyển mục đích sử dụng đất có lợi nhất cho mình.

Quy định mới được hiểu qua ví dụ sau: Ông A có 100 m2 đất ở, đồng thời có giấy chứng nhận 700 m2 đất trồng cây lâu năm có nguồn gốc là đất nông nghiệp gắn với đất ở. Hạn mức giao đất ở tại xã (nơi thửa đất tọa lạc) là 200 m2. Khi ông A lần đầu tiên được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng 700 m2 đất nông nghiệp trên sang đất ở, thì sẽ phải đóng các mức tiền sử dụng đất chênh lệch như sau:

200 m2 đất đầu tiên được hưởng mức 30% phần chênh lệch tiền sử dụng đất (chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở và tiền sử dụng đất nông nghiệp). 200 m2 tiếp theo được đóng 50% phần chênh lệch tiền sử dụng đất. 300 m2 còn lại phải đóng 100% chênh lệch tiền sử dụng đất.

Như vậy, có thể thấy, thay vì cào bằng, chính sách thu tiền sử dụng đất phân bậc dựa theo hạn mức đất ở, không quy định cộng dồn diện tích đất ở hiện có đã giảm bớt đáng kể áp lực tài chính cho người dân. Điều này vừa giúp người dân có đất ở hợp pháp với chi phí hợp lý, vừa thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ quản lý đất đai và thu ngân sách nhà nước một cách công bằng./.

Tin và ảnh: Xuân Thu
Từ khóa:
tiền sử dụng đất Nghị quyết 254 đất vườn Đất vườn, ao hạn mức giao đất chuyển mục đích Áp lực tài chính

Bài liên quan

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Quảng Ngãi sẽ đấu giá 62 dự án, dự kiến thu hơn 3.300 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất

Quảng Ngãi sẽ đấu giá 62 dự án, dự kiến thu hơn 3.300 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất

Thu tiền sử dụng đất: Quảng Ngãi không chạy theo con số, ưu tiên tính khả thi

Thu tiền sử dụng đất: Quảng Ngãi không chạy theo con số, ưu tiên tính khả thi

Dành cho bạn

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Đọc thêm

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

(TBTCO) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, để thực hiện đầy đủ, thực chất và kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Việc sửa đổi quy định tại Nghị định 144/2026/NĐ-CP là một bước đi đúng đắn, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là một giải pháp hỗ trợ tài chính gián tiếp, giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong các giao dịch mua sắm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.
Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2026/TT-BTC ngày 12/5/2026 quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công và việc tính toán dự kiến các chỉ tiêu rủi ro của danh mục nợ Chính phủ.
Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

(TBTCO) - Theo Nghị định số 144/2026/NĐ-CP, việc phân bổ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa dạng mặt hàng sẽ có những thay đổi quan trọng. Việc quy định rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng, phân bổ chính xác hơn số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động không chịu thuế GTGT.
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong

Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong

Hơn 60% dư nợ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Hơn 60% dư nợ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Kích hoạt cơ chế rà soát chuỗi cung ứng trước tình thế rủi ro thương mại

Kích hoạt cơ chế rà soát chuỗi cung ứng trước tình thế rủi ro thương mại

Tiêu dùng nội địa tăng mạnh, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Tiêu dùng nội địa tăng mạnh, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Khơi thông dự án bất động sản vướng mắc, tạo xung lực tăng trưởng

Khơi thông dự án bất động sản vướng mắc, tạo xung lực tăng trưởng

Giảm áp lực tài chính cho người dân

Giảm áp lực tài chính cho người dân

Truy quét, bóc gỡ những lô hàng giả “đội lốt” quá cảnh

Truy quét, bóc gỡ những lô hàng giả “đội lốt” quá cảnh

Nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển

Nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Thị trường tài sản mã hóa: Phát triển minh bạch, an toàn để đón cơ hội từ kinh tế số

Thị trường tài sản mã hóa: Phát triển minh bạch, an toàn để đón cơ hội từ kinh tế số

Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Tỷ giá chịu sức ép ngắn hạn khi nhập siêu tăng, USD phục hồi

Tỷ giá chịu sức ép ngắn hạn khi nhập siêu tăng, USD phục hồi

Bịt lỗ hổng chuyển giá ngăn “chảy máu” ngân sách

Bịt lỗ hổng chuyển giá ngăn “chảy máu” ngân sách

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng