Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Đối tượng áp dụng của Nghị định số 245/2026/NĐ-CP là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp), hộ gia đình, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và có phát sinh số thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định.

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 245/2026/NĐ-CP. Ảnh: Đức Thanh

Nghị định số 245/2026/NĐ-CP còn áp dụng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (năm 2017) và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng, khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, có phát sinh số thuế GTGT, thuế TNDN hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định.

Gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng. Cụ thể: kỳ tính thuế tháng 5/2026 chậm nhất là ngày 20/11/2026; kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9/2026 chậm nhất là ngày 21/12/2026; kỳ tính thuế quý II/2026 chậm nhất là ngày 2/11/2026; kỳ tính thuế quý III/2026 chậm nhất là ngày 30/12/2026.

Quy định nêu trên không áp dụng đối với số thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian gia hạn đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II/2026 là 3 tháng; thời gian gia hạn đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý III/2026 là 2 tháng.

Số thuế TNDN tạm nộp của quý II/2026 chậm nhất ngày 2/11/2026.

Số thuế TNDN tạm nộp của quý III/2026 chậm nhất ngày 30/12/2026.

Nghị định số 245/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2026 đến hết ngày 30/12/2026. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp các khoản thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày 27/6/2026 thì không điều chỉnh lại.

Gia hạn nộp tiền thuê đất

Thời gian gia hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 là 5 tháng.

Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (là số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026) của người nộp thuế đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm: thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 2/11/2026.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn sau khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì không được gia hạn số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, thì được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp theo quy định tại Nghị định này.