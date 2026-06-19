Chính sách tài chính

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Hà Phương

Hà Phương

12:20 | 19/06/2026
Thông tư số 68/2026/TT-BTC nêu rõ, ưu tiên nguồn lực đầu tư, nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hoạt động dự trữ quốc gia.
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Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2026/TT-BTC ngày 18/6/2026 quy định về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia (DTQG). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Thông tư số 68/2026/TT-BTC nêu rõ, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành về DTQG; khuyến khích thử nghiệm, áp dụng công nghệ mới phù hợp với đặc thù lĩnh vực; bảo đảm tính linh hoạt, thích ứng với sự phát triển của công nghệ.

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại
Đổi mới quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa các khâu nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia. Ảnh: Đức Thanh

Việc triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về DTQG phải phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế, mức độ sẵn sàng và năng lực tổ chức thực hiện; bảo đảm an toàn, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động quản lý; thực hiện theo lộ trình và có thể áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên, phản ánh đúng thực trạng, thống nhất, đồng bộ, liên thông dữ liệu; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng, giao thức kết nối, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung, Khung kiến trúc số Bộ Tài chính, Kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.

“Lấy dữ liệu làm trung tâm phục vụ công tác quản lý, điều hành. Bảo đảm nguyên tắc dữ liệu được thu thập một lần, sử dụng nhiều lần; ưu tiên sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung; tránh trùng lặp, phân tán, lãng phí nguồn lực trong xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và dữ liệu”.

(Thông tư số 68/2026/TT-BTC)

Theo quy định tại Thông tư, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về nhập, xuất hàng DTQG, hàng dự trữ chiến lược nhằm nâng cao năng suất lao động, bảo đảm nhập, xuất hàng DTQG, hàng dự trữ chiến lược nhanh chóng, kịp thời gắn với đổi mới quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa các khâu nhập, xuất thông qua cơ giới hóa, tự động hóa và số hóa; bảo đảm an toàn, tăng cường khả năng giám sát, bảo đảm nhập, xuất nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý; dữ liệu, hồ sơ được ghi nhận, lưu vết, đối soát và cập nhật đầy đủ trên Hệ thống.

Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về bảo quản hàng DTQG, hàng dự trưc chiến lược nhằm bảo đảm tính ổn định về chất lượng hàng DTQG, hàng dự trữ chiến lược; giảm hao hụt, nâng cao hiệu quả công tác bảo quản hàng DTQG, hàng dự trữ chiến lược và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ kho thông minh, hiện đại hóa trang thiết bị để quản lý, vận hành kho an toàn, kiểm soát an ninh và bảo đảm số lượng, chất lượng hàng hóa, kịp thời xử lý các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng; tăng cường ứng dụng các thiết bị giám sát, thu thập dữ liệu (IoT), bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống theo quy định; trang bị công nghệ bảo quản và phương tiện, thiết bị kỹ thuật phù hợp để cơ giới hóa, tự động hóa các khâu trong bảo quản hàng DTQG, hàng dự trữ chiến lược; tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên, liên tục trên Hệ thống.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư

Thông tư nêu rõ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quản lý hàng DTQG, hàng dự trữ chiến lược ưu tiên nguồn lực đầu tư, nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực DTQG, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hoạt động DTQG theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ kỹ thuật cao trong hoạt động DTQG; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhập, xuất và bảo quản hàng DTQG, hàng dự trữ chiến lược.

Khuyến khích và ghi nhận các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp miễn phí giải pháp kỹ thuật, phát minh, sáng chế, ứng dụng công nghệ bảo quản, công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả trong quản lý, điều hành, nhập, xuất và bảo quản hàng DTQG, hàng dự trữ chiến lược.

Bộ Tài chính tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về DTQG tập trung, thống nhất; ban hành Quy chế quản lý, khai thác, vận hành Hệ thống để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và điều hành hoạt động DTQG trên môi trường số.

Việc thu thập, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện theo phương thức tự động thông qua cơ chế kết nối giữa các hệ thống thông tin bằng giao diện lập trình ứng dụng (API); trường hợp chưa đủ điều kiện kết nối thì thực hiện cập nhật dữ liệu trực tiếp trên Hệ thống theo phân công, phân cấp, phân quyền.

Dữ liệu trên Hệ thống được lưu trữ, bảo quản an toàn, lâu dài và bảo mật theo quy định; được sao lưu, khôi phục; kiểm tra, rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và xử lý dữ liệu trùng lặp, sai sót kỹ thuật hoặc không còn giá trị sử dụng./.

Hà Phương
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dự trữ quốc gia ứng dụng công nghệ ưu tiên nguồn lực dự trữ chiến lược Thông tư số 68/2026/TT-BTC

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