Philippines cảm ơn Việt Nam hỗ trợ kịp thời 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Tại buổi tiếp, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III chia sẻ, số gạo viện trợ của Việt Nam đã đến Philippines vô cùng kịp thời và nhanh chóng được phân phát trực tiếp đến tay người dân vùng thảm họa.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III đặc biệt đánh giá cao quyết định phân chia số lượng gạo xuất cấp thành 3 đợt của phía Việt Nam, giúp Bộ An sinh xã hội và Phát triển Philippines thuận lợi trong việc điều phối, vận chuyển đến các địa bàn khó khăn nhất.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh (bên phải) tiếp Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: Đức Minh

“Khi nhận được gạo cứu trợ, người dân Philippines đều được biết đây là món quà ý nghĩa từ Việt Nam. Sự hỗ trợ này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng giữa hai quốc gia, đặc biệt có ý nghĩa lớn lao trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao” - Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III xúc động chia sẻ.

Đại sứ đánh giá cao việc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã rất sát sao và liên tục cập nhật tiến trình xuất cấp, vận chuyển.

Đặc biệt, Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 31/5 - 1/6/2026), tạo động lực mạnh mẽ thắt chặt quan hệ song phương.

Đáp lại tình cảm chân thành từ phía bạn, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh bày tỏ vinh dự khi được thực hiện nhiệm vụ nhân đạo ý nghĩa này theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Cục trưởng Bùi Tuấn Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam đã phối hợp rất chặt chẽ, khẩn trương với các cơ quan chuyên trách của Việt Nam để hoàn thành kế hoạch bàn giao.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I Nguyễn Thúy Hồng, để vận chuyển thành công 2.000 tấn gạo nhập kho đợt 1 năm 2025 từ nguồn dự trữ quốc gia, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã khẩn trương triển khai xuất kho từ ngày 4/5/2026 và chia làm 3 chuyến tàu rời cảng Hải Phòng đến cảng Cebu (Philippines).

Chuyến thứ nhất vận chuyển 750 tấn (30 container), cập cảng ngày 7/6/2026; chuyến thứ hai vận chuyển 750 tấn (30 container), cập cảng ngày 5/6/2026; chuyến thứ ba vận chuyển 500 tấn (20 container), cập cảng ngày 26/6/2026.

Đến ngày 29/6/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã hoàn thành giao 2.000 tấn gạo quà tặng của Việt Nam hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả bão lụt.

Đợt viện trợ khẩn cấp này một lần nữa khẳng định vai trò cầu nối nhân đạo của ngành Dự trữ Nhà nước Việt Nam, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược và tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Philippines./.