Xây dựng nền dự trữ quốc gia hiện đại, chủ động, linh hoạt và có tính chiến lược

Ngày 3/7/2026, tại Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Cục Dự trữ Nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Chủ động triển khai đồng bộ, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Đặng Văn Thanh cho biết, năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện kế hoạch nhập 300.000 tấn gạo dự trữ quốc gia. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã khẩn trương phân bổ chỉ tiêu nhập gạo cho 15 Chi cục DTNN khu vực và phê duyệt dự toán mua gạo làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, các Chi cục DTNN khu vực đã chủ động tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định; đến ngày 3/6/2026, đã lựa chọn được nhà thầu cung cấp 273.020/300.000 tấn gạo, đạt 91,01% kế hoạch được giao.

Tính đến ngày 1/7/2026, các Chi cục DTNN khu vực đã nhập kho 138.327 tấn/273.020 tấn gạo, đồng thời đang tiếp tục tổ chức tiếp nhận theo tiến độ hợp đồng, dự kiến hoàn thành nhập kho toàn bộ số lượng đã ký hợp đồng chậm nhất đến ngày 10/7/2026.

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Đặng Văn Thanh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phó Cục trưởng Đặng Văn Thanh thông tin, lũy kế từ đầu năm đến ngày 1/7/2026, Bộ Tài chính (Cục DTNN) đã thực hiện xuất cấp 77.447 tấn gạo. Trong đó, xuất hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt 17.277 tấn; hỗ trợ học sinh 55.875 tấn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ 1.148 tấn; hỗ trợ trồng rừng 1.147 tấn và thực hiện viện trợ 2.000 tấn gạo cho Philippines.

Ngày 27/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2026/NĐ-CP quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, trong đó giao Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh thuộc đối tượng trên cơ sở báo cáo kế hoạch về nhu cầu hỗ trợ gạo cho học sinh của UBND các địa phương. Trên cơ sở đó, Cục DTNN đang khẩn trương chỉ đạo các Chi cục DTNN khu vực phối hợp với địa phương rà soát nhu cầu, chuẩn bị nguồn hàng, xây dựng phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm sẵn sàng triển khai chính sách ngay khi Nghị định có hiệu lực.

Ngoài ra, đến nay, các chi cục DTNN khu vực đã hoàn thành 100% kế hoạch xuất bán hơn 123 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch luân phiên đổi hàng năm 2025 chuyển sang năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận, chia sẻ những kết quả đạt được, những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục DTNN trong thời gian tới.

Từng bước xây dựng tiềm lực dự trữ chiến lược mạnh mẽ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong toàn hệ thống DTNN đã đoàn kết, trách nhiệm, chủ động vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao Cục DTNN đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; bảo đảm hoạt động của hệ thống thông suốt sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng theo đúng tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm là Cục DTNN đã tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai Luật Dự trữ quốc gia năm 2025; chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới về dự trữ chiến lược và nhiều văn bản quan trọng khác.

Đặc biệt, Cục DTNN đã chủ động, khẩn trương tham mưu Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia năm 2025, Thông tư số 68/2026/TT-BTC ngày 18/6/2026 quy định về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu, trình Bộ phê duyệt Hệ thống kho dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh, toàn ngành DTNN cần nhận thức rõ rằng, yêu cầu đối với công tác dự trữ quốc gia trong giai đoạn hiện nay đã có sự thay đổi căn bản. Trong điều kiện đất nước phát triển nhanh hơn, hội nhập sâu rộng hơn, công tác dự trữ quốc gia không thể chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ số lượng hàng dự trữ, mà phải hướng tới xây dựng nền dự trữ quốc gia hiện đại, chủ động, linh hoạt và có tính chiến lược, đủ khả năng hỗ trợ Chính phủ điều hành nền kinh tế và ứng phó hiệu quả với các tình huống phát sinh.

Thứ trưởng đề nghị Cục DTNN tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, bảo đảm Luật Dự trữ quốc gia được triển khai thống nhất, hiệu quả trong thực tiễn. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo các nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia theo đúng tiến độ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi và bám sát thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về dự trữ chiến lược, tạo hành lang pháp lý để huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Cục Dự trữ Nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Cục DTNN cần tập trung triển khai các định hướng chiến lược nhằm tạo bước phát triển mới cho ngành DTNN, trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tổ chức thực hiện hiệu quả việc xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng chỉ đạo Cục DTNN chủ động rà soát, xây dựng lộ trình đầu tư phát triển hệ thống kho theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển quốc gia và yêu cầu bố trí lực lượng trên các địa bàn chiến lược; nghiên cứu cơ cấu lại danh mục hàng dự trữ quốc gia theo hướng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự và các nhiệm vụ đột xuất trong điều kiện mới. Mục tiêu cao nhất là từng bước hình thành tiềm lực dự trữ chiến lược quốc gia, góp phần nâng cao năng lực tự chủ, khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đây phải được xác định là động lực quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia. Cần tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất của ngành; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan; từng bước số hóa toàn bộ quy trình quản lý, nhập, xuất, bảo quản và điều hành hàng dự trữ quốc gia; tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong quản lý kho tàng, kiểm soát chất lượng, dự báo nhu cầu và hỗ trợ ra quyết định.

Một nhiệm vụ quan trọng của ngành DTNN là nâng cao hiệu lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực được Nhà nước giao. Toàn ngành cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản công và nguồn lực dự trữ quốc gia.

Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả phục vụ đất nước làm thước đo đánh giá cán bộ và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tin tưởng, với truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và khát vọng cống hiến, ngành DTNN sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng thành công nền dự trữ quốc gia hiện đại, đủ tiềm lực, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, Cục trưởng Cục DTNN Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh, Cục sẽ khẩn trương chuyển hóa các chỉ đạo này thành những hành động thực tế. Các mục tiêu sẽ được đưa trực tiếp vào chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026. Cục trưởng yêu cầu toàn ngành DTNN tập trung vào các nhiệm vụ chủ chốt để hoàn thành mục tiêu đề ra./.