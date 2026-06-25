Phê duyệt Hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, hệ thống kho dự trữ quốc gia đảm bảo phân bố hợp lý theo vùng, miền, vị trí chiến lược, đáp ứng yêu cầu mục tiêu dự trữ quốc gia và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Bảo đảm chủ động đáp ứng nhanh, kịp thời các yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu đói và các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh, tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Hệ thống kho dự trữ quốc gia đảm bảo phân bố hợp lý theo vùng, miền, vị trí chiến lược. Ảnh: Khánh Huyền

Từng bước xây dựng, hoàn thiện Hệ thống kho dự trữ quốc gia và cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng theo hướng hiện đại, quy mô phù hợp tại các vùng, tuyến chiến lược trong cả nước theo quy hoạch được duyệt;

Tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành Hệ thống kho dự trữ quốc gia; hình thành cơ sở dữ liệu chuẩn, nhất quán và an toàn bảo mật về hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược phục vụ công tác quản lý, vận hành và ra quyết định, có khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành và các cấp quản lý.

Tiêu chí bố trí mạng lưới và phát triển Hệ thống kho dự trữ quốc gia

Hệ thống kho dự trữ quốc gia được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; các điểm kho được bố trí tại địa bản hợp lý, chiến lược, đảm bảo khả năng ứng phó nhanh, kịp thời trong tình huống đột xuất, cấp bách theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đảm bảo liên kết vùng, các địa điểm lân cận trong trường hợp cần huy động.

Vị trí các điểm kho được bố trí tại các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh; địa điểm cao ráo, hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng của thiên tai; thuận lợi về giao thông.

Quy mô công suất của Hệ thống kho dự trữ quốc gia và cơ cấu kho phải đáp ứng nhu cầu nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia trên từng vùng, phù hợp với định hướng về tổng mức, mức dự trữ quốc gia của từng mặt hàng, phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng.

Việc đầu tư xây dựng Hệ thống kho dự trữ quốc gia cần đồng bộ các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, bảo quản tại kho; xây dựng, triển khai, vận hành cơ sở dữ liệu hàng dự trữ quốc gia tại từng điểm kho, bảo đảm chuẩn hóa thông tin về chủng loại, số lượng, chất lượng, tình trạng bảo quản và thời hạn sử dụng; tích hợp, đồng bộ dữ liệu hàng dự trữ quốc gia từ các kho dự trữ quốc gia với cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo điều hành trực tuyến tập trung trên môi trường số.

Yêu cầu của Hệ thống kho dự trữ quốc gia

Đầu tư từng bước các điểm kho đảm bảo đồng bộ, hiện đại; bố trí tối thiểu 3 điểm kho trong 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổng số không quá 171 điểm kho, tổng tích lượng mỗi điểm kho đạt 7.500 tấn trở lên.

Hệ thống kho dự trữ quốc gia phải đảm bảo phân bố hợp lý về không gian lãnh thổ, đảm bảo sức chứa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, có kế hoạch xuất tại chỗ, xuất chéo và dự trữ dự phòng các tình huống đột xuất cấp bách phát sinh; đặc biệt tại địa bàn hay gặp thiên tai, bão lũ... phải bố trí nhiều điểm kho dự trữ quốc gia với tích lượng lớn để đảm bảo khả năng ứng phó nhanh, kịp thời, hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của Cục Dự trữ Nhà nước.

Những điểm kho hiện có có quy mô đảm bảo diện tích và bố trí tích lượng phù hợp hoặc có vị trí chiến lược thì tiếp tục sử dụng; tận dụng những điểm kho hiện có quy mô nhỏ nhưng có khả năng đầu tư mở rộng, nâng cấp để từng bước đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cải tạo; bổ sung đầu tư xây dựng những điểm kho mới có quy mô phù hợp; đồng thời áp dụng công nghệ tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, tiết kiệm chi phí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Các điểm kho và kho hiện trạng không thuộc Hệ thống kho dự trữ quốc gia giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050 tiếp tục được sử dụng, cải tạo, sửa chữa để bảo quản hàng dự trữ quốc gia phù hợp với tiến độ nâng cấp, sửa chữa, cải tạo và lộ trình đầu tư xây dựng những điểm kho mới trong hệ thống kho dự trữ quốc gia thuộc các trường hợp: điểm kho có diện tích nhỏ, không đảm bảo bố trí tích lượng 7.500 tấn kho và sẽ thực hiện xử lý tài sản theo quy định của pháp luật; kho thuộc đối tượng chuyển giao, bàn giao cho địa phương hoặc cho đơn vị khác quản lý theo chủ trương của cấp có thẩm quyền; kho xây dựng lâu năm, đã xuống cấp nghiêm trọng, không phù hợp chứa hàng dự trữ quốc gia...

Yêu cầu hệ thống kho áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nhập, xuất, bảo quản

Hệ thống kho dự trữ quốc gia được trang bị hệ thống thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại để tự động hóa quá trình nhập, xuất, bảo quản.

Hệ thống kho dự trữ quốc gia được trang bị hệ thống cho phép kiểm tra. giám sát hàng hóa trong quá trình bảo quản: trang bị hệ thống giám sát điều kiện bảo quản như theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và một số điều kiện môi trường phù hợp từng loại hình kho, mặt hàng dự trữ quốc gia theo thời gian thực và đưa ra cảnh báo khi đạt ngưỡng.

Hệ thống kho dự trữ quốc gia được trang bị hệ thống định danh, nhận diện thông tin về hàng hóa trong quá trình nhập, xuất, bảo quản và khi xuất kho sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 và được áp dụng cho công tác chuẩn bị đầu tư năm 2026, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.