Novaland dự kiến dùng hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu để xử lý nợ

Rót vốn để xử lý nợ trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung, làm rõ phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo nghị quyết, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 8.006.893.240.000 đồng, chưa trừ chi phí phát hành. Toàn bộ nguồn vốn này được phân bổ cho ba nhóm mục đích, đều liên quan đến việc thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn.

Trong đó, khoản lớn nhất là hơn 5.953 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ gốc trái phiếu của chính công ty, theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu. Đây là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn dự kiến huy động, tương đương khoảng 74,35% tổng số tiền thu được. Khoản tiền này dự kiến được giải ngân trong quý IV/2026 đến quý I/2027.

Phần vốn còn lại được Novaland phân bổ cho hai công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền, cũng nhằm mục đích xử lý các nghĩa vụ nợ.

Dự án Aqua City đang bước vào giai đoạn tăng tốc, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Ảnh: Lê Toàn.

Cụ thể, Novaland dự kiến góp hơn 916 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal để công ty này sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn.

Trong đó, nguồn vốn được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu NSRCH2223001 của Nova Saigon Royal theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu. Thời gian giải ngân dự kiến cũng trong quý IV/2026 - quý I/2027.

Khoản vốn thứ ba trị giá hơn 1.137 tỷ đồng được Novaland dự kiến góp vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để công ty con này thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn.

Theo nghị quyết, số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu NTDCH2227001 của No Va Thảo Điền theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Nghị quyết HĐQT cũng nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế của từng mục đích sử dụng tiền tại thời điểm thanh toán, HĐQT được điều chỉnh thời điểm và giá trị thanh toán cho từng mục đích.

Ngoài các nội dung bổ sung, làm rõ lần này, các nội dung còn lại tại Nghị quyết HĐQT số 34/2026-NQ.HĐQT-NVLG được giữ nguyên và tiếp tục thực hiện.

Trước đó, ngày 2/7/2026, Đại hội đồng cổ đông Novaland đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Ngày 18/7/2026, HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán; đến ngày 6/8/2026, HĐQT thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết.

Theo nghị quyết mới, tài liệu này sẽ được bổ sung vào hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Novaland để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tập trung hoàn thiện dự án Aqua City

Trước đó, Novaland đã tổ chức chương trình gặp gỡ các định chế tài chính và nhà thầu, cập nhật những thông tin mới về pháp lý, nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án Aqua City.

Theo doanh nghiệp, với cam kết tài trợ hơn 20.000 tỷ đồng từ các định chế tài chính cùng sự đồng hành của các đối tác nhà thầu chiến lược, Aqua City đang bước vào giai đoạn tăng tốc, tập trung hoàn thiện đô thị trong giai đoạn 2026 - 2027.

Ông Cao Trần Duy Nam - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục hơn 57 dự án, với tổng quy mô khoảng 10.600 ha, dự kiến được khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2032. Đây là danh mục dự án có quy mô lớn, với lộ trình triển khai dài hạn, qua đó tạo cơ sở để Novaland và các đối tác chủ động hoạch định nguồn lực trong những năm tới.

Theo ông Nam, Novaland hướng tới xây dựng mạng lưới các nhà thầu chiến lược có năng lực tài chính, năng lực thi công, đồng thời cam kết về chất lượng và tiến độ để đồng hành cùng Tập đoàn theo lộ trình đến năm 2032. Trong đó, Aqua City được xác định là đại đô thị khởi đầu cho giai đoạn tăng tốc này.

Theo kế hoạch triển khai giai đoạn 3 (2025 - 2030), Aqua City sẽ tiếp tục xây dựng các hạng mục còn lại. Khi hoàn thiện đồng bộ, dự án dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 4.600 căn nhà, cùng quỹ đất dành cho các công trình tiện ích công cộng như trung tâm thương mại, bến thuyền, trường học liên cấp và một cơ sở y tế.