Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều địa phương đã chạm mốc 55.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, miền Bắc ghi nhận mức điều chỉnh đồng loạt 1.000 đồng/kg tại các địa phương được khảo sát.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này hiện chỉ còn 56.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng giao dịch ở 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại được khảo sát cùng lùi về 56.000 đồng/kg.

Như vậy, miền Bắc hiện không còn địa phương nào giữ được mức giá 58.000 đồng/kg như những phiên trước. Mặt bằng giá cao nhất tại khu vực đã giảm xuống còn 57.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm diễn ra rõ nét hơn khi 10/11 địa phương được khảo sát điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Khánh Hòa là địa phương duy nhất không ghi nhận biến động so với phiên trước.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng đầu khu vực với mức thu mua 57.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giao dịch ở 56.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá heo hơi tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã xuống 55.000 đồng/kg, thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng chịu áp lực đi xuống. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giảm thêm 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long giữ nguyên mức giá so với phiên trước.

Mặt bằng giá heo hơi tại miền Nam theo đó cũng giảm xuống còn 55.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng dẫn đầu khu vực với 57.000 đồng/kg. Tây Ninh và Cần Thơ được thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng giảm xuống 55.000 đồng/kg, ngang với mức thấp nhất đang được ghi nhận tại miền Trung - Tây Nguyên.

Nhìn chung, giá heo hơi tiếp tục giảm trên cả ba miền trong sáng 19/8, đưa phạm vi giao dịch trên cả nước xuống còn 55.000 - 57.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá trên thị trường heo hơi vẫn chưa chấm dứt, đồng thời mặt bằng giá giữa các khu vực đang ngày càng thu hẹp./.