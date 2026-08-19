Chứng khoán

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 328.000 tỷ đồng từ đầu năm

Thu Hương

Thu Hương

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06:38 | 19/08/2026
(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm, thị trường ghi nhận gần 328.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành, chủ yếu qua kênh riêng lẻ.
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Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 10/8 - 14/8 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tuần qua, với tổng giá trị 9.200 tỷ đồng. Các đợt phát hành tập trung ở hai nhóm ngành ngân hàng và bất động sản.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 328.000 tỷ đồng từ đầu năm

Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 327.961 tỷ đồng. Trong đó, có 198 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 280.723 tỷ đồng, chiếm 85,6% tổng giá trị phát hành; 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 47.238 tỷ đồng, chiếm 14,4%. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.

Hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục diễn ra trong tuần khi các doanh nghiệp đã mua lại 3.621 tỷ đồng trái phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 184.540 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Ngân hàng là nhóm dẫn đầu về quy mô mua lại, chiếm khoảng 87,3% tổng giá trị, tương ứng khoảng 161.241 tỷ đồng.

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu dự kiến đến hạn thanh toán là 98.295 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 56.431 tỷ đồng, tương đương 54,3% tổng giá trị sắp đáo hạn. Nhóm ngân hàng đứng tiếp theo với 19.255 tỷ đồng, chiếm 18,7%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 4.028 tỷ đồng mỗi ngày trong tuần, giảm 25,6% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 958.000 tỷ đồng.

Thu Hương
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