Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp, VIC tiếp tục chịu áp lực lớn

Tùng Linh

Tùng Linh

20:29 | 18/08/2026
(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng phiên thứ tư liên tiếp. Tâm điểm bán ròng tiếp tục là nhóm Vingroup gồm VIC, VHM... và cổ phiếu dòng tài chính ngân hàng.
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Thị trường chứng khoán ghi nhận nỗ lực phục hồi trong phiên 18/8, nhưng áp lực bán vẫn hiện diện áp đảo hơn ở nhiều nhóm cổ phiếu. Trong khi đó, dòng vốn ngoại chưa đảo chiều khi tiếp tục bán ròng khoảng 738 tỷ đồng trên cả ba sàn. Đây là phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup và tài chính ngân hàng.

Ở chiều bán, cổ phiếu Vingroup (VIC) đứng đầu danh sách với giá trị bán ròng 150,74 tỷ đồng. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp VIC chịu áp lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Dù vậy, cổ phiếu VIC vẫn tăng 1,01%, đóng cửa ở 200.000 đồng/cổ phiếu.

Một cổ phiếu khác thuộc nhóm Vingroup là VHM bị bán ròng 49,53 tỷ đồng, trong khi thị giá tăng 1,47% lên 69.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, riêng VIC và VHM đã bị khối ngoại rút ròng hơn 200 tỷ đồng trong phiên.

Áp lực bán còn tập trung tại nhóm tài chính - ngân hàng. VPB bị bán ròng 116,73 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường; SSI bị bán ròng 65,12 tỷ đồng, VCB hơn 61 tỷ đồng và STB 34,63 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn cổ phiếu ngân hàng trong nhóm bị bán ròng vẫn giữ được sắc xanh, cho thấy lực cầu trong nước hấp thụ tương đối tốt lượng cung từ nhà đầu tư ngoại.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp, VIC tiếp tục chịu áp lực lớn
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 18/8 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, quy mô mua ròng khá khiêm tốn. Chứng chỉ quỹ FUESSVFL dẫn đầu với 61,25 tỷ đồng, tiếp đến là VNM với 29,8 tỷ đồng. MSR, CTR, PLX, MBB, SAB và PVS được mua ròng từ 14-19 tỷ đồng mỗi mã. Trong đó, PLX tăng 6,9%, còn PVS tăng 3,48%.

Dòng tiền ngoại vẫn nghiêng mạnh hơn về phía bên bán, trong khi giá trị mua ròng tại từng mã chưa lớn. Việc khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng lên 4 phiên cho thấy tâm lý thận trọng vẫn duy trì, dù thị trường chung đã xuất hiện nỗ lực phục hồi và nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán ngoại vẫn giữ được sắc xanh.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index vic vingroup

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