Chứng khoán

Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
17:21 | 17/08/2026
(TBTCO) - Sau 7 tháng đầu năm, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận giá trị rút ròng hơn 5.800 tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước.
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Theo phân tích của Chứng khoán VNDIRECT, dòng vốn ETF tại Việt Nam tiếp tục ở trạng thái rút ròng trong tháng 7/2026, với giá trị khoảng 855 tỷ đồng, tương đương hơn 7% tổng giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, các ETF cổ phiếu Việt Nam bị rút ròng hơn 5.800 tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy áp lực rút vốn qua kênh này đã phần nào thu hẹp.

Diễn biến của các ETF nằm trong bối cảnh khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Riêng tháng 7, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 11.500 tỷ đồng trên HOSE, dù quy mô đã giảm tháng thứ hai liên tiếp sau khi đạt mức cao nhất năm vào tháng 5. Tính chung 7 tháng, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE vượt 91.400 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm
Nguồn: VNDIRECT.

Trong cơ cấu nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức bán ròng gần 9.000 tỷ đồng trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp ở trạng thái bán ròng nhưng đã thu hẹp so với mức 11.300 tỷ đồng của tháng 6. Cá nhân nước ngoài cũng bán ròng tháng thứ sáu liên tiếp với hơn 2.600 tỷ đồng, thấp hơn mức trên 4.000 tỷ đồng của tháng trước.

Đáng chú ý, tổ chức trong nước chuyển sang bán ròng hơn 4.300 tỷ đồng sau 11 tháng mua ròng liên tiếp. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục là lực cầu chính khi mua ròng gần 16.000 tỷ đồng, qua đó hấp thụ một phần lượng bán ròng từ các nhóm nhà đầu tư khác.

Thanh khoản thị trường trong nước cải thiện trong tháng 7 nhưng vẫn ở vùng thấp. Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt khoảng 14.500 tỷ đồng/phiên, tăng 4,7% so với tháng trước; khối lượng giao dịch bình quân đạt 585 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 13,9%. Dù vậy, các mức này vẫn thuộc vùng thấp nhất trong hơn một năm qua.

Áp lực bán của khối ngoại trong tháng 7 tập trung chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngân hàng đứng đầu với giá trị bán ròng hơn 5.400 tỷ đồng, tiếp đến là bất động sản với hơn 4.700 tỷ đồng và dịch vụ tài chính khoảng 1.300 tỷ đồng. Một số ngành khác như công nghệ thông tin, hàng và dịch vụ công nghiệp, hóa chất, tiện ích và tài nguyên cơ bản cũng ghi nhận bán ròng nhưng với quy mô thấp hơn.

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại vẫn xuất hiện tại một số nhóm như thực phẩm và đồ uống, bán lẻ, xây dựng và vật liệu, du lịch và giải trí, song giá trị không lớn. Theo VNDIRECT, diễn biến theo từng nhóm ngành cho thấy dòng vốn ngoại có sự phân hóa và tái cơ cấu danh mục, trong khi áp lực bán tập trung nhiều hơn ở một số nhóm vốn hóa lớn.

Xét theo cơ cấu giao dịch, giá trị giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng 10,4% so với tháng 6, trong khi tổ chức nước ngoài tăng 11,7%. Ngược lại, giao dịch của tổ chức trong nước giảm 3% và cá nhân nước ngoài giảm 7,5%. Các chuyên gia nhận định, thanh khoản cải thiện chủ yếu nhờ hoạt động của nhà đầu tư cá nhân trong nước và tổ chức nước ngoài.

Trái với diễn biến tại Việt Nam, dòng tiền ETF toàn cầu tăng mạnh trong tháng 7 khi tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý II, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận và diễn biến tương đối thuận lợi của các thị trường chứng khoán quốc tế. ETF cổ phiếu toàn cầu hút ròng gần 271 tỷ USD, tăng 43,2% so với tháng trước và là mức cao nhất theo tháng kể từ đầu năm.

Đáng chú ý, dòng tiền quay trở lại các thị trường mới nổi sau 4 tháng liên tiếp bị rút ròng. ETF cổ phiếu tại nhóm thị trường này hút ròng 92,9 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn 2 năm, với đóng góp chủ yếu từ Trung Quốc. ETF cổ phiếu Trung Quốc hút ròng gần 70 tỷ USD sau chuỗi nhiều tháng bị rút vốn, trong bối cảnh dòng tiền nội địa qua kênh ETF gia tăng và thị trường kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ.

Tại các thị trường phát triển, ETF cổ phiếu tiếp tục hút ròng 138,1 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước. Mỹ vẫn là điểm đến lớn nhất với 106,2 tỷ USD, dù giảm 15,3% so với tháng 6. Dòng vốn vào Nhật Bản và Hàn Quốc cũng ghi nhận cải thiện. Trong nhóm thị trường mới nổi, Đài Loan và Thái Lan tiếp tục hút ròng, trong khi Ấn Độ bị rút ròng nhẹ khoảng 15 triệu USD.

Ở các nhóm tài sản khác, ETF trái phiếu hút ròng 59,6 tỷ USD trong tháng 7, giảm 12,6% so với tháng trước và là tháng thứ hai liên tiếp dòng vốn suy giảm. Trong khi đó, dòng tiền quay trở lại một số tài sản trú ẩn sau một tháng rút ròng, với ETF tiền tệ hút ròng 2,7 tỷ USD và ETF hàng hóa hút ròng 4,7 tỷ USD.

Thu Hương
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etf dòng vốn etf dòng tiền ETF cổ phiếu ETF trái phiếu vndirect giao dịch khối ngoại

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