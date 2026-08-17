Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Theo thống kê, trong tuần từ ngày 17 - 21/8, khoảng 30 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, gần 24 doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ dao động từ 3% đến hơn 44%. Một số doanh nghiệp đáng chú ý có mức chi trả từ 30 - 40%, trong khi các doanh nghiệp quy mô lớn dự kiến dành hàng nghìn tỷ đồng cho cổ đông.

Nằm trong nhóm có tỷ lệ chi trả cao, Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (mã Ck: FT1) thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 44,07%. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 4.407 đồng.

Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FT1 dự kiến chi khoảng 31,2 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/8 và thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 22/9.

FT1 cũng là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao trong nhiều năm. Kể từ khi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM năm 2017, doanh nghiệp đều thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ trên 30% bằng tiền mặt. Riêng năm 2024, tỷ lệ cổ tức tiền mặt đạt 51%, mức cao nhất trong giai đoạn này.

Một doanh nghiệp khác có tỷ lệ cổ tức đáng chú ý là Công ty CP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (mã Ck: HCC). Doanh nghiệp xác định ngày 20/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả được HCC công bố là 30%, tương ứng 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với hơn 6,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền HCC dự kiến dành để trả cổ tức vào khoảng 19,5 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Intimex - công ty mẹ đang sở hữu 51,48% vốn tại HCC - ước tính nhận khoảng 10 tỷ đồng. Mức cổ tức 30% cũng là tỷ lệ tiền mặt cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/8, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 ( Nedi 2, Ck: mã ND2) sẽ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%. Như vậy, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng.

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/9/2026. Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nedi 2 ước tính cần chi khoảng 175 tỷ đồng cho cổ đông.

Tỷ lệ 35% là mức cổ tức cao nhất của Nedi 2. Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, doanh nghiệp duy trì việc chia cổ tức bằng tiền mặt tương đối đều đặn, với tỷ lệ phổ biến từ 10-30%.

Ở nhóm doanh nghiệp có quy mô chi trả lớn, Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã Ck: DMX) cho biết sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 để trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 40%. Tương ứng, mỗi cổ phiếu được nhận 4.000 đồng.

Tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả hơn 5.070 tỷ đồng, thời gian thanh toán vào ngày 26/8. Trước đó, gần 1,27 tỷ cổ phiếu DMX đã chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 80.000 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động ±20%.

Trong khi đó, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) sẽ đồng thời thực hiện hai quyền cho cổ đông gồm trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/8.

Đối với cổ tức bằng tiền, SSI áp dụng tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng cổ đông nhận 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Với hơn 2,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi hơn 2.500 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 14/9/2026.

Cũng trong ngày 18/8, SSI sẽ chốt danh sách cổ đông nhận hơn 500,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn dành cho đợt phát hành là 5.002 tỷ đồng, gồm 3.309 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 1.693 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng lên 30.000 tỷ đồng.

Như vậy, bên cạnh số lượng doanh nghiệp chốt quyền tương đối lớn trong tuần 17 - 21/8, thị trường còn ghi nhận nhiều trường hợp có tỷ lệ cổ tức tiền mặt ở mức cao. Xét về tỷ lệ, FT1, Điện Máy Xanh, Nedi 2 và HCC nằm trong nhóm nổi bật, trong khi xét về giá trị tuyệt đối, Điện Máy Xanh và SSI dự kiến chi hàng nghìn tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.