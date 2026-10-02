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Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

06:21 | 02/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (2/10) tiếp tục đi xuống tại nhiều địa phương, nối dài chuỗi giảm những ngày gần đây. Đáng chú ý, mốc 55.000 đồng/kg đã xuất hiện tại miền Trung - Tây Nguyên, trong khi mức 58.000 đồng/kg chính thức biến mất khỏi thị trường.
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Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi xuống tại nhiều địa phương. Ảnh minh họa

Sau những điều chỉnh mới nhất, thương lái trên cả nước đang thu mua heo hơi trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 57.000 đồng/kg hiện chỉ còn được ghi nhận tại một số ít địa phương.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm khi hàng loạt địa phương đồng loạt điều chỉnh thêm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La đều ghi nhận giá thu mua đi xuống so với phiên trước.

Sau điều chỉnh, Thái Nguyên và Hưng Yên trở thành hai địa phương duy nhất tại miền Bắc còn duy trì mức 57.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại đồng loạt giao dịch quanh 56.000 đồng/kg. Như vậy, biên độ giá tại miền Bắc đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 1.000 đồng/kg giữa nhóm cao nhất và thấp nhất.

Đây cũng là diễn biến đáng chú ý nếu nhìn lại những phiên cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Trước đó, miền Bắc từng là khu vực duy trì mặt bằng cao nhất cả nước, với một số địa phương giao dịch quanh 60.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau nhiều phiên giảm liên tiếp, mốc này lần lượt lùi về 59.000 đồng/kg, 58.000 đồng/kg và hiện chỉ còn tối đa 57.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giảm thêm 1.000 đồng/kg.

Sau biến động, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên lùi xuống khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực đầu tiên trong đợt giảm hiện nay xuất hiện trở lại mốc 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng xuống 55.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Trong khi đó, Lâm Đồng trở thành địa phương duy nhất trong khu vực còn giữ mức 57.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch quanh 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không diễn ra trên diện rộng như hai khu vực còn lại. Tuy nhiên, việc Đồng Nai giảm thêm 1.000 đồng/kg lại khiến mặt bằng giá cao nhất trên cả nước tiếp tục bị kéo xuống.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi Đồng Nai còn 57.000 đồng/kg, ngang với TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Như vậy, thị trường miền Nam không còn địa phương nào giao dịch tại mốc 58.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất toàn miền hiện chỉ còn 57.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục nằm trong nhóm có mức giá thấp, cùng giao dịch ở 56.000 đồng/kg. Mặt bằng giá heo hơi miền Nam theo đó dao động trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Tính chung cả nước, sau những đợt điều chỉnh liên tiếp, giá heo hơi hiện chỉ còn khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý, cả nước hiện chỉ còn Thái Nguyên, Hưng Yên và Lâm Đồng giữ được mốc cao nhất 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, vùng giá 55.000 đồng/kg đã xuất hiện tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Diễn biến này cho thấy nhịp điều chỉnh của thị trường chưa có dấu hiệu dừng rõ ràng. Chỉ trong thời gian ngắn, các mốc 60.000 đồng/kg, 59.000 đồng/kg rồi 58.000 đồng/kg lần lượt biến mất khỏi bảng giá./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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