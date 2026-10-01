Thị trường

Nông, lâm, thủy sản duy trì động lực xuất khẩu

16:47 | 01/10/2026
(TBTCO) - Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2026 ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ, xuất siêu 16,9 tỷ USD. Tuy nhiên, đà tăng giữa các nhóm hàng và thị trường đang có sự phân hóa rõ nét
aa

Nhiều nhóm hàng duy trì đà tăng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thông tin, trong quý III và 9 tháng năm 2026, sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động về giá nguyên, nhiên liệu và nhu cầu tiêu dùng. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 9 ước đạt 6,51 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, xuất khẩu nông sản đạt 29,28 tỷ USD, tăng 3,1%; chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD, tăng 24,6%; thủy sản đạt 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%; lâm sản đạt gần 14,41 tỷ USD, tăng 7,6%. Đáng chú ý, nhóm đầu vào sản xuất đạt 2,86 tỷ USD, tăng tới 58,2%, trong khi xuất khẩu muối đạt 11,3 triệu USD, tăng 35,1%.

Xét theo thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực của Việt Nam, chiếm 49,4% thị phần. Tiếp theo là châu Mỹ với 22,2% và châu Âu 13,5%.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang châu Á tăng 11,9%; châu Mỹ tăng 2,3%; châu Âu tăng 2,6% và châu Đại Dương tăng 15,5%. Ngược lại, xuất khẩu sang châu Phi giảm 16,7%, cho thấy sức mua và khả năng khai thác thị trường giữa các khu vực chưa đồng đều.

Ở cấp độ từng thị trường, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường lớn nhất, với thị phần lần lượt 24,4%, 19,8% và 7,4%. Trong 9 tháng, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 18,9%, Hoa Kỳ tăng 1,2% và Nhật Bản tăng 4,9%.

Phân hóa rõ giữa các mặt hàng

Bức tranh xuất khẩu 9 tháng cho thấy một số ngành hàng tiếp tục mở rộng cả về sản lượng và giá trị, trong khi một số mặt hàng chịu áp lực về giá và thị trường.

Rau quả là một trong những điểm sáng khi kim ngạch 9 tháng đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu rau quả; tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Riêng xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc 8 tháng đầu năm tăng 38,8%.

Thủy sản cũng duy trì mức tăng hai con số, đạt 9,17 tỷ USD sau 9 tháng, tăng 12,3%. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất. Đáng chú ý, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc 8 tháng tăng 33,9%.

Nông, lâm, thủy sản duy trì động lực xuất khẩu
Dây chuyền sản xuất chế biến tôm đông lạnh của nhà máy thủy sản Minh Phú. Ảnh: An Thư

Gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 13,43 tỷ USD, tăng 7,3%. Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 50,1%, nhưng giá trị xuất khẩu sang thị trường này 8 tháng giảm 4,6%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 43,4% và Nhật Bản tăng 5,3%.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu từ 74 tỷ USD trở lên, toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường cần tạo thêm khoảng 17,7 tỷ USD trong quý IV/2026.

Ở chiều ngược lại, một số ngành hàng chịu sức ép rõ hơn.

Xuất khẩu cà phê 9 tháng đạt 6,54 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng nhưng giảm 7,3% về giá trị; giá xuất khẩu bình quân giảm 19,7%. Cao su giảm 16,2% về lượng và 4,4% về giá trị dù giá xuất khẩu bình quân tăng 14,1%. Xuất khẩu gạo đạt 3,11 tỷ USD, giảm 10,9% về giá trị.

Những diễn biến này cho thấy tăng trưởng kim ngạch không chỉ phụ thuộc vào sản lượng mà còn chịu tác động lớn từ giá hàng hóa và diễn biến từng thị trường. Với cà phê, chẳng hạn, lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị lại giảm do giá bình quân giảm mạnh.

Tập trung dư địa cho quý IV

Ở chiều nhập khẩu, 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 39,4 tỷ USD nông, lâm, thủy sản, tăng 8% so với cùng kỳ. Cùng với kim ngạch xuất khẩu 56,3 tỷ USD, khu vực nông, lâm, thủy sản ghi nhận xuất siêu 16,9 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Mức xuất siêu 16,9 tỷ USD cho thấy vai trò của khu vực nông, lâm, thủy sản không chỉ nằm ở quy mô xuất khẩu mà còn ở khả năng tạo thặng dư thương mại.

Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Chinh cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, ngành tập trung vào các chỉ tiêu tăng trưởng, xuất nhập khẩu và giải ngân đầu tư công.

Đối với sản xuất, xuất khẩu nông sản, công tác chỉ đạo, điều hành cần bám sát thực tế trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường và các thị trường gia tăng yêu cầu về kỹ thuật, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, môi trường và phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Xuân Chinh, để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD, ngành cần chú trọng chất lượng sản phẩm, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, tổ chức vùng nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Cùng với đó, tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống và đẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường mới.

Trong quý IV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành 4%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt từ 74 tỷ USD trở lên và giải ngân đầu tư công đạt 100%.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho biết, Bộ sẽ đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản; xây dựng thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam giai đoạn 2026-2035; hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá, tăng cường chống khai thác IUU; đồng thời nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, El Nino giai đoạn 2026-2027.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý IV Bộ xác định tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 4. Trọng tâm là xây dựng 3 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).
Nguyên Phương
Từ khóa:
nông lâm thủy sản động lực xuất khẩu

Bài liên quan

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 49,3 tỷ USD sau 8 tháng

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 49,3 tỷ USD sau 8 tháng

Việt Nam chi gần 23 tỷ USD nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

Việt Nam chi gần 23 tỷ USD nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Dành cho bạn

Hải quan khu vực XIII: Tờ khai tăng hơn 24%, chuyển luồng giảm mạnh

Hải quan khu vực XIII: Tờ khai tăng hơn 24%, chuyển luồng giảm mạnh

Canada hỗ trợ 9,8 triệu CAD thúc đẩy các đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Canada hỗ trợ 9,8 triệu CAD thúc đẩy các đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Thị trường chứng khoán tháng 10: Dòng tiền chờ sức bật từ lợi nhuận doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán tháng 10: Dòng tiền chờ sức bật từ lợi nhuận doanh nghiệp

Quản lý an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi giá trị

Quản lý an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi giá trị

Đầu tư định kỳ: Lời giải cho bài toán "có tiền nhàn rỗi nhưng không có thời gian"

Đầu tư định kỳ: Lời giải cho bài toán "có tiền nhàn rỗi nhưng không có thời gian"

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 9 tháng năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 9 tháng năm 2026

Đọc thêm

Giá dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước điều chỉnh vào chiều nay

Giá dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước điều chỉnh vào chiều nay

(TBTCO) - Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 1/10 tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,9%, lên mức 103,5 USD/thùng, dầu WTI chốt ở mức 90,42 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%.
Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/10) tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 107.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,59% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Giá heo hơi hôm nay (1/10) tiếp tục chịu áp lực đi xuống khi nhiều địa phương đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg. Mặt bằng giá trên cả nước hiện thu hẹp về khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với những ngày trước.
Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (1/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động, giao dịch mua bán ít. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm nhẹ so với hôm qua.
Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Giá cao su kỳ hạn ở các thị trường lớn tại châu Á hôm nay (1/10) đồng loạt giảm do áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh tuần trước và việc các nhà máy lốp xe Trung Quốc dừng sản xuất. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt kim ngạch 1,32 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ.
Giá dầu thế giới giảm trước tín hiệu hoạt động xuất khẩu phục hồi

Giá dầu thế giới giảm trước tín hiệu hoạt động xuất khẩu phục hồi

(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 30/9 ghi nhận phiên giảm mạnh, dầu WTI bán ra ở mức 89,3 USD/thùng, giảm 3,2 USD/thùng, tương đương giảm 3,5%; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 103 USD/thùng, giảm trên 2,3 USD/thùng, tương ứng mức giảm 2,23% so với hôm qua.
Ngày 30/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 61,017 USD/ounce

Ngày 30/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 61,017 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (30/9) đảo chiều tăng nhẹ. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 187.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,74% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Ngân hàng sắp áp dụng một loạt “thước đo” an toàn mới, nới trần LDR lên 95%

Ngân hàng sắp áp dụng một loạt “thước đo” an toàn mới, nới trần LDR lên 95%

Nông, lâm, thủy sản duy trì động lực xuất khẩu

Nông, lâm, thủy sản duy trì động lực xuất khẩu

Hải quan hỏa tốc hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

Hải quan hỏa tốc hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

LCR và NSFR: Bước chuyển mới trong quản trị thanh khoản ngân hàng

LCR và NSFR: Bước chuyển mới trong quản trị thanh khoản ngân hàng

Ngành Thuế thi đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Ngành Thuế thi đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Việt Nam tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực tổ chức APEC 2027

Việt Nam tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực tổ chức APEC 2027

Ứng dụng công nghệ trong thẩm định giá, giữ vững giá trị cốt lõi của nghề nghiệp

Ứng dụng công nghệ trong thẩm định giá, giữ vững giá trị cốt lõi của nghề nghiệp

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất