Xã hội

Môi trường

Canada hỗ trợ 9,8 triệu CAD thúc đẩy các đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Mai Lâm

Mai Lâm

vuthiluyentb@gmail.com
14:50 | 01/10/2026
(TBTCO) - Đại sứ quán Canada tại Hà Nội ngày 1/10 thông tin, Việt Nam và Canada vừa khởi động dự án Đô thị Việt Nam thích ứng/chống chịu với biến đổi khí hậu (VNCRM), trị giá 9,8 triệu CAD, để thúc đẩy hạ tầng thích ứng khí hậu, quản lý chất thải bền vững và phát triển địa phương theo hướng bao trùm hòa nhập.
aa

Dự án trị giá 9,8 triệu CAD trong 5 năm này do Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (Global Affairs Canada) tài trợ, được Liên đoàn Đô thị Canada phối hợp với với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, triển khai tại Việt Nam.

Dự án sẽ kết nối các đô thị Canada với các đô thị Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và phát triển các cách tiếp cận phù hợp tại địa phương đối với những thách thức chung, bao gồm hạ tầng chống chịu khí hậu, quản lý hạ tầng đô thị và quản lý chất thải rắn tích hợp, với trọng tâm là giảm thiểu rác thải nhựa.

Canada hỗ trợ 9,8 triệu CAD thúc đẩy các đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu
Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel (đứng thứ 4, từ trái sang) cùng đại diện các bên khởi động dự án. Ảnh: ĐSQ Canada

Theo bà Brittany Merrifield - Thị trưởng thành phố Grand Bay-Westfield, tỉnh New Brunswick, Canada, Đại diện Ban quản trị Liên đoàn đô thị Canada, các đô thị là tuyến đầu trong ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là nơi chứng kiến trực tiếp tác động của ngập lụt, hạ tầng quá tải và quản lý chất thải đến đời sống hằng ngày.

Bà cho biết: “Thông qua dự án Đô thị Việt Nam thích ứng/chống chịu với biến đổi khí hậu, các đô thị Canada và Việt Nam sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và xác định giải pháp khí hậu có thể thích ứng với nhu cầu địa phương. Khi Canada và Việt Nam bắt đầu một chương mới với tư cách là Đối tác Chiến lược, dự án này cho thấy kết quả cụ thể mà hợp tác của chúng ta có thể mang lại ở nơi quan trọng nhất: trong đời sống hằng ngày của người dân” .

Dự án sẽ triển khai tại 9 phường thuộc 4 tỉnh bao gồm: Quảng Ninh (Cao Xanh, Hà Lầm), Đà Nẵng (Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây), Lâm Đồng (Xuân Hương, Cam Ly – Đà Lạt) và Đồng Tháp (Mỹ Tho, Bình Xuân), thông qua các sáng kiến thí điểm để rút ra bài học thực tiễn có thể nhân rộng trong hệ thống đô thị Việt Nam. Dự án cũng sẽ tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương trong các hoạt động thích ứng khí hậu.

Lễ khởi động diễn ra chỉ vài ngày sau khi Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược. Tuyên bố chung ngày 24/9 đã nhấn mạnh Dự án VNCRM như một ví dụ về hợp tác trong hạ tầng chống chịu với biến đổi khí hậu và quản lý chất thải đô thị, cũng như cơ hội để giới thiệu công nghệ và giải pháp của Canada.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel nhấn manh: “Quan hệ Đối tác Chiến lược Canada - Việt Nam phản ánh tham vọng chung của hai quốc gia nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, bao gồm khả năng chống chịu khí hậu, tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế. Việc khởi động dự án VNCRM cho thấy chúng ta đang biến những cam kết chung thành hợp tác thực tiễn, tận dụng chuyên môn và sự đổi mới của Canada và Việt Nam để cùng giải quyết thách thức, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, bao trùm và chống chịu tốt hơn”.

Mai Lâm
Từ khóa:
Canada hỗ trợ đô thị Việt Nam phát triển đô thị bền vững bao trùm Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel thích ứng biến đổi khí hậu

Bài liên quan

Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam 666,74 triệu USD tăng cường kết nối thương mại và sinh kế ven biển

Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam 666,74 triệu USD tăng cường kết nối thương mại và sinh kế ven biển

Việt Nam và Nhật Bản ký kết công hàm cung cấp vốn vay 90 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết công hàm cung cấp vốn vay 90 tỷ Yên

Tăng tốc giải ngân ODA cho chuyển đổi xanh

Tăng tốc giải ngân ODA cho chuyển đổi xanh

Dành cho bạn

Đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO

Triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công Thương ký quy chế phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản

Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công Thương ký quy chế phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản

BSR xuất bán sản phẩm White Spirit, mở hướng phát triển sản phẩm mới

BSR xuất bán sản phẩm White Spirit, mở hướng phát triển sản phẩm mới

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cán đích sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2026

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cán đích sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2026

Đọc thêm

Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone, giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu.
Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 210/NQ-CP ngày 6/8/2026 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 117-TB/VPTW ngày 4/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu.
42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu

42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, ngày 3/9, ADB và Chính phủ Việt Nam đã ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD nhằm hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực ngày càng gia tăng đối với tài nguyên nước.
Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-BTC thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

(TBTCO) - Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) và Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Chiến lược hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2026 - 2035 và thống nhất về nguyên tắc khoản đầu tư trị giá 3,3 triệu AUD cùng các khoản đóng góp hiện vật bổ sung cho hai dự án nghiên cứu mới.
EU tài trợ 20 triệu EUR thúc đẩy chuỗi giá trị lâm nghiệp xanh tại Việt Nam

EU tài trợ 20 triệu EUR thúc đẩy chuỗi giá trị lâm nghiệp xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Dự án "Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu" với nguồn viện trợ 20 triệu EUR sẽ được triển khai giai đoạn 2026 - 2030 tại 5 tỉnh có diện tích rừng lớn, tập trung bảo tồn và phục hồi rừng, phát triển chuỗi giá trị lâm sản bền vững, đồng thời tăng cường quản trị ngành và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
20 triệu EUR hỗ trợ Việt Nam bảo tồn và phục hồi rừng tự nhiên

20 triệu EUR hỗ trợ Việt Nam bảo tồn và phục hồi rừng tự nhiên

(TBTCO) - Ngày 7/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Liên minh châu Âu (EU) và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức khởi động Dự án "Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu" nhằm góp phần bảo tồn, phục hồi và quản lý bền vững rừng tự nhiên của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các chuỗi giá trị rừng toàn diện, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phát triển hydrogen - động lực mới cho tăng trưởng xanh

Phát triển hydrogen - động lực mới cho tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Phát triển công nghiệp năng lượng hydrogen được xem là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải. Với định hướng phát triển rõ ràng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội hình thành ngành công nghiệp hydrogen quy mô lớn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực tổ chức APEC 2027

Việt Nam tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực tổ chức APEC 2027

Ứng dụng công nghệ trong thẩm định giá, giữ vững giá trị cốt lõi của nghề nghiệp

Ứng dụng công nghệ trong thẩm định giá, giữ vững giá trị cốt lõi của nghề nghiệp

Hải quan khu vực XIII: Tờ khai tăng hơn 24%, chuyển luồng giảm mạnh

Hải quan khu vực XIII: Tờ khai tăng hơn 24%, chuyển luồng giảm mạnh

Canada hỗ trợ 9,8 triệu CAD thúc đẩy các đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Canada hỗ trợ 9,8 triệu CAD thúc đẩy các đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Thị trường chứng khoán tháng 10: Dòng tiền chờ sức bật từ lợi nhuận doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán tháng 10: Dòng tiền chờ sức bật từ lợi nhuận doanh nghiệp

Quản lý an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi giá trị

Quản lý an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi giá trị

Đầu tư định kỳ: Lời giải cho bài toán "có tiền nhàn rỗi nhưng không có thời gian"

Đầu tư định kỳ: Lời giải cho bài toán "có tiền nhàn rỗi nhưng không có thời gian"

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 9 tháng năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 9 tháng năm 2026

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp