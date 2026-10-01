Canada hỗ trợ 9,8 triệu CAD thúc đẩy các đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Dự án trị giá 9,8 triệu CAD trong 5 năm này do Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (Global Affairs Canada) tài trợ, được Liên đoàn Đô thị Canada phối hợp với với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, triển khai tại Việt Nam.

Dự án sẽ kết nối các đô thị Canada với các đô thị Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và phát triển các cách tiếp cận phù hợp tại địa phương đối với những thách thức chung, bao gồm hạ tầng chống chịu khí hậu, quản lý hạ tầng đô thị và quản lý chất thải rắn tích hợp, với trọng tâm là giảm thiểu rác thải nhựa.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel (đứng thứ 4, từ trái sang) cùng đại diện các bên khởi động dự án. Ảnh: ĐSQ Canada

Theo bà Brittany Merrifield - Thị trưởng thành phố Grand Bay-Westfield, tỉnh New Brunswick, Canada, Đại diện Ban quản trị Liên đoàn đô thị Canada, các đô thị là tuyến đầu trong ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là nơi chứng kiến trực tiếp tác động của ngập lụt, hạ tầng quá tải và quản lý chất thải đến đời sống hằng ngày.

Bà cho biết: “Thông qua dự án Đô thị Việt Nam thích ứng/chống chịu với biến đổi khí hậu, các đô thị Canada và Việt Nam sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và xác định giải pháp khí hậu có thể thích ứng với nhu cầu địa phương. Khi Canada và Việt Nam bắt đầu một chương mới với tư cách là Đối tác Chiến lược, dự án này cho thấy kết quả cụ thể mà hợp tác của chúng ta có thể mang lại ở nơi quan trọng nhất: trong đời sống hằng ngày của người dân” .

Dự án sẽ triển khai tại 9 phường thuộc 4 tỉnh bao gồm: Quảng Ninh (Cao Xanh, Hà Lầm), Đà Nẵng (Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây), Lâm Đồng (Xuân Hương, Cam Ly – Đà Lạt) và Đồng Tháp (Mỹ Tho, Bình Xuân), thông qua các sáng kiến thí điểm để rút ra bài học thực tiễn có thể nhân rộng trong hệ thống đô thị Việt Nam. Dự án cũng sẽ tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương trong các hoạt động thích ứng khí hậu.

Lễ khởi động diễn ra chỉ vài ngày sau khi Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược. Tuyên bố chung ngày 24/9 đã nhấn mạnh Dự án VNCRM như một ví dụ về hợp tác trong hạ tầng chống chịu với biến đổi khí hậu và quản lý chất thải đô thị, cũng như cơ hội để giới thiệu công nghệ và giải pháp của Canada.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel nhấn manh: “Quan hệ Đối tác Chiến lược Canada - Việt Nam phản ánh tham vọng chung của hai quốc gia nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, bao gồm khả năng chống chịu khí hậu, tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế. Việc khởi động dự án VNCRM cho thấy chúng ta đang biến những cam kết chung thành hợp tác thực tiễn, tận dụng chuyên môn và sự đổi mới của Canada và Việt Nam để cùng giải quyết thách thức, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, bao trùm và chống chịu tốt hơn”.