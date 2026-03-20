Việt Nam và Nhật Bản ký kết công hàm cung cấp vốn vay 90 tỷ Yên

(TBTCO) - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki thay mặt Chính phủ Nhật Bản đã ký 3 Công hàm trao đổi cung cấp vốn vay cho 3 chương trình, dự án, với tổng trị giá gần 90 tỷ Yên, tương đương khoảng 609 triệu USD.

Ba chương trình, dự án được ký kết lần này bao gồm: Chương trình Hỗ trợ ngân sách chung cho chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu trị giá 50 tỷ Yên; Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai trị giá 21,59 tỷ Yên và Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, trị giá 17,66 tỷ Yên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Đại sứ Ito Naoki ký kết các công hàm.

Các chương trình, dự án do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ nêu trên đều là các chương trình, dự án có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu để nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, là khu vực còn nghèo và khó khăn của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, 3 Công hàm trao đổi được ký ngày hôm nay với tổng trị giá lên tới gần 90 tỷ Yên Nhật tiếp tục khẳng định Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam và khẳng định sự quan tâm của Chính phủ Nhật Bản trong việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đồng thời, là một bước cụ thể hóa cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới, ưu tiên cho chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Dự án Phát triến nông thôn thích ứng với thiên tai” và “Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc” sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng như đường bộ, công trình thủy lợi, đê điều tại 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam. Qua đó, các dự án này giúp các tỉnh địa phương nâng cao khả năng chống chịu trước các thảm họa thiên tai đang ngày càng gia tăng về tần suất và mức độ khốc liệt do tác động của biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng khẳng định: “Chính phủ Việt Nam trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Nhật Bản. Ba chương trình, dự án do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ đều là các chương trình, dự án có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu để nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, là khu vực còn nghèo và khó khăn của Việt Nam”.

Ngoài ra, tiếp nối sự thành công của khoản vay hỗ trợ ngân sách chung cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu Covid-19, khoản vay chính sách theo hình thức hòa đồng ngân sách chung cho lĩnh vực tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu với trị giá 50 tỷ JPY lần này tiếp tục là minh chứng cho sự tin tưởng mà Chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết chính sách cũng như điều hành linh hoạt ngân sách chung.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Đại sứ Ito Naoki trao các công hàm đã ký kết.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, sau lễ ký kết ngày hôm nay, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương phía Việt Nam tích cực triển khai các chương trình, dự án một cách hiệu quả nhất.

“Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ Nhật Bản nói chung, Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản nói riêng trong việc thực hiện hiệu quả nguồn vốn của các chương trình, dự án này, góp phân nâng cao hiệu quả sử dụng nguôn vốn vay Nhật Bản” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Đại sứ Ito Naoki và đại diện các tổ chức, các địa phương thụ hưởng dự án chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ tại lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, tổng giá trị của 3 dự án này đạt khoảng 90 tỷ Yên Nhật, đánh dấu việc ký kết khoản vay bằng Đồng Yên được thực hiện trở lại giữa Nhật Bản và Việt Nam sau 2 năm.

Theo Đại sứ Ito Naoki, hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ những cải cách hướng tới một “kỷ nguyên mới”. Đặc biệt, các lĩnh vực như chuyển đổi xanh (GX), phòng chống thiên tai và đổi mới sáng tạo sẽ trở thành những trụ cột mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian tới. Ba dự án ODA được ký kết ngay hôm nay chính là minh chứng cho cam kết của Chính phủ Nhật Bản trong các lĩnh vực này.

“Nhật Bản ủng hộ định hướng cải cách của Việt Nam hướng tới một “kỷ nguyên mới” dưới sự lãnh đạo của Tông Bí thư Tô Lâm. Tôi hy vọng rằng, nguồn vốn ODA của Nhật Bản sẽ được vận dụng hiệu quả vào các lĩnh vực như: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số để góp phần đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2026-2030. Tôi kỳ vọng rằng 3 dự án ODA mới ký kết ngày hôm nay sẽ là khởi đầu thuận lợi để chúng ta triển khai mạnh mẽ mô hình “ODA thế hệ mới” giữa Việt Nam và Nhật Bản” - Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh./.