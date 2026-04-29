Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

Thu hút đầu tư FDI “đứng yên” trong quý I/2026

Ngày 29/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo quý I/2026.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Ngãi, GRDP quý I/2026 ước đạt 35.832,6 tỷ đồng, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4.976,1 tỷ đồng, tăng 2,98%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 14.109,8 tỷ đồng, tăng 9,64%; khu vực dịch vụ đạt 11.492,4 tỷ đồng, tăng 7,49%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 5.254,3 tỷ đồng, tăng 11,51%.

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo quý I năm 2026.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I/2026 đạt 8.607 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán năm, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 5.255 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán năm, giảm 16,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.347 tỷ đồng, bằng 31% dự toán năm, tăng 6%.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.316 tỷ đồng. Đến ngày 31/3/2026, giá trị giải ngân đạt khoảng 523,6 tỷ đồng, tương đương 7,2% kế hoạch; nếu không tính phần vốn ngân sách trung ương mới giao cho các dự án khu vực biên giới, tỷ lệ giải ngân đạt 7,67%.

Đáng chú ý, việc thu hút đầu tư trong quý I còn hạn chế, trong đó tỉnh không cấp mới dự án FDI. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 82 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 2.935,181 triệu USD (tương đương 65.949,963 tỷ đồng), đồng thời điều chỉnh 4 dự án.

Đối với đầu tư trong nước, quý I/2026 cấp mới 6 dự án với tổng vốn đăng ký 302,34 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.102 dự án, tổng vốn đầu tư 489.754,776 tỷ đồng, điều chỉnh 8 dự án.

Hoạt động doanh nghiệp ghi nhận nhiều biến động: trong quý I có 535 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 100,4% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 2.049 tỷ đồng, tăng 6%. Số doanh nghiệp giải thể là 76, tăng 49%; số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động là 543, giảm 2%; số doanh nghiệp hoạt động trở lại đạt 157, tăng 12%.

Tập trung tháo gỡ dứt điểm các tồn đọng

Ông Phạm Hữu Thịnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi cho hay, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh. Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại khu vực bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý chiếu sáng đô thị.

Một số dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc của các dự án trọng điểm (nhất là về xác định giá đất, thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng) để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, phải tạo sự chuyển biến rõ nét, cụ thể trong quý II/2026.

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm; từng chủ đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân theo kế hoạch đã cam kết, xác định tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Ngoài ra, tỉnh tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với trách nhiệm cụ thể của từng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Trả lời báo chí liên quan đến các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, ông Phạm Hữu Thịnh cho hay, UBND tỉnh xác định rõ quan điểm là không để tình trạng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Hiện nay, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn tổ chức rà soát toàn diện, đánh giá lại từng dự án để tham mưu phương án xử lý phù hợp. Việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Thịnh, đối với các dự án tồn đọng, vướng mắc thuộc diện thanh tra, kiểm tra trước đây, tỉnh đã và đang thực hiện rà soát lại toàn bộ. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ và các cơ quan chức năng của Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan cũng được giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, thời gian qua, Quốc hội đã có nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh triển khai các giải pháp xử lý, khơi thông nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.

Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 gặp một số vướng mắc chưa thể đưa vào hoạt động.

Đối với Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 chậm tiến độ, ông Thịnh cho biết, dự án tồn tại đã lâu, cơ bản các hạng mục đầu tư đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc về thủ tục pháp lý nên chưa thể đưa vào hoạt động.

Trước thực tế này, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực môi trường và các thủ tục pháp lý liên quan.