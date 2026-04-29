Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

Thanh Chung

Thanh Chung

12:39 | 29/04/2026
(TBTCO) - Trước tình trạng nhiều dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, Quảng Ngãi đang triển khai rà soát toàn diện, đánh giá từng trường hợp để xử lý dứt điểm, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư.
Ngày 29/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo quý I/2026.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Ngãi, GRDP quý I/2026 ước đạt 35.832,6 tỷ đồng, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4.976,1 tỷ đồng, tăng 2,98%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 14.109,8 tỷ đồng, tăng 9,64%; khu vực dịch vụ đạt 11.492,4 tỷ đồng, tăng 7,49%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 5.254,3 tỷ đồng, tăng 11,51%.

Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư
UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo quý I năm 2026.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I/2026 đạt 8.607 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán năm, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 5.255 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán năm, giảm 16,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.347 tỷ đồng, bằng 31% dự toán năm, tăng 6%.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.316 tỷ đồng. Đến ngày 31/3/2026, giá trị giải ngân đạt khoảng 523,6 tỷ đồng, tương đương 7,2% kế hoạch; nếu không tính phần vốn ngân sách trung ương mới giao cho các dự án khu vực biên giới, tỷ lệ giải ngân đạt 7,67%.

Đáng chú ý, việc thu hút đầu tư trong quý I còn hạn chế, trong đó tỉnh không cấp mới dự án FDI. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 82 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 2.935,181 triệu USD (tương đương 65.949,963 tỷ đồng), đồng thời điều chỉnh 4 dự án.

Đối với đầu tư trong nước, quý I/2026 cấp mới 6 dự án với tổng vốn đăng ký 302,34 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.102 dự án, tổng vốn đầu tư 489.754,776 tỷ đồng, điều chỉnh 8 dự án.

Hoạt động doanh nghiệp ghi nhận nhiều biến động: trong quý I có 535 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 100,4% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 2.049 tỷ đồng, tăng 6%. Số doanh nghiệp giải thể là 76, tăng 49%; số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động là 543, giảm 2%; số doanh nghiệp hoạt động trở lại đạt 157, tăng 12%.

Tập trung tháo gỡ dứt điểm các tồn đọng

Ông Phạm Hữu Thịnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi cho hay, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh. Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại khu vực bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý chiếu sáng đô thị.

Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư
Một số dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc của các dự án trọng điểm (nhất là về xác định giá đất, thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng) để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, phải tạo sự chuyển biến rõ nét, cụ thể trong quý II/2026.

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm; từng chủ đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân theo kế hoạch đã cam kết, xác định tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Ngoài ra, tỉnh tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với trách nhiệm cụ thể của từng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Trả lời báo chí liên quan đến các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, ông Phạm Hữu Thịnh cho hay, UBND tỉnh xác định rõ quan điểm là không để tình trạng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Hiện nay, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn tổ chức rà soát toàn diện, đánh giá lại từng dự án để tham mưu phương án xử lý phù hợp. Việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Thịnh, đối với các dự án tồn đọng, vướng mắc thuộc diện thanh tra, kiểm tra trước đây, tỉnh đã và đang thực hiện rà soát lại toàn bộ. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ và các cơ quan chức năng của Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan cũng được giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, thời gian qua, Quốc hội đã có nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh triển khai các giải pháp xử lý, khơi thông nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.

Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư
Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 gặp một số vướng mắc chưa thể đưa vào hoạt động.

Đối với Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 chậm tiến độ, ông Thịnh cho biết, dự án tồn tại đã lâu, cơ bản các hạng mục đầu tư đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc về thủ tục pháp lý nên chưa thể đưa vào hoạt động.

Trước thực tế này, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực môi trường và các thủ tục pháp lý liên quan.

“Quan điểm của tỉnh là đồng hành cùng nhà đầu tư, xử lý dứt điểm các tồn tại nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư” - Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi nhấn mạnh.
Thanh Chung
Đà Nẵng: Thiếu vốn, hàng loạt dự án chuyển tiếp đứng trước nguy cơ kéo dài

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Giải ngân vốn đầu tư công quý I thấp, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn

Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

Hoàn thiện khuôn khổ báo cáo giám sát đầu tư giúp nâng cao hiệu quả quản lý

Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Nhà đầu tư cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia thị trường chứng khoán

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao ngày 28/4 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5/2026.
Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

(TBTCO) - Ngày 28/4, sau 1/2 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xem xét, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các vấn đề phát triển đô thị, đầu tư công, đất đai, an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
Lite X - giải pháp công nghệ tăng thu phí bảo hiểm trên kênh số cho ngân hàng và ví điện tử

Lite X - giải pháp công nghệ tăng thu phí bảo hiểm trên kênh số cho ngân hàng và ví điện tử

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các ngân hàng và ví điện tử tại Việt Nam đang mở rộng từ dịch vụ tài chính cơ bản sang mô hình hệ sinh thái tích hợp. Người dùng không chỉ chuyển tiền hay thanh toán, mà còn kỳ vọng thực hiện nhiều nhu cầu tài chính trên cùng một nền tảng.
Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

(TBTCO) - Áp lực chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu nội tại của nền kinh tế, buộc Việt Nam phải tăng tốc nếu muốn duy trì đà phát triển bền vững. Giai đoạn 2026 - 2035, bài toán không chỉ là định hướng, mà là khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ thể chế, tài chính đến công nghệ và năng lực thực thi.
Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

(TBTCO) - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục mở rộng cả về quy mô và chiều sâu, khi thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh. Trên nền tảng đó, hai nước đang thúc đẩy các trụ cột hợp tác mới về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng nhằm nâng tầm quan hệ trong giai đoạn tới.
Infographics: Giải vốn ngân đầu tư công đạt 127.390,6 tỷ đồng

Infographics: Giải vốn ngân đầu tư công đạt 127.390,6 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/4, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 được 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 34.803 tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương 92.587,6 tỷ đồng, đạt 14,2%.
Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

(TBTCO) - Ngày 25/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành văn bản số 1746/UBND-NC về việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô, gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố, yêu cầu triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ để đưa luật vào cuộc sống.
Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu nguồn thu gần 12.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2026, Đà Nẵng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về giải phóng mặt bằng, định giá khởi điểm và quỹ đất tái định cư.
Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn