Đầu tư

Đà Nẵng: Thiếu vốn, hàng loạt dự án chuyển tiếp đứng trước nguy cơ kéo dài

Thanh Chung

07:49 | 17/04/2026
(TBTCO) - Cần gần 2.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án chuyển tiếp của 4 phường ở Đà Nẵng, nhưng chưa xác định được nguồn vốn để triển khai, dẫn đến nguy cơ kéo dài dự án, gây lãng phí.
Các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú - khu vực từng là trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh Quảng Nam cũ - được đánh giá có điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, khoa học công nghệ, giao lưu kinh tế, văn hóa với cả nước và quốc tế. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 4 phường này tiếp nhận 141 dự án từ Ban Quản lý dự án khu vực Tam Kỳ, trong đó, phường Tam Kỳ tiếp nhận 45 dự án, phường Quảng Phú tiếp nhận 25 dự án, phường Hương Trà tiếp nhận 23 dự án, phường Bàn Thạch tiếp nhận 48 dự án.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng làm việc với các phường Tam Kỳ, Hương Trà, Bàn Thạch, Quảng Phú.

Ông Đỗ Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho hay, nguồn lực đầu tư phát triển năm 2026 giảm mạnh, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, tổng chi đầu tư phát triển hiện nay của 4 phường chỉ khoảng 230 tỷ đồng/năm, là mức rất thấp so với nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, nguồn thu từ đất giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đầu tư phát triển. Nếu như giai đoạn trước, nguồn thu từ đất đạt khoảng 500 tỷ đồng/năm, thì hiện nay dự kiến chỉ còn khoảng 120 tỷ đồng/năm.

“Việc sụt giảm mạnh nguồn thu chủ lực này đã tác động trực tiếp đến khả năng hạn chế nguồn lực dành cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các công trình hạ tầng trọng điểm” - ông Minh nói.

Bên cạnh đó, nhiều dự án dở dang, kéo dài, chưa tạo được động lực phát triển. Hiện nay, các dự án chuyển tiếp mà 4 phường tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án khu vực Tam Kỳ có nhu cầu đầu tư khoảng 1.980 tỷ đồng, nhưng chưa xác định được nguồn lực để tiếp tục triển khai, dẫn đến nguy cơ kéo dài, lãng phí đầu tư, đặc biệt là ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trong vùng dự án.

Do đó, ông Minh đề nghị TP. Đà Nẵng bổ sung đủ vốn để 4 phường thực hiện, sớm hoàn thành dứt điểm các dự án tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án khu vực Tam Kỳ. Ngoài ra, ông Minh cũng đề nghị Thành phố xem xét, cho chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù nhằm phát triển cụm đô thị động lực phía Nam TP. Đà Nẵng, hình thành cực tăng trưởng mới, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho toàn khu vực phía Nam của thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo tại buổi làm việc.

Mới đây, tại buổi làm việc với 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương cần khẩn trương rà soát toàn bộ dự án đang triển khai, xác định rõ những vướng mắc để xử lý, hoàn thành bàn giao trước ngày 30/4.

Đồng thời, rà soát các dự án trong giai đoạn 2026 - 2030, những dự án cấp thiết thì làm trước, công trình đã quyết là phải làm dứt điểm. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các trụ sở dôi dư, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu cần sớm bàn giao, đưa vào sử dụng hiệu quả, trụ sở đã bàn giao phải vận hành ngay, tránh lãng phí./.

Thanh Chung
