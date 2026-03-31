Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp

Đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực chi phí

Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng) cho biết, áp lực chi phí đang gia tăng trên nhiều khâu, từ nguyên vật liệu đầu vào đến vận hành và nhân công, khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc duy trì ổn định sản xuất. Điều đáng nói là, chênh lệch giữa chi phí vận chuyển quốc tế và nội địa bộc lộ nhiều bất hợp lý. Đơn cử, cước tàu xuất khẩu đi Nhật Bản hiện vẫn giữ ổn định, nhưng chi phí vận chuyển nội địa lại tăng mạnh.

"Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp điều hành phù hợp nhằm bình ổn giá cả thị trường. Trong đó, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhiều biến động” - bà Phi Anh đề xuất.

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng kiến nghị, cần kiểm soát chặt các loại phụ phí phát sinh trong chuỗi logistics.

Tương tự, lãnh đạo Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng cũng kiến nghị cơ quan quản lý tăng cường giám sát, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ công khai cấu phần giá, làm rõ tỷ lệ chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí nhiên liệu nhằm đảm bảo việc điều chỉnh giá có cơ sở. Đồng thời, cần kiểm soát chặt các loại phụ phí phát sinh trong chuỗi logistics.

Đề cập vấn đề chi phí, ông Nguyễn Văn Hớn - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng cho hay, giá vật liệu xây dựng và chi phí vận chuyển tăng mạnh theo giá xăng dầu, trong khi giá các công trình đầu tư công chưa được điều chỉnh kịp thời, khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động, thậm chí có nguy cơ lỗ.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, ông Hớn kiến nghị TP. Đà Nẵng cùng các cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và đà tăng trưởng. Đồng thời, khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí sử dụng xăng dầu trong sản xuất, vận hành. Về lâu dài, để doanh nghiệp có thể phục hồi và phát triển bền vững, cần đảm bảo nguồn cung ổn định và cơ chế điều hành giá phù hợp với thực tiễn.

Xây dựng cơ chế dự phòng và điều tiết chiến lược

Để ứng phó hiệu quả với biến động giá xăng dầu, theo ông Phạm Bắc Bình - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng, cần sớm xây dựng cơ chế dự phòng và điều tiết mang tính chiến lược.

“Trong bối cảnh hiện nay, Đà Nẵng đã mở rộng, quỹ đất lớn, nên theo tôi, cần đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị đầu mối, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phải có mức dự trữ nhất định để phòng ngừa rủi ro. Nếu chỉ dự trữ trong vài ngày, khi có gián đoạn, thì không chỉ doanh nghiệp đó, mà hoạt động của các đơn trong thành phố cũng bị ảnh hưởng theo” - ông Bình nói.

Trước những ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường khẳng định, thành phố sẽ đồng hành, chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt khi giá xăng dầu biến động mạnh, làm gia tăng áp lực chi phí. Đây là thách thức lớn không chỉ với riêng Đà Nẵng, mà trên phạm vi cả nước.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11%. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đang thúc đẩy mạnh các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, vốn là những ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu. Do đó, việc giá xăng dầu tăng cao đang tạo ra áp lực rất lớn.

Về nguồn cung năng lượng, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nguồn cung cơ bản vẫn được đảm bảo đối với cả xăng dầu và khí. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nay là tác động của biến động giá, khiến doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Trước tình hình này, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đề nghị Sở Công thương làm đầu mối tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giải pháp phù hợp. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành để xem xét tháo gỡ.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần bám sát các quy định, chính sách hiện hành về điều hành giá, bình ổn thị trường để chủ động đề xuất giải pháp sát thực tiễn địa phương.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ có văn bản gửi các đầu mối cung ứng xăng dầu, khí đề nghị quan tâm, ưu tiên nguồn cung cho Đà Nẵng trong bối cảnh địa phương đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm soát thị trường, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới nhằm hưởng chênh lệch giá. Lực lượng biên phòng, hải quan và các đơn vị liên quan được giao phối hợp chặt chẽ để kiểm soát.

Theo Sở Công thương TP. Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố hiện có 10 kho xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 197.850 m3 (trong đó, 8 kho thuộc Bộ Công thương quản lý và 2 kho do thành phố quản lý). Hệ thống phân phối gồm 289 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 26 tàu dầu đang hoạt động. Báo cáo từ các doanh nghiệp đầu mối cho thấy, nguồn cung xăng dầu cơ bản ổn định, tồn kho đáp ứng nhu cầu thị trường trong khoảng 7 - 15 ngày. Các đơn vị đã chủ động kế hoạch nhập hàng trong tháng 3 và tháng 4 theo hợp đồng đã ký, bảo đảm cung ứng cho địa bàn.