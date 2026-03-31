Tài chính

Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp

Thanh Chung

Thanh Chung

08:28 | 31/03/2026
(TBTCO) - Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Đà Nẵng đang rà soát cơ chế điều hành, nâng năng lực dự trữ dài hạn, đồng thời lắng nghe kiến nghị từ doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp giảm áp lực chi phí sản xuất, kinh doanh.
aa

Đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực chi phí

Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng) cho biết, áp lực chi phí đang gia tăng trên nhiều khâu, từ nguyên vật liệu đầu vào đến vận hành và nhân công, khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc duy trì ổn định sản xuất. Điều đáng nói là, chênh lệch giữa chi phí vận chuyển quốc tế và nội địa bộc lộ nhiều bất hợp lý. Đơn cử, cước tàu xuất khẩu đi Nhật Bản hiện vẫn giữ ổn định, nhưng chi phí vận chuyển nội địa lại tăng mạnh.

"Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp điều hành phù hợp nhằm bình ổn giá cả thị trường. Trong đó, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhiều biến động” - bà Phi Anh đề xuất.

Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp tại Đà Nẵng kiến nghị, cần kiểm soát chặt các loại phụ phí phát sinh trong chuỗi logistics.

Tương tự, lãnh đạo Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng cũng kiến nghị cơ quan quản lý tăng cường giám sát, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ công khai cấu phần giá, làm rõ tỷ lệ chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí nhiên liệu nhằm đảm bảo việc điều chỉnh giá có cơ sở. Đồng thời, cần kiểm soát chặt các loại phụ phí phát sinh trong chuỗi logistics.

Đề cập vấn đề chi phí, ông Nguyễn Văn Hớn - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng cho hay, giá vật liệu xây dựng và chi phí vận chuyển tăng mạnh theo giá xăng dầu, trong khi giá các công trình đầu tư công chưa được điều chỉnh kịp thời, khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động, thậm chí có nguy cơ lỗ.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, ông Hớn kiến nghị TP. Đà Nẵng cùng các cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và đà tăng trưởng. Đồng thời, khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí sử dụng xăng dầu trong sản xuất, vận hành. Về lâu dài, để doanh nghiệp có thể phục hồi và phát triển bền vững, cần đảm bảo nguồn cung ổn định và cơ chế điều hành giá phù hợp với thực tiễn.

Xây dựng cơ chế dự phòng và điều tiết chiến lược

Để ứng phó hiệu quả với biến động giá xăng dầu, theo ông Phạm Bắc Bình - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng, cần sớm xây dựng cơ chế dự phòng và điều tiết mang tính chiến lược.

“Trong bối cảnh hiện nay, Đà Nẵng đã mở rộng, quỹ đất lớn, nên theo tôi, cần đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị đầu mối, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phải có mức dự trữ nhất định để phòng ngừa rủi ro. Nếu chỉ dự trữ trong vài ngày, khi có gián đoạn, thì không chỉ doanh nghiệp đó, mà hoạt động của các đơn trong thành phố cũng bị ảnh hưởng theo” - ông Bình nói.

Trước những ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường khẳng định, thành phố sẽ đồng hành, chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt khi giá xăng dầu biến động mạnh, làm gia tăng áp lực chi phí. Đây là thách thức lớn không chỉ với riêng Đà Nẵng, mà trên phạm vi cả nước.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11%. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đang thúc đẩy mạnh các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, vốn là những ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu. Do đó, việc giá xăng dầu tăng cao đang tạo ra áp lực rất lớn.

Về nguồn cung năng lượng, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nguồn cung cơ bản vẫn được đảm bảo đối với cả xăng dầu và khí. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nay là tác động của biến động giá, khiến doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Trước tình hình này, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đề nghị Sở Công thương làm đầu mối tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giải pháp phù hợp. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành để xem xét tháo gỡ.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần bám sát các quy định, chính sách hiện hành về điều hành giá, bình ổn thị trường để chủ động đề xuất giải pháp sát thực tiễn địa phương.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ có văn bản gửi các đầu mối cung ứng xăng dầu, khí đề nghị quan tâm, ưu tiên nguồn cung cho Đà Nẵng trong bối cảnh địa phương đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm soát thị trường, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới nhằm hưởng chênh lệch giá. Lực lượng biên phòng, hải quan và các đơn vị liên quan được giao phối hợp chặt chẽ để kiểm soát.

Theo Sở Công thương TP. Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố hiện có 10 kho xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 197.850 m3 (trong đó, 8 kho thuộc Bộ Công thương quản lý và 2 kho do thành phố quản lý). Hệ thống phân phối gồm 289 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 26 tàu dầu đang hoạt động. Báo cáo từ các doanh nghiệp đầu mối cho thấy, nguồn cung xăng dầu cơ bản ổn định, tồn kho đáp ứng nhu cầu thị trường trong khoảng 7 - 15 ngày. Các đơn vị đã chủ động kế hoạch nhập hàng trong tháng 3 và tháng 4 theo hợp đồng đã ký, bảo đảm cung ứng cho địa bàn.

Thanh Chung
Xã miền núi Đà Nẵng hoàn thành bầu cử sớm nhất thành phố

Xã miền núi Đà Nẵng hoàn thành bầu cử sớm nhất thành phố

Đà Nẵng: Hơn 2,18 triệu cử tri đi bầu cử, thực hiện quyền công dân

Đà Nẵng: Hơn 2,18 triệu cử tri đi bầu cử, thực hiện quyền công dân

Đà Nẵng: Hoàn thành báo cáo dự án đô thị lấn biển theo cơ chế đặc thù trong tháng 3

Đà Nẵng: Hoàn thành báo cáo dự án đô thị lấn biển theo cơ chế đặc thù trong tháng 3

Dành cho bạn

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

(TBTCO) - Trong quý I/2026, kinh tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định trên cả 3 khu vực kinh tế. Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, góp phần quan trọng vào kết quả chung
Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ông Hoàng Vũ Thảnh được UBND TP. Hồ Chí Minh chính thức bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh sau khoảng 4 tháng đảm nhiệm vai trò Quyền Giám đốc.
Thông tư 22/2026/TT-BTC: Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và hệ thống sơ đồ quy hoạch

Thông tư 22/2026/TT-BTC: Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và hệ thống sơ đồ quy hoạch

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17/3/2026 hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở dữ liệu về quy hoạch và sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

(TBTCO) - Quý I/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đảm bảo vận hành thông suốt thu - chi ngân sách nhà nước, chủ động tham mưu, hoàn thiện thể chế và tăng tốc hiện đại hóa. Bước sang quý II, nhiều nhiệm vụ lớn tiếp tục được đặt ra, đòi hỏi toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước vừa giữ vững kỷ cương tài chính, vừa kịp thời đưa nguồn ngân sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Hiến máu DATC phối hợp tổ chức
Quản lý chặt tài sản công phục vụ an ninh mạng

Quản lý chặt tài sản công phục vụ an ninh mạng

(TBTCO) - Trước yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và bảo mật dữ liệu ngày càng cao, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt quản lý, sử dụng tài sản công là sản phẩm, giải pháp an ninh mạng; triển khai đúng, đủ quy định pháp luật, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích, lãng phí hoặc tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thông tin.
Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

(TBTCO) - Thời hạn để các đơn vị gửi báo cáo trong cuộc tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 chỉ còn tính bằng ngày. Trước áp lực lớn về tiến độ và yêu cầu cao về chất lượng dữ liệu, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, việc công khai tiến độ, nêu tên các đơn vị chậm triển khai được xem là giải pháp mạnh, tạo áp lực trực tiếp và thúc đẩy toàn hệ thống tăng tốc.
Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp

Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp

Gỡ “điểm nghẽn” nhân lực ESG để khơi thông dòng vốn bền vững

Gỡ “điểm nghẽn” nhân lực ESG để khơi thông dòng vốn bền vững

Kinh nghiệm quốc tế giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Kinh nghiệm quốc tế giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng