Tài chính quốc tế

ECB nên tăng lãi suất vào tháng 6

Hoàng Lê

17:43 | 26/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự đoán sẽ tăng lãi suất vay vào ngày 11 tháng 6 do giá năng lượng tăng vọt đẩy lạm phát lên cao trên toàn khu vực.
Bà Isabel Schnabel, thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ảnh TL

Bà Isabel Schnabel, thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho rằng, ECB nên tăng lãi suất vào tháng tới ngay cả khi xung đột ở Trung Đông được giải quyết nhanh chóng.

“Với quy mô và sự kéo dài của cú sốc hiện tại, theo quan điểm của tôi, việc phớt lờ vấn đề không còn là một lựa chọn nữa”, bà nói với Reuters. “Từ góc nhìn hiện tại, tôi nghĩ rằng cần phải tăng lãi suất vào tháng 6”.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang web của ECB hôm thứ Ba, bà Schnabel cho biết “ngay cả khi chiến tranh kết thúc hôm nay, cơ sở hạ tầng năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu đã bị thiệt hại rất nhiều”.

“Vì vậy, ngay cả khi đó, tôi tin rằng cần phải có một phản ứng chính sách tiền tệ”, bà nói trong cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 21/5. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng ECB không nên cam kết quá tháng 6.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự đoán sẽ tăng lãi suất vay thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 11 tháng 6 do giá năng lượng tăng vọt đẩy lạm phát lên cao trong khu vực. Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách đã cảnh báo không nên áp dụng chính sách quá thắt chặt do những hậu quả kinh tế từ chiến tranh.

Các dự báo mới cũng sẽ được công bố vào thời điểm đó, với việc các thành viên sẽ cập nhật ba kịch bản - cơ bản, bất lợi và nghiêm trọng. Các dự báo này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định các bước đi tiếp theo của ECB.

Cú sốc năng lượng đồng nghĩa với việc “xét về tính bền vững, chúng ta thực sự đã vượt qua kịch bản bất lợi, vốn giả định giá dầu sẽ nhanh chóng bình thường hóa”, bà Schnabel, người được coi là thành viên cứng rắn nhất trong Hội đồng điều hành, cho biết. “Theo tiêu chuẩn lịch sử, cú sốc này rất lớn”.

Không giống như một số đồng nghiệp có quan điểm ôn hòa hơn, bà Schnabel đã chỉ ra những dấu hiệu đầu tiên của hiệu ứng vòng hai. “Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy cú sốc này đang lan sang các lĩnh vực khác trong rổ hàng tiêu dùng”, bà nói.

Bà cũng cảnh báo không nên quá tự mãn với những dữ liệu về mức lương vẫn còn khả quan.

“Chúng ta đã trải qua các cuộc đàm phán tiền lương theo từng giai đoạn và thời gian thỏa thuận tiền lương kéo dài”, bà nói. “Nếu chúng ta chờ đợi những tác động của vòng đàm phán thứ hai thể hiện qua số liệu cụ thể về tiền lương, chắc chắn sẽ quá muộn”.

Thống đốc ngân hàng trung ương Đức cũng nhấn mạnh, chỉ nhìn vào chỉ số lạm phát chung có thể gây hiểu lầm sau cú sốc giá năng lượng. “Điều thực sự quan trọng đối với triển vọng lạm phát của chúng ta là lạm phát cơ bản”, bà nói. “Tôi nhận thấy rủi ro gia tăng đáng kể đối với lạm phát hàng hóa công nghiệp phi năng lượng so với dự báo hồi tháng 3 của chúng tôi”.

Bà cũng nói thêm rằng, “do tác động kéo dài của cú sốc này, tôi tin rằng ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế cũng sẽ mạnh mẽ hơn”.

“Chúng ta đã chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh các chỉ số niềm tin, đặc biệt là ở người tiêu dùng”, bà Schnabel nói. “Tất cả những điều này đều hàm chứa rủi ro giảm đối với tăng trưởng kinh tế và rủi ro gia tăng lạm phát”.

Tuy nhiên, nhìn chung, “uy tín của chúng ta trong việc chống lạm phát là không thể nghi ngờ. Nhưng sự ổn định này phụ thuộc vào việc chúng ta phản ứng đúng cách trước sự gia tăng lạm phát”, bà nói.

