Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La:

Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới

Hà My

17:39 | 26/05/2026
(TBTCO) - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026.

Đối thoại Shangri-La (có tên chính thức là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á) được tổ chức thường niên tại Singapore. Ảnh minh họa

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Đây là diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, bối cảnh thế giới hiện nay đang trải qua nhiều biến động sâu sắc, các vấn đề như cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột khu vực, đứt gãy chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải, chuyển đổi công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

“Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn - thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam” - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao, Việt Nam hiện được nhìn nhận là một nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững tự chủ chiến lược; một quốc gia đang phát triển năng động, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ; đồng thời là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam với các nước về định hướng để xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình.

“Có thể nói, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới” - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh./.

Chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quan hệ Việt Nam - Singapore hiện nay không chỉ dừng ở hợp tác kinh tế truyền thống, mà đang phát triển theo chiều sâu chiến lược, hướng tới các lĩnh vực của tương lai, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của mỗi nước và cho liên kết khu vực ASEAN.
(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
(TBTCO) - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân".
(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang xem xét phương án tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, chặn đứng lãng phí vừa được Đà Nẵng công bố công khai.
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29/5/2026.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần "giao một lần, giao sớm nhất có thể".
(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
