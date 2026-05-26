Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026.

Đối thoại Shangri-La (có tên chính thức là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á) được tổ chức thường niên tại Singapore. Ảnh minh họa

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Đây là diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, bối cảnh thế giới hiện nay đang trải qua nhiều biến động sâu sắc, các vấn đề như cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột khu vực, đứt gãy chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải, chuyển đổi công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

“Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn - thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam” - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao, Việt Nam hiện được nhìn nhận là một nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững tự chủ chiến lược; một quốc gia đang phát triển năng động, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ; đồng thời là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam với các nước về định hướng để xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình.

“Có thể nói, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới” - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh./.