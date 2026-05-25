Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Giá cà phê dao động trong khoảng 87.400 - 88.100 đồng/kg

Cập nhật phiên giao dịch sáng sớm ngày 25/5, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước, dao động trong khoảng 87.400 - 88.100 đồng/kg. Đây cũng là tuần tăng giá thứ 3 liên tiếp của thị trường cà phê nội địa sau giai đoạn điều chỉnh mạnh hồi đầu tháng.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất khu vực khi tăng thêm 300 đồng/kg, lên mức 88.100 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê tăng lên 88.000 đồng/kg, còn Gia Lai đạt 87.900 đồng/kg cùng tăng khoảng 300 đồng/kg so với tuần trước. Riêng Lâm Đồng tăng nhẹ hơn, thêm khoảng 200 đồng/kg, lên mức 87.400 đồng/kg và vẫn là địa phương có mặt bằng giá thấp nhất khu vực.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 khép lại tuần qua ở mức 3.456 USD/tấn, tăng mạnh 2,7% (91 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng khoảng 2%, tương đương 65 USD/tấn, lên mức 3.310 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá arabica giao tháng 7/2026 tăng 2% (5,5 US cent/pound), đạt 272,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng thêm 1,8% (4,7 US cent/pound), lên mức 264,8 US cent/pound.

Giá tiêu dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua giảm mạnh

Khảo sát sáng 25/5 cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm vẫn duy trì ổn định so với hôm qua, dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu so với mặt bằng giá của tuần trước, thị trường đã ghi nhận mức giảm khá mạnh từ 2.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) hiện cùng được thu mua ở mức 142.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với tuần trước nhưng vẫn là hai địa phương có giá cao nhất cả nước.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu đang dao động quanh mốc 141.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai duy trì ở mức 140.000 đồng/kg. Gia Lai tiếp tục là địa phương có mặt bằng giá thấp nhất thị trường với 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tuần qua ghi nhận xu hướng trái chiều tại các quốc gia sản xuất lớn.

Trong đó, giá tiêu đen Indonesia giảm khoảng 71 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 6.979 USD/tấn. Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục tăng thêm 50 USD/tấn, lên mức 9.350 USD/tấn và hiện vẫn là quốc gia có giá tiêu cao nhất trong nhóm các nước sản xuất chủ lực.

Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục đi ngang ở mức 6.250 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm thêm 93 USD/tấn, xuống còn 9.151 USD/tấn. Ngược lại, tiêu trắng Malaysia tăng lên mức 12.250 USD/tấn sau khi cộng thêm 50 USD/tấn so với tuần trước. Riêng tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ổn định ở mức 9.000 USD/tấn./.