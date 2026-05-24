Doanh nghiệp

Cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
15:01 | 24/05/2026
(TBTCO) - Mặc dù chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có nhiều, nhưng khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn vẫn còn rất lớn. Theo Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng luật sư Mặt trời mới (New Sun), điều doanh nghiệp cần hiện nay không chỉ là thêm cơ chế hỗ trợ, mà là một “hệ sinh thái thực thi” đồng bộ, nơi doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi hơn với vốn, công nghệ... và những điều kiện cần thiết để phát triển bền vững.
aa

PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay?

Luật sư Bùi Văn Thành: Nhìn một cách tổng thể, hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay không thiếu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng ta đã có Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định 80 năm 2021, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 198 của Quốc hội và mới đây nhất là Đề án chuyển đổi số theo Quyết định 433 của Thủ tướng. Khung pháp đã đầy đủ, song vấn đề cốt lõi là chúng ta thiếu một “hệ sinh thái thực thi” đồng bộ để mang lại hiệu quả thực tế như kỳ vọng.

Cần một
Luật sư Bùi Văn Thành - Trưởng Văn phòng luật sư Mặt trời mới.

Theo góc nhìn thực tiễn, hầu hết các chính sách còn khoảng cách lớn với năng lực thực thi. Chúng ta đã có các chủ trương, mục tiêu đúng hướng và đồng bộ nhưng lại yếu ở cơ chế vận hành và nguồn lực thực thi. Nhiều giải pháp hỗ trợ hiện tại còn mang tính sự kiện bề nổi như tổ chức hội thảo, phổ biến pháp luật, cấp chứng nhận… Trong khi đó, doanh nghiệp thực sự cần là cơ hội tiếp cận vốn, công nghệ, là kỹ năng quản trị chuỗi cung ứng…

Hơn nữa, nhiều chính sách hỗ trợ vẫn mang tính chất “xin - cho”. Doanh nghiệp muốn nhận hỗ trợ thì phải làm hồ sơ chứng minh điều kiện, rồi xin xác nhận qua nhiều tầng xét duyệt. Hệ quả là tạo ra nghịch lý khi những doanh nghiệp nhỏ, yếu thế nhất – đối tượng cần hỗ trợ nhất – thì lại khó tiếp cận nhất vì không làm được đủ thủ tục; còn những doanh nghiệp có bộ máy tốt, có năng lực cao thì được hỗ trợ dễ dàng hơn.

PV: Theo ông, đâu là những bài toán cần tháo gỡ cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay?

Luật sư Bùi Văn Thành: Vấn đề sống còn đầu tiên mà doanh nghiệp cần là môi trường kinh doanh ổn định, dự đoán được. Các chính sách hỗ trợ dù nhiều nhưng nếu pháp luật thay đổi liên tục, thủ tục phức tạp, cứng nhắc, thanh kiểm tra chồng chéo, thì chi phí tuân thủ của doanh nghiệp sẽ rất lớn và không thể dự báo được. Khi chi phí tuân thủ và rủi ro hành chính quá lớn, thì mọi gói hỗ trợ cũng không còn ý nghĩa, thậm chí là gây thất thoát.

Một nỗi lo khác nữa là rủi ro về hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Ranh giới giữa vi phạm hành chính, tranh chấp dân sự và vi phạm hình sự hiện nay khá mong manh, điều này tạo ra tâm lý bất an cho người kinh doanh.

Bên cạnh vấn đề pháp lý, việc tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng rất khó. Với cách tiếp cận hiện nay của các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp không thể vay nếu không có tài sản đảm bảo. Ý tưởng “cho vay dựa trên dòng tiền” hay nới lỏng tài sản thế chấp đối với hệ thống ngân hàng hiện nay là rất khó khả thi.

Trong khi đó, chúng ta lại chưa có một kênh huy động vốn nào khác thay thế kênh ngân hàng. Việc lập các Quỹ bảo lãnh tín dụng trung ương hay địa phương thực chất chỉ là giải pháp tạm thời, chưa giải quyết được gốc rễ.

Ngoài nhu cầu về vốn, nhu cầu được hỗ trợ về chuyển đổi số của doanh nghiệp cũng rất lớn. Chúng ta cũng đã có các chính sách thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi số, tuy nhiên năng lực của doanh nghiệp để quản trị số vẫn còn rất yếu. Bản thân tôi là người rất thường xuyên cập nhật, tìm hiểu công nghệ để áp dụng trong quản trị doanh nghiệp, nhưng cũng cảm thấy khó khăn khi vận hành các phần mềm, các ứng dụng theo thực tiễn doanh nghiệp. Vậy đối với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ càng khó khăn hơn. Dường như chúng ta đang “công nghệ hóa các vấn đề thay vì quản trị hóa các vấn đề". Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là mua phần mềm, mà là phải nâng cấp kỹ năng quản trị cốt lõi của doanh nghiệp. Qua đó, giúp doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh và biết cách sử dụng công nghệ như một công cụ nâng cao năng suất.

Cần một
Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được hỗ trợ về năng lực chuyển đổi số.

PV: Hiện nay, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được xây dựng để thay thế Luật năm 2017. Từ kinh nghiệm hàng chục năm tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, ông có đề xuất gì về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cho phù hợp và hiệu quả cho giai đoạn mới?

Luật sư Bùi Văn Thành: Một trong những ví dụ thực tiễn về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mà chúng ta có thể xem xét là Đài Loan. Để nền kinh tế đứng vững trước các cuộc khủng hoảng lớn (như năm 1997 và 2008), Đài Loan đã cực kỳ chú trọng phát triển tinh thần doanh nghiệp (entrepreneurship) của người dân. Họ không tập trung nuôi các “ông lớn” đầu tàu, mà tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ liên kết thành các Hiệp hội ngành nghề. Các hiệp hội này chia sẻ mọi thông tin về chính sách, thị trường, rủi ro pháp lý cực kỳ nhanh chóng và minh bạch.

Đối với Việt Nam, để xây dựng các chính sách cho Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi có một số đề xuất.

Thứ nhất là chuyển từ “hỗ trợ tồn tại” sang “hỗ trợ phát triển”. Chính sách phải nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất, giúp doanh nghiệp lớn lên, thay vì chỉ cấp bù một số chi phí nhỏ lẻ để họ sống lay lắt. Đã kinh doanh là phải bình đẳng, mọi chính sách hỗ trợ phải đến được với tất cả các đối tượng.

Thứ hai là xóa bỏ “xin - cho”, chuyển sang cung cấp dịch vụ và “đặt hàng”: Nhà nước không nên hỗ trợ bằng tiền mặt, mà hãy cung cấp miễn phí các dịch vụ tư vấn kế toán, pháp lý, công nghệ, quản trị chất lượng. Sự hỗ trợ tuyệt vời nhất là Nhà nước đóng vai trò đồng hành, kết nối, và trực tiếp mang “đơn hàng” về cho doanh nghiệp, từ đó giải quyết bài toán đầu ra. Ngoài ra, Nhà nước có thể xây dựng các hệ thống quản trị mẫu để các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng áp dụng.

Thứ ba là có cơ chế bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ như có những doanh nghiệp đang làm ăn tốt, trúng thầu cung cấp cáp điện cho dự án của Nhà nước, nhưng rồi dự án bị quyết định tạm dừng, không thanh toán được, ôm nợ ngân hàng hàng trăm tỷ đồng rồi phá sản, chủ doanh nghiệp trắng tay. Nhà nước phải có cơ chế đồng hành và chịu trách nhiệm với doanh nghiệp trong những rủi ro từ phía chính sách như vậy.

Cuối cùng, để Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự đi vào đời sống, quá trình xây dựng Luật cần có thêm sự tham vấn sâu rộng của các Hiệp hội ngành nghề và những người trực tiếp kinh doanh, để luật thực sự giải quyết nhu cầu “dễ thở hơn, làm ăn dễ dàng hơn” của cộng đồng doanh nghiệp.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Bộ Tài chính mới đây đã gửi hồ sơ lấy ý kiến về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Định hướng chính sách mới của dự thảo Luật tập trung vào việc chuyển đổi phương thức từ hỗ trợ dàn trải sang có trọng tâm, trọng điểm, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và phân bổ nguồn lực dựa trên kết quả đầu ra.

Dự thảo cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, đồng thời ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quy trình quản lý, điển hình là việc áp dụng cơ chế “phiếu hỗ trợ” (voucher) để doanh nghiệp chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp. Bên cạnh đó, định hướng mới ưu tiên mở rộng và thiết kế cơ chế đặc thù cho các xu hướng kinh doanh hiện đại và các nhóm yếu thế, bao gồm doanh nghiệp kinh doanh bền vững (ESG), doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cũng như các doanh nghiệp do phụ nữ hoặc người khuyết tật làm chủ.
Hoàng Yến
Từ khóa:
doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn

Bài liên quan

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

Dành cho bạn

Ngày 24/5: Giá cao su châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 24/5: Giá cao su châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp

TP. Hải Phòng xem xét tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã

TP. Hải Phòng xem xét tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Đà Nẵng công bố 350 dự án gỡ vướng theo cơ chế đặc thù

Đà Nẵng công bố 350 dự án gỡ vướng theo cơ chế đặc thù

Tăng sức hút cho ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược bằng chính sách học bổng mới

Tăng sức hút cho ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược bằng chính sách học bổng mới

Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

Đọc thêm

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

(TBTCO) - Áp lực với doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ đang gia tăng khi thị trường này ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ tài sản trí tuệ…, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thực chất, chủ động thích ứng, chuyển từ tư duy “đáp ứng đơn hàng” sang “đáp ứng chuẩn mực thị trường”.
CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermès… Toàn bộ số hàng hóa đã bị niêm phong để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.
BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) - Định chế tài chính có 51% vốn góp bởi Chính phủ Hà Lan - chính thức ký kết hợp đồng cấp vốn tín dụng với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF).
Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Làn sóng huy động vốn trên thị trường chứng khoán có sự phân hóa rõ nét khi không phải thương vụ tăng vốn hay thoái vốn nào cũng thành công. Dòng tiền ngày càng ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng quản trị, minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng.
PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

(TBTCO) - Theo lãnh đạo PV Power, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, doanh nghiệp đã lựa chọn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để phát triển ổn định, dù đây là con đường “rất khó khăn và vất vả”. PV Power đang kết hợp nhiều giải pháp để có nguồn lực triển khai các dự án, bao gồm không chia cổ tức.
Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu để Việt Nam tăng trưởng hai con số, tiến tới phát triển nhanh và bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hé lộ quỹ đất "khủng" trong 8 dự án của Công ty Lan Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Hé lộ quỹ đất "khủng" trong 8 dự án của Công ty Lan Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Infographics: Kết quả triển khai hóa đơn điện tử

Infographics: Kết quả triển khai hóa đơn điện tử

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Ngày 24/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục suy giảm

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

VCCI và Bảo hiểm PVI thiết lập hợp tác toàn diện, đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

VCCI và Bảo hiểm PVI thiết lập hợp tác toàn diện, đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Ngày 24/5: Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao

Ngày 24/5: Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh cao

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 22/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm