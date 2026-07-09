Xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng trưởng hai con số, tạo đà cho thu ngân sách

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIV, đến hết tháng 6/2026, toàn đơn vị có 797 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan, tăng 14,68% (tương ứng tăng 102 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với số lượng doanh nghiệp tăng, khối lượng công việc của cơ quan hải quan cũng gia tăng đáng kể. Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu đạt 54.183 tờ khai, bằng 58,88% chỉ tiêu năm và tăng 26,08% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.583,85 triệu USD, hoàn thành 61,43% chỉ tiêu năm và tăng 457,63 triệu USD, tương đương 14,64% so với cùng kỳ năm 2025.

Các mặt hàng làm thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn Chi cục quản lý tiếp tục tập trung vào nhóm nông sản và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm cà phê nhân, cà phê hòa tan, chuối tươi, kết cấu thép, sắt thép, thức ăn gia súc, phân bón, gỗ và sản phẩm gỗ, sắn lát, tinh bột sắn, dăm gỗ, khoáng sản, đá granit, bazan, sản phẩm may mặc, linh kiện điện tử, thuốc tân dược và sản phẩm kính.

Còn đối với nhập khẩu, hàng hóa chủ yếu là nông sản, cao su, trái cây tươi, nguyên liệu sản xuất cà phê, phân bón, gỗ nguyên liệu, nhựa đường, đá khối, máy móc thiết bị, thiết bị y tế, xơ bông, nguyên liệu dược và nguyên liệu may mặc.

Sự gia tăng của hoạt động xuất nhập khẩu cũng góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 30/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV thu ngân sách đạt 545,54 tỷ đồng, bằng 83,42% dự toán Chính phủ, HĐND và UBND hai tỉnh giao (654 tỷ đồng), đồng thời đạt 59,3% chỉ tiêu phấn đấu của Cục Hải quan giao (920 tỷ đồng).

Trong đó, địa bàn Gia Lai đóng góp 458,25 tỷ đồng, đạt 90,56% dự toán được giao. Theo Chi cục Hải quan khu vực XIV, nguồn thu tăng chủ yếu nhờ phát sinh mặt hàng sắt thép của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tôn Hoa Sen, cùng với kim ngạch nhập khẩu phân bón và việc nhiều dự án đầu tư trên địa bàn phát sinh hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị.

Tại Đắk Lắk, số thu đạt 87,29 tỷ đồng, bằng 58,98% dự toán địa phương giao và 54,9% chỉ tiêu phấn đấu của Cục Hải quan. Nguồn thu chủ yếu đến từ nhập khẩu máy móc thiết bị, phân bón, thiết bị y tế, gia cầm đông lạnh, nguyên liệu dược và xuất khẩu dăm gỗ, sản phẩm than gỗ.

Công chức Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song với hoạt động xuất nhập khẩu, lưu lượng phương tiện và hành khách xuất nhập cảnh cũng duy trì xu hướng tăng. Trong 6 tháng đầu năm, có 15.704 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, tăng 0,24% so với cùng kỳ. Riêng tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ghi nhận 15.411 lượt phương tiện, tăng 0,82%, trong khi Cảng Quy Nhơn đạt 303 lượt, giảm 22,7%.

Đối với hành khách xuất nhập cảnh, toàn đơn vị ghi nhận 79.163 lượt, tăng 11,86%, toàn bộ phát sinh tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Về công tác quản lý thuế, Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết tổng số nợ thuế quá hạn còn 29,975 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ khó thu của những doanh nghiệp đã giải thể hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đơn vị đã triển khai hầu hết các biện pháp cưỡng chế theo quy định và thực hiện khoanh nợ đối với một số trường hợp. Bên cạnh đó, trong kỳ phát sinh 18 hồ sơ hoàn thuế, 6 hồ sơ không thu thuế và việc thực hiện chính sách miễn thuế xuất nhập khẩu được triển khai đúng quy định.

Trong 6 tháng cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao; tăng cường phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp để nắm bắt kế hoạch đầu tư, nhập khẩu hàng hóa, đồng thời vận động doanh nghiệp làm thủ tục tại địa phương.