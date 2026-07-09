Thời sự

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước cho thăm dò, khai thác dầu khí

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
11:55 | 09/07/2026
(TBTCO) - Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Petrovietnam và các nhà thầu nhằm gia tăng sản lượng khai thác, hiệu quả đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng đất nước, góp phần đảm bảo chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.
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Hoàn thiện hành lang pháp lý cho an ninh năng lượng quốc gia

Sáng ngày 9/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).Theo tờ trình của Chính phủ, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ta xác định bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước, là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí hiện nay ngày càng khó khăn. Bên cạnh đó, thực tiễn hoạt động dầu khí cũng đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được xử lý.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước cho thăm dò, khai thác dầu khí

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình tại Phiên họp.

Do đó, việc xây dựng dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) để thay thế Luật Dầu khí năm 2022 là hết sức cần thiết, nhằm nâng tầm của Luật, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư.

Dự Luật bao gồm các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, giao quyền đi kèm với tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước trong điều tra cơ bản về dầu khí, hoạt động dầu khí, tạo sự minh bạch, rõ ràng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong quản lý và thực hiện các hoạt động dầu khí.

Các chính sách của Luật hướng tới việc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và tư nhân trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai dầu khí, đặc biệt tại những khu vực nước sâu, xa bờ, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh trên Biển Đông. Đồng thời, hướng tới phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong ngành dầu khí với mũi nhọn là dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao tự chủ, phát triển dịch vụ dầu khí ra nước ngoài. Luật sẽ bảo đảm tự chủ trong cung cấp dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao thông qua chính sách kiến tạo phát triển và hỗ trợ phù hợp.

Qua thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết, cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn và mục tiêu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dầu khí.

Về phạm vi điều chỉnh và một số nội dung lớn được bổ sung tại dự thảo luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành với việc bổ sung các quy định nhằm điều chỉnh các hoạt động đầu tư gắn với hoạt động dầu khí để tạo thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động mang tính cộng sinh, hỗ trợ trong quá trình triển khai hoạt động dầu khí, góp phần nâng cao hiệu quả, tăng cường thu hút đầu tư cho hoạt động dầu khí.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật, không chồng chéo, chồng lấn sang phạm vi điều chỉnh của các luật khác. Đồng thời, quy định rõ ràng, khả thi, hàm lượng quy định hợp lý, bảo đảm tính linh hoạt khi áp dụng trên thực tiễn.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh rõ cơ sở đề xuất phân cấp, phân quyền, giao quyền; làm rõ vai trò và phạm vi trách nhiệm, nội dung hoạt động quản lý của Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực dầu khí, đặc biệt là làm rõ vai trò kiểm tra, giám sát, kiểm soát bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, đề nghị làm rõ tính hợp lý của quy định về chức năng, nhiệm vụ của các chủ thể khi đối chiếu với các quy định về nguyên tắc thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí được bổ sung mới tại dự thảo luật…

Làm rõ cơ sở, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đối với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Dầu khí và định hướng hoàn thiện Luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật, tính tương thích quy định quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và bảo đảm yêu cầu về quốc phòng an ninh. Quy định về phân cấp, phân quyền cùng các vấn đề kỹ thuật, chuyên môn khác…

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm kịp thời thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng; tạo sự đồng bộ cho hệ thống pháp luật; đồng thời tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi Luật Dầu khí 2022.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước cho thăm dò, khai thác dầu khí

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các bên liên quan khẩn trương rà soát, tiếp thu toàn diện ý kiến góp ý. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 70-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam. Việc phát triển ngành dầu khí phải gắn chặt với phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế; đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Về chính sách ưu đãi và quản lý nhà nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất, đối tượng áp dụng các chính sách ưu đãi và cơ chế khai thác nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. Bảo đảm luật không chồng chéo, chồng lấn sang các luật khác…

Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) tại Kỳ họp không thường lệ Quốc hội Khóa XVI vào tháng 8/2026. Việc ban hành đạo luật này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Petrovietnam và các nhà thầu nhằm gia tăng sản lượng khai thác, hiệu quả đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng đất nước, góp phần đảm bảo chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Hoàng Yến
Từ khóa:
Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi khai thác dầu khí

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