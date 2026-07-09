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Hòa Phát sản xuất 7 triệu tấn thép trong nửa đầu năm 2026, tăng 36% so với cùng kỳ 2025

11:50 | 09/07/2026
(TBTCO) - Quý 2/2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 48% so với quý 2/2025 và tăng 9% so với quý 1/2026. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
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Hòa Phát sản xuất 7 triệu tấn thép trong nửa đầu năm 2026, tăng 36% so với cùng kỳ 2025

Hòa Phát đã sản xuất và xuất khẩu nhiều loại thép HRC tới Mỹ và Châu Âu phục vụ ngành dầu khí.

Trong đó, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao ghi nhận 1,3 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ 2025 và giảm 9% so với quý 1/2026. Thép Hòa Phát duy trì thị phần số 1 Việt Nam với 36% và có mặt tại hơn 45 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp năm châu lục trên thế giới.

Thép Hòa Phát được sử dụng rộng rãi trong các công trình trọng điểm, tiêu biểu như: Dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Phú Quốc, đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cầu Mỹ Thuận 2, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, các dự án cầu mới qua sông Hồng (cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi),...

Đối với thép cuộn cán nóng (HRC), sản lượng bán hàng trong quý II đạt 1,9 triệu tấn, tăng 31% so với quý I/2026 và tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, sản lượng tiêu thụ HRC ở thị trường trong nước chiếm 80%, còn lại là xuất khẩu. Hòa Phát đã xuất khẩu HRC đến 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi.

Hòa Phát còn sản xuất và cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu nhiều loại sản phẩm chế biến sau thép như ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực các loại. Trong quý 2/2026, Tập đoàn cung cấp 212.000 tấn ống thép, 83.000 tấn tôn mạ. Thép dự ứng lực, thép rút dây các loại đạt hơn 65.000 tấn, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với nửa đầu năm ngoái.

Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 3,4 triệu tấn, tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2025. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC. Trong đó, đầu năm 2026, tập đoàn đã sản xuất và xuất khẩu đi Mỹ, Châu Âu nhiều loại HRC chất lượng cao, đặc chủng phục vụ ngành dầu khí, cơ khí chế tạo với mác thép J55, J55-UP, X52, X70, HSLA 55, và gần đây nhất là S700MC.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13% so với nửa đầu năm 2025; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn. Trong đó, trên 60% sản lượng là các loại thép chất lượng cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hòa Phát đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào quý 2/2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế./.

H.C
Từ khóa:
Hòa Phát sản xuất thép cuộn cán nóng

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