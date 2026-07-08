Bổ sung quy định tính phí bảo hiểm cho xe điện, xe xanh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 96/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 2/11/2023 hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Thông tư 96).

Thông tư gồm 24 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/7/2026, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 và khoản 2 Điều 17 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027. Đối với các phương pháp, cơ sở tính phí hoặc phương pháp, cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ đã được Bộ Tài chính chấp thuận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo phương pháp, cơ sở đó.

Thông tư số 96/2026/TT-BTC sửa nhiều quy định về hoa hồng đại lý, cơ sở tính phí nhiều loại bảo hiểm. Ảnh minh họa.

Theo đó, Điều 6 Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 25 phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm đối với bảo hiểm xe cơ giới.

Một điểm mới là Thông tư bổ sung quy định về trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài xác định phí bảo hiểm thuần đối với các rủi ro bảo hiểm dành cho xe cơ giới thân thiện môi trường và xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo quy định tại Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

“Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có thể sử dụng các nguồn số liệu thống kê do các tổ chức trong nước và quốc tế đăng tải công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức của các tổ chức đó hoặc sử dụng kết hợp các số liệu thống kê này với các số liệu thống kê của doanh nghiệp, chi nhánh trong thời gian tối thiểu 3 năm liên tiếp” - khoản 2 Điều 6 Thông tư 96 nêu rõ.

Khi thông báo áp dụng phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm hoặc thay đổi phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không được thay đổi phí bảo hiểm thuần đã thông báo ít nhất trong 12 tháng kế tiếp đối với cùng loại xe cơ giới, mục đích kinh doanh và sử dụng xe cơ giới, năm sản xuất của xe cơ giới và nhóm khách hàng.

Ngoài ra, Điều 3 Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 về hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư và hợp đồng bảo hiểm hưu trí nêu rõ cách thức phân bổ phí bảo hiểm và các khoản phí tính cho bên mua bảo hiểm. Các khoản phí tính cho bên mua bảo hiểm phải phù hợp với quy định tại Điều 99 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. Trong trường hợp điều chỉnh các khoản phí tính cho bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất 03 tháng trước khi áp dụng mức phí mới.

Bên cạnh đó, sửa đổi nhiệm vụ của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; Khoản 1 Điều 5 Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 22 về cơ sở tính phí sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe (bao gồm cả sản phẩm bảo hiểm vi mô) của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; Khoản 2 Điều 5 Thông tư 96 sửa đổi quy định về các giả định chi phí triển khai sản phẩm bảo hiểm (bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi)...

Quy định mới về hoa hồng đại lý bảo hiểm

Đáng chú ý, Điều 16 Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung tiết a điểm 3.2 khoản 3 Điều 51 về hoa hồng đại lý bảo hiểm. Theo đó, Thông tư quy định rõ tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc bảo hiểm nhân thọ cá nhân.

Cụ thể, đối với các hợp đồng bảo hiểm phát hành kể từ ngày 1/1/2027, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa được thực hiện như sau: đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 01 năm trở xuống và 01 năm tái tục hằng năm là 20%. Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 01 năm, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa được thực hiện theo bảng dưới đây.

Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung một số điểm về Điều 51 về hoa hồng đại lý bảo hiểm.

Trần hoa hồng đại lý đối với phí bảo hiểm đóng thêm “Hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với phí bảo hiểm đóng thêm của hợp đồng bảo hiểm liên kết chung, hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị không được vượt quá tỷ lệ phí ban đầu đối với phần phí bảo hiểm đóng thêm” - Điều 16 Thông tư 96 nêu rõ.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 16 Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung tiết b điểm 3.2 khoản 3 Điều 51 về hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm hưu trí. Trước đây, quy định chỉ nêu: “Hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 3% tổng phí bảo hiểm”.

Theo quy định mới, Thông tư tách riêng phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.

Theo đó, hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với phí bảo hiểm cơ bản của hợp đồng bảo hiểm hưu trí là 3% tổng phí bảo hiểm cơ bản; hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với phí bảo hiểm đóng thêm của hợp đồng bảo hiểm hưu trí không được vượt quá tỷ lệ phí ban đầu đối với phần phí bảo hiểm đóng thêm.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2027, một quy định khác cũng bắt đầu có hiệu lực liên quan đến các khoản thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Cụ thể, Điều 17 Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 52 về thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm, đối với các đại lý thực hiện khai thác mới của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe.

Theo đó, đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 01 năm, tổng các khoản thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác của đại lý trong mỗi năm tài chính không vượt quá mức 30% phí bảo hiểm khai thác năm đầu thực tế thu được, chỉ áp dụng đối với phương thức nộp phí định kỳ; đồng thời, bổ sung mức 7% phí bảo hiểm thực tế thu được đối với phương thức nộp phí 1 lần.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng đầu tiên điểm b khoản 2 Điều 38 về phương pháp, công thức, cơ sở trích lập dự phòng toán học đối với bảo hiểm sức khỏe có thời hạn trên 01 năm và một số nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 41 thời điểm ghi nhận doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe...