BVBank chuẩn bị kế hoạch tăng vốn, hơn 640 triệu cổ phiếu sắp "đổ bộ" HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank - mã Ck: BVB) vừa ban hành Nghị quyết số 91/26/BVBank/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Theo Nghị quyết, Hội đồng quản trị BVBank giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thời điểm thực hiện từng đợt chào bán, phát hành cổ phiếu; ký các hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ báo cáo phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời báo cáo kết quả của từng đợt phát hành.

Bên cạnh đó, quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phục vụ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi hoàn thành hai đợt chào bán, phát hành, BVBank sẽ thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ ngân hàng theo mức vốn điều lệ mới; đồng thời, quyết định phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ hai đợt phát hành.

BVBank chuẩn bị kế hoạch tăng vốn, sắp chuyển niêm yết sang HOSE. Ảnh tư liệu.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 6.408 tỷ đồng lên 9.912 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 55%.

Được biết, trong năm 2026, BVBank dự kiến tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến giúp BVBank tăng vốn điều lệ thêm 3.204 tỷ đồng, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tín dụng.

Đồng thời, ngân hàng cũng dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), qua đó, tăng thêm 300 tỷ đồng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch đề ra tại Nghị quyết số 81/26/BVBank/NQ-HĐQT ngày 25/6/2026, ngân hàng dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 300 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia gồm người lao động của BVBank và công ty con theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt, được chia thành 7 nhóm chức danh.

Về nguyên tắc phân bổ, nhóm Giám đốc Khối (Nhóm 1) được phân phối 300.000 cổ phiếu/người. Đối với các nhóm còn lại, số lượng cổ phiếu được mua được xác định theo công thức dựa trên các hệ số về chức vụ, thâm niên, kết quả đánh giá năm 2025, quy hoạch cán bộ và mức độ đóng góp.

Ở diễn biến có liên quan, về kế hoạch chuyển sàn sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), cổ phiếu BVB bị hủy đăng ký giao dịch đối với 640,82 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 6.408,2 tỷ đồng. Ngày hủy đăng ký giao dịch là 9/7/2026, trong khi 8/7/2026 là ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu BVB trên hệ thống UPCoM./.