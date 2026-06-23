Ngân hàng - Bảo hiểm

BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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17:48 | 23/06/2026
(TBTCO) - HOSE vừa chấp thuận niêm yết hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB của ngân hàng BVBank, mở đường cho kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE sau nhiều năm chuẩn bị. Trong bối cảnh đó, BVBank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng 168,8%, nhưng áp lực chất lượng tài sản vẫn hiện hữu khi quy mô nợ xấu gia tăng và nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng cao.
aa

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã Ck: BVB).

Theo quyết định, BVBank được chấp thuận niêm yết hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB trên HOSE, tương ứng giá trị niêm yết theo mệnh giá hơn 6.408 tỷ đồng và bằng với vốn điều lệ hiện tại của ngân hàng.

Kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE đã được cổ đông BVBank thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường chưa thuận lợi, ngân hàng chưa triển khai các thủ tục liên quan đến việc chuyển sàn.

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, BVBank tiếp tục trình và được cổ đông thông qua chủ trương hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BVB trên UPCoM, để niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành trên HOSE. Theo ngân hàng, việc chuyển sàn nhằm nâng cao tính minh bạch, cải thiện thanh khoản cổ phiếu và mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/6, cổ phiếu BVB đóng cửa ở mức 13.900 đồng/cổ phiếu, tăng 1,46%, thanh khoản tăng mạnh những phiên gần đây, với khối lượng giao dịch bình quân khoảng 2,2 triệu đơn vị mỗi phiên.

BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn
BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn nặng gánh. Ảnh tư liệu.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của BVBank trong quý I/2026 tăng mạnh 168,8% lên 215,6 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh ở thu nhập cốt lõi và nguồn thu ngoài lãi.

Động lực lớn nhất đến từ thu nhập lãi thuần, tăng 55,5% lên 785,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động khác tăng đột biến từ 1,3 tỷ đồng lên 80,2 tỷ đồng, tương đương hơn 60 lần, trở thành nguồn đóng góp đáng kể vào lợi nhuận. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 58,3% lên 51,6 tỷ đồng.

Ở mặt bất lợi, mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 49,5% lên 214,8 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ chuyển từ lãi 18 tỷ đồng sang lỗ 19,2 tỷ đồng, song mức tăng mạnh của thu nhập lãi thuần và các nguồn thu ngoài lãi đã bù đắp hoàn toàn các yếu tố bất lợi này.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng tới 92,3%, đạt 430,5 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều quý hoạt động của BVBank.

Chất lượng tài sản của BVBank tiếp tục chịu áp lực trong quý I/2026 khi quy mô nợ xấu (nhóm 3 - 5) tăng 2,3% so với cuối năm 2025, lên 2.466,1 tỷ đồng, cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay (2%). Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) ở mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 1.739,2 tỷ đồng. Tỷ trọng nợ nhóm 5 chiếm tới 70,5% tổng nợ xấu tính đến cuối quý I/2026, cao hơn giai đoạn trước duy trì tỷ trọng từ 50 - 60%. Điều này cho thấy phần lớn nợ xấu của ngân hàng vẫn tập trung ở nhóm có mức độ rủi ro cao nhất và khả năng thu hồi thấp.

Việc nợ nhóm 2 tăng hơn 24% chỉ sau một quý cũng là tín hiệu cần theo dõi, bởi đây thường là nguồn hình thành nợ xấu trong các quý tiếp theo.

Trước BVBank, HOSE cũng đã chấp thuận niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank). Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã ABB) đã thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết chính thức trên HoSE trong quý IV/2026./.

Về quy mô hoạt động, BVBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tổng tài sản lên 155.000 tỷ đồng, tăng khoảng 16,5%. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến đạt 112.000 tỷ đồng, đồng thời đưa cả dư nợ cho vay khách hàng và quy mô huy động vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tăng sức cạnh tranh, BVBank cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 3.504 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 2:1 và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 6.408 tỷ đồng lên 9.912 tỷ đồng./.
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