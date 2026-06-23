Prudential Việt Nam tiên phong nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên, góp phần xây dựng niềm tin bền vững ngành bảo hiểm

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Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, Prudential không ngừng đầu tư vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên thông qua các chương trình đào tạo, phát triển năng lực và xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.

Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bảo hiểm, mà còn góp phần nâng cao chất lượng tư vấn, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về nhu cầu bảo vệ của bản thân và đưa ra những quyết định tài chính phù hợp cho tương lai.

Ông Cyrus Hsu - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Kênh Đại lý của Prudential Việt Nam chia sẻ: “Trong bối cảnh kỳ vọng của khách hàng ngày càng nâng cao, tương lai của ngành bảo hiểm sẽ được định hình bởi chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn viên. Tại Prudential, chúng tôi tin rằng niềm tin của khách hàng được xây dựng từ chính việc đầu tư vào con người. Thông qua ‘Be The One - Start As One’, chúng tôi cam kết xây dựng một thế hệ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, lấy lợi ích lâu dài của khách hàng làm trọng tâm. Không chỉ cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính, họ còn là những đối tác tư vấn đáng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trong việc gìn giữ những điều quý giá nhất và vun đắp sự yên tâm bền vững cho tương lai. Đây cũng là cam kết của Prudential trong việc nâng cao chất lượng tư vấn, củng cố niềm tin của khách hàng và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm Việt Nam” .

Từ định hướng đó, Prudential triển khai chiến dịch Be The One - Start As One | Khởi đầu từ vị thế Tiên phong, với mục tiêu phát triển thế hệ tư vấn viên mới có nền tảng chuyên môn vững vàng, tư duy nghề nghiệp rõ ràng và khả năng đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Chương trình đồng thời thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc góp phần chuyên nghiệp hóa nghề tư vấn bảo hiểm, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Dự án hướng đến những ứng viên mong muốn theo đuổi nghề tư vấn tài chính một cách nghiêm túc, lâu dài và có ý nghĩa; những người không chỉ tìm kiếm một công việc, mà tìm kiếm một sự nghiệp có định hướng, có nền tảng và có khả năng tạo tác động tích cực đến cộng đồng.

Thông qua chiến dịch, Prudential mong muốn góp phần thay đổi góc nhìn về nghề tư vấn bảo hiểm, từ một công việc ngắn hạn thành một hành trình nghề nghiệp chuyên nghiệp, có định hướng và phát triển bền vững.

Đặc biệt, chiến dịch tập trung vào chương trình phát triển dành cho những cá nhân mới bắt đầu hành trình trở thành chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp tại Prudential.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Prudential sẽ triển khai một số hoạt động hỗ trợ ứng viên khám phá định hướng nghề nghiệp và tìm hiểu cơ hội phát triển trong lĩnh vực tư vấn tài chính.Thông qua các nỗ lực phát triển đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, Prudential tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng tư vấn, củng cố niềm tin vào bảo hiểm và mang đến sự yên tâm lâu dài cho khách hàng./.