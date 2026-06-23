Hơn 232 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến kỳ thanh toán từ nay đến cuối năm

Trái phiếu bước vào cao điểm thanh toán

Bước sang nửa cuối năm 2026, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đứng trước giai đoạn cao điểm về nghĩa vụ thanh toán khi dòng tiền trả gốc và lãi dự kiến tăng mạnh, trong bối cảnh hoạt động phát hành mới có dấu hiệu phân hóa và áp lực đáo hạn tiếp tục tập trung ở nhóm bất động sản.

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 12/6/2026 từ FiinPro-X, các tổ chức phát hành đã thanh toán khoảng 100,6 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), tương đương 31,6% tổng nghĩa vụ thanh toán của cả năm 2026. Tuy nhiên, áp lực trả nợ trái phiếu được dự báo gia tăng đáng kể trong tháng 6 khi tổng dòng tiền phải thanh toán ước đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, tăng 64,5% so với tháng trước và tăng 87,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sang tháng 7, giá trị thanh toán dự kiến giảm mạnh xuống còn 18,7 nghìn tỷ đồng. Tính chung giai đoạn từ tháng 6 đến hết năm 2026, tổng dòng tiền phải trả từ trái phiếu ước khoảng 232,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ, trong đó ngành ngân hàng chiếm 102,6 nghìn tỷ đồng và bất động sản khoảng 97,4 nghìn tỷ đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng, áp lực đáo hạn tăng mạnh trong tháng 6 với tổng giá trị gốc đến hạn khoảng 21,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,7% so với tháng trước và gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng chủ yếu đến từ các ngành tiện ích, dịch vụ tài chính và xây dựng - vật liệu. Dù quy mô đáo hạn của ngành Bất động sản giảm 24,6% so với tháng trước, đây vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 10,8 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn một nửa tổng giá trị đáo hạn của khối phi ngân hàng.

Áp lực chi trả lãi trái phiếu cũng gia tăng đáng kể. Trong tháng 6, nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng dự kiến phải thanh toán khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng tiền lãi, tăng 67,7% so với tháng trước và tăng 37,9% so với cùng kỳ, đồng thời là mức cao nhất theo tháng của năm 2026. Sang tháng 7, nghĩa vụ này dự kiến giảm còn 3,9 nghìn tỷ đồng. Ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 4,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 52,3% tổng nghĩa vụ lãi trong tháng 6. Ngoài ra, các ngành du lịch - giải trí, tiện ích và dịch vụ tài chính cũng ghi nhận giá trị thanh toán lãi đáng kể.

Tính chung từ tháng 6 đến tháng 12/2026, nhóm phi ngân hàng dự kiến phải chi trả hơn 44,7 nghìn tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, tăng 14,8% so với cùng kỳ, trong đó riêng ngành bất động sản chiếm khoảng 25,3 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 57% tổng nghĩa vụ.

Phát hành và mua lại cùng sôi động

Trong bối cảnh đó, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao. FiinGroup cho biết giá trị TPDN đang lưu hành đến cuối tháng 5/2026 ước đạt 1,39 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với cuối tháng 4. Diễn biến này chủ yếu phản ánh hoạt động mua lại trước hạn gia tăng trong khi lượng phát hành mới có phần chững lại.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 146 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm phi ngân hàng tăng mạnh 97% lên 83,4 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ bất động sản, thực phẩm - đồ uống và tiện ích; trong khi nhóm ngân hàng huy động 62,6 nghìn tỷ đồng, giảm 38%.

Theo loại hình phát hành, trái phiếu riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế với quy mô khoảng 1,23 triệu tỷ đồng, tương đương 89,2% tổng giá trị lưu hành. Trong khi đó, trái phiếu phát hành ra công chúng đạt 150,2 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước.

Trong tháng 5, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 51,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,1% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hoạt động phát hành của nhóm ngân hàng tiếp tục phục hồi tháng thứ tư liên tiếp, đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, tăng 64,6% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm, dù vẫn thấp hơn mức bình quân 35,5 nghìn tỷ đồng/tháng của năm 2025. Ngược lại, nhóm phi ngân hàng phát hành 20,1 nghìn tỷ đồng, giảm 39,5% so với tháng trước.

Trong nhóm phi ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với 15,4 nghìn tỷ đồng phát hành mới. Bên cạnh đó, nhóm tiện ích quay trở lại thị trường sau 4 tháng vắng bóng với 2,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu do Năng lượng tái tạo Trung Nam phát hành.

Song song với hoạt động phát hành, giá trị mua lại trước hạn trong tháng 5 đạt 39,1 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% so với tháng trước và tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính đến từ nhóm ngân hàng với 36,7 nghìn tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng giá trị mua lại. Các ngân hàng có quy mô mua lại nổi bật gồm TCB với 8,5 nghìn tỷ đồng, OCB 5,5 nghìn tỷ đồng và ABB 5,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 85,9 nghìn tỷ đồng, tăng 29%, trong đó nhóm ngân hàng chiếm tới 82,7%.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trong tháng 5 có dấu hiệu chững lại khi tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 127,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 6,4 nghìn tỷ đồng mỗi ngày, giảm 15,4% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Dòng tiền giao dịch có xu hướng dịch chuyển sang các trái phiếu kỳ hạn dài hơn khi thanh khoản ở nhóm kỳ hạn còn lại từ 3 - 5 năm và trên 7 năm đều tăng.

Xét theo ngành, ngân hàng và bất động sản tiếp tục chi phối thị trường khi đóng góp 85,4% tổng thanh khoản thứ cấp, trong đó giao dịch trái phiếu ngân hàng tăng lên khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng/ngày, còn thanh khoản trái phiếu bất động sản giảm 37,2% so với tháng trước./.