Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Tăng vốn “thần tốc” giữa lúc hoạt động kinh doanh gần như “đóng băng”

Giữa tháng 6/2026, Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do không công bố một số báo cáo liên quan đến việc sử dụng vốn và nghĩa vụ với trái chủ lô trái phiếu mã GINCH2224001 phát hành vào tháng 1/2022. Sau sự kiện này, thông tin về tình hình tài chính, mối liên hệ giữa đơn vị này và các doanh nghiệp liên quan dần xuất hiện.

Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu được thành lập năm 2008, ban đầu mang tên Công ty cổ phần Hội nhập Toàn Cầu, đặt trụ sở tại phường Giang Biên, quận Long Biên (cũ), TP. Hà Nội. Về vốn điều lệ, doanh nghiệp tăng từ 8 tỷ đồng lên 48 tỷ đồng ngày 22/12/2021 và 50 tỷ đồng chỉ 6 ngày sau đó, song cơ cấu cổ đông sau tăng vốn không được công bố.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu tăng nhanh. Ảnh tư liệu.

Điểm đáng lưu tâm trong quá trình thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh bắt đầu xuất hiện từ khi bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1978) tiếp quản vai trò đại diện pháp luật, kiêm giám đốc doanh nghiệp vào tháng 3/2022.

Khoảng hai tháng sau, doanh nghiệp công bố thông tin thay đổi trụ sở từ số 457 D3, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (cũ) sang Lô N07, khu tái định cư, phường Giang Biên, quận Long Biên (cũ).

Cùng với đó, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu tăng nhanh chóng, dù liên tục báo kết quả kinh doanh thua lỗ.

Theo đó, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 181 tỷ đồng vào ngày 27/7/2023. Tới ngày 22/9/2023, tiếp tục thay đổi khi tăng lên 284 tỷ đồng.

Trái chiều với đà tăng vốn, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh thiếu tích cực, với lợi nhuận sau thuế cả năm âm hơn 43 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi 41 triệu đồng. Điều này khiến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2023 ghi âm 18,22%, còn vốn chủ sở hữu còn 240,5 tỷ đồng cuối năm.

Với năm 2024 và 2025, dữ liệu của phóng viên cho thấy, quy mô tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu khá lớn, nhưng gần như không tạo ra hoạt động kinh doanh.

Cuối năm 2025, tổng tài sản đạt 241 tỷ đồng, trong đó, phần lớn lên tới 240 tỷ đồng nằm ở khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu bán hàng, chỉ có 3,66 triệu đồng doanh thu tài chính, trong khi chi phí quản lý 3 tỷ đồng, dẫn tới lỗ gần 3 tỷ đồng năm 2025; dòng tiền kinh doanh âm tương ứng. Tính đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế Công ty lên 46,1 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống còn 237,893 tỷ đồng.

Vẫn “xoay” vốn hàng trăm tỷ đồng từ trái phiếu đến ngân hàng

Đáng chú ý, dù kinh doanh thua lỗ, không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu vẫn xuất hiện trong giao dịch bảo đảm tại PVComBank Chi nhánh Đống Đa với giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ được đăng ký lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo đó, ngày 25/8/2023, một giao dịch bảo đảm có giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ 800 tỷ đồng được đăng ký tại PVComBank Chi nhánh Đống Đa, với mục đích vay tiêu dùng cá nhân. Bên bảo đảm là bà Nguyễn Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Trung (cùng địa chỉ thường trú với bà Thủy). Trong đó, tài sản bảo đảm gồm 2.500 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu, tương ứng 0,15% vốn điều lệ, cùng các quyền tài sản phát sinh từ số cổ phần này.

Đến ngày 12/1/2024, một giao dịch thế chấp có giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ 400 tỷ đồng tiếp tục được đăng ký tại PVComBank Chi nhánh Đống Đa. Bên thế chấp là bà Nguyễn Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Trung, với tài sản bảo đảm là 5.500 cổ phần tại Công ty cổ phần The Vistas, tương ứng 0,05% vốn điều lệ, cùng các quyền tài sản phát sinh từ số cổ phần này.

Kinh doanh gần như “đóng băng”, Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng, trong đó có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa. Ảnh minh họa.

Bên cạnh kết quả kinh doanh không khả quan, thương vụ huy động vốn qua kênh trái phiếu vào tháng 1/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu cũng có nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, doanh nghiệp đã xin gia hạn thanh toán lãi cho trái chủ chỉ sau gần 15 tháng tính từ thời điểm huy động vốn qua kênh trái phiếu. Theo quyết định do bà Nguyễn Thị Thuỷ ký ngày 10/4/2023, khoản lãi đến hạn ngày 14/4/2023 trị giá gần 32,8 tỷ đồng được thanh toán chậm và gia hạn thời gian chi trả, với lý do “chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán”.

Tới ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu công bố thay đổi tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu, từ quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trị giá hơn 410,5 tỷ đồng với Công ty cổ phần phát triển xây dựng miền Bắc sang toàn bộ phần vốn góp của Toàn Cầu tại Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Tầm Nhìn Việt.

Điểm đáng lưu tâm là Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu phải huy động 190 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để mua 81% cổ phần của Công ty TNHH đầu tư bất động sản Tầm Nhìn Việt, qua đó, gián tiếp tham gia đầu tư dự án NO7 thuộc khu tái định cư phường Giang Biên thuộc quận Long Biên (cũ) do Công ty Cổ phần The Vistas làm chủ đầu tư. Thế nhưng, doanh nghiệp lại dùng chính số cổ phần này làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu đã phát hành.

Thậm chí, giá trị tài sản bảo đảm lúc này được thay đổi từ hơn 410,5 tỷ đồng (ghi nhận giá trị vốn chủ sở hữu Tầm Nhìn Việt theo chứng thư thẩm định giá số 3011/2021 ngày 30/11/2021 của Công ty TNHH thẩm định giá Bắc Việt) lên hơn 506,5 tỷ đồng (ghi nhận giá trị vốn chủ sở hữu Tầm Nhìn Việt theo chứng thư thẩm định giá số 1404/2023 ngày 14/4/2023 của Công ty TNHH thẩm định giá Bắc Việt).

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có một số tài sản như: quyền tài sản của Công ty cổ phần The Vistas phát sinh từ dự án Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cho thuê tại ô đất ký hiệu NO-07 phường Giang Biên, quận Long Biên cũ, Hà Nội (tạm tính bằng 0); quyền sử dụng đất tại ô đất ký hiệu NO-07 phường Giang Biên theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Số CM196143, số vào sổ cấp GCN: CT 07924 (tạm ghi nhận giá trị là hơn 33,8 tỷ đồng); toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Tầm Nhìn Việt và các cổ đông còn lại (không bao gồm Công ty cổ phần Kinh doanh và Xây dựng Nhà) tại Công ty cổ phần The Vistas.

Đến ngày 22/8/2023, Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu đã tất toán trước hạn lô trái phiếu có mã GINCH2224001. Chỉ hai ngày sau, doanh nghiệp phát sinh giao dịch bảo đảm tại PVComBank Chi nhánh Đống Đa với giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ được đăng ký 800 tỷ đồng như đã đề cập.

Không chỉ đan xen quan hệ với Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Tầm Nhìn Việt và Công ty cổ phần The Vistas, mạng lưới liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu còn mở rộng sang Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành./.