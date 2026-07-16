Ngân hàng - Bảo hiểm

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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19:21 | 16/07/2026
(TBTCO) - PVcomBank vừa được HNX chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu, đồng thời lên kế hoạch tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng sau hơn một thập kỷ giữ nguyên vốn điều lệ. Dù lợi nhuận gần đây khởi sắc, ngân hàng này vẫn đối mặt bài toán xử lý nợ xấu và hàng loạt cảnh báo về nợ xấu, tăng trưởng tín dụng, giới hạn cấp tín dụng và dư nợ bất động sản.
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Kế hoạch tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng sau hơn một thập kỷ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã CK: PCB).

Theo đó, PVcomBank được chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt 9.000 tỷ đồng.

Năm 2026, PVcomBank dự kiến chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 3.000 tỷ đồng, tương đương 33,33% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025. Thời gian dự kiến phát hành vào quý IV/2026 - quý I/2027.

Theo đại diện PVcomBank, việc tăng vốn là cần thiết trong bối cảnh tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất của PVcomBank tại thời điểm cuối năm 2025 mới đạt 8,21%, tiệm cận mức tối thiểu theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN và thấp hơn đáng kể so với quy định tại Thông tư số 14/2025/NHNN (duy trì ổn định ở mức 10,5% để đạt điều kiện chia cổ tức bằng tiền mặt).

Mức vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng đã được PVcomBank duy trì từ năm 2013 đến nay, không có sự thay đổi. Bởi vậy, tăng vốn điều lệ là nhu cầu bức thiết để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Theo đánh giá của PVcomBank, ngành ngân hàng đang đối mặt với nhiều biến động từ môi trường kinh tế toàn cầu, với rủi ro lạm phát, tỷ giá, lãi suất và gián đoạn chuỗi cung ứng, tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp lớn.

Trong bối cảnh đó, PVcomBank định hướng tăng trưởng có chọn lọc, tối ưu hiệu quả và kiểm soát rủi ro chủ động, với mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 21.702 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 114,3 tỷ đồng, giảm hơn 90%. Mức nền so sánh năm 2025 ở mức rất cao do PVcomBank ghi nhận lợi nhuận đột biến, cũng là năm duy nhất vượt mốc “ngàn tỷ”, khiến kế hoạch năm 2026 thận trọng hơn.

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng
Nguồn: PVcomBank.

Lợi nhuận bứt phá, song nợ xấu và tín dụng vẫn còn nhiều tồn tại

Về kết quả kinh doanh quý I/2026, PVcomBank ghi nhận 679,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 39,1%, tương ứng tăng 190,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ tổng thu nhập hoạt động tăng 32,8%, đạt 1.846,4 tỷ đồng; trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 19,2%.

Trong đó, mặc dù thu nhập lãi thuần giảm 2,7%, song PVcomBank lại được bù đắp bởi sự tăng trưởng mạnh của các nguồn thu ngoài lãi. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh lên 100 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ ở mức 7 tỷ đồng), kết quả kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng tích cực.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Trong một báo cáo của PVcomBank nêu, năm 2025, ngân hàng đã nhận được nhiều cảnh báo, yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước và đã triển khai quyết liệt công tác thu hồi, xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng thông qua các phương án như bán khoản nợ, bán tài sản để cấn trừ khoản vay, cơ cấu, chuyển nhóm nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Các biện pháp này giúp tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2025 của PVcomBank (báo cáo Ngân hàng Nhà nước) là 2,43%, tương ứng với số dư nợ xấu khoảng 4.742 tỷ đồng. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2025 có giảm, tuy nhiên, số dư nợ xấu có xu hướng tăng nhiều hơn so với cuối năm 2024, đòi hỏi cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý, thu hồi nợ để giảm số dư nợ xấu, nợ quá hạn.

Đối với hoạt động tín dụng, trong năm 2025, PVcomBank cũng nhận được các cảnh báo từ Ngân hàng Nhà nước về việc tăng trưởng tín dụng vượt mức. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay khách hàng của PVcomBank đạt 151.656 tỷ đồng, tăng 31,8% so với đầu năm.

PVcomBank cũng nhận được một số cảnh báo trong hoạt động tín dụng liên quan đến giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng, vượt tỷ lệ quy định về nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn, cấp tín dụng tập trung vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ngân hàng cũng gia tăng tỷ trọng cấp tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, với dư nợ đạt trên 71.000 tỷ đồng cuối năm 2025, tăng gấp đôi cùng kỳ, với tỷ trọng chiếm khoảng 47% tổng dư nợ cho vay khách hàng; đầu tư trái phiếu của tổ chức tín dụng cao hơn giới hạn vốn tự có của ngân hàng./.

Ánh Tuyết
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