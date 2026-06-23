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Chứng khoán phái sinh ngày 23/6: Chênh lệch âm trở lại, dòng tiền tăng mạnh khi VN30 áp sát mốc 2.000 điểm

Thanh Thủy

Thanh Thủy

18:04 | 23/06/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận phiên giao dịch sôi động khi thanh khoản tăng mạnh trở lại, nhưng tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng hơn. Giá hợp đồng tương lai tăng chậm hơn chỉ số cơ sở đã kéo chênh lệch trở lại mức âm.
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Sắc xanh tiếp tục được nối dài trên thị trường chứng khoán cơ sở phiên 23/6. VN30-Index tăng 14,99 điểm (+0,76%) lên 1.995,12 điểm, tiếp tục tiến gần vùng kháng cự quan trọng 2.000 điểm. Động lực tăng điểm tiếp tục đến từ nhóm Vingroup, trong đó VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số VN30 với hơn 13 điểm tăng. Bên cạnh đó, LPB trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi tăng trần sau thông tin ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại LPBank.

Ngoài VIC và LPB, các mã TCB, VPB, ACB và HDB cũng đóng góp tích cực vào đà tăng của chỉ số. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại nhóm năng lượng và bán lẻ, trong đó BSR là cổ phiếu kéo giảm mạnh nhất, tiếp theo là VPL, MWG và HPG.

Nương theo xu hướng tăng của chứng khoán cơ sở, giá các hợp đồng tương lai đều đồng loạt tăng. Tuy vậy, mức tăng khiêm tốn hơn nhiều. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 7/2026 (mã 41I1G7000) đóng cửa tại 1.991,1 điểm, tăng 0,33% so với phiên trước. Chênh lệch do đó chuyển sang trạng thái âm 3,72 điểm. Đây là tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư vẫn giữ sự thận trọng nhất định trước vùng cản mạnh quanh 2.000 điểm của VN30-Index.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 8/2026 vẫn giữ được chênh lệch dương ở mức 5,38 điểm, trong khi các kỳ hạn xa hơn lần lượt chiết khấu 2,22 điểm và 8,02 điểm so với chỉ số cơ sở.Đáng chú ý, thanh khoản toàn thị trường phái sinh tăng mạnh 30,6% so với phiên trước. Riêng hợp đồng 41I1G7000 ghi nhận hơn 204 nghìn hợp đồng được giao dịch, tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này cũng tăng nhẹ lên 32.398 hợp đồng, cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục bổ sung các vị thế nắm giữ mới.

Chênh lệch âm trở lại trong bối cảnh VN30-Index tiến sát ngưỡng 2.000 điểm cho thấy sự phân hóa giữa kỳ vọng của thị trường cơ sở và phái sinh. Dù xu hướng ngắn hạn đã cải thiện đáng kể, nhà đầu tư vẫn đang duy trì tâm lý thận trọng trước vùng cản quan trọng sau chuỗi phiên hồi phục mạnh gần đây.

Thanh Thủy
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh thanh khoản

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