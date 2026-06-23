Chứng khoán

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tuần qua

06:27 | 23/06/2026
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng trở lại trong tuần 15/6 - 19/6 với tổng giá trị giao dịch đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với tuần trước.
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Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 15/6 - 19/6 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) ghi nhận sự cải thiện so với tuần trước. Trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu 17.000 tỷ đồng, tổng giá trị đăng ký đạt 17.025 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu đạt 9.675 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 56,9%.

Kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khối lượng trúng thầu 6.850 tỷ đồng trên tổng số 9.000 tỷ đồng gọi thầu, tại mức lợi suất 4,35%/năm, tăng 5 điểm cơ bản so với tuần trước. Kỳ hạn 5 năm huy động được 2.500 tỷ đồng trên tổng số 6.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,15%/năm, cũng tăng 5 điểm cơ bản.

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tuần qua

Đối với các kỳ hạn dài hơn, kỳ hạn 15 năm huy động được 175 tỷ đồng trên 1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,40%/năm; kỳ hạn 30 năm huy động được 150 tỷ đồng trên 500 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,57%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 3 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu dù có 600 tỷ đồng đăng ký tham gia.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, KBNN đã huy động được 178.176 tỷ đồng thông qua phát hành TPCP, tương đương 35,6% kế hoạch năm.

Trong tuần này, KBNN dự kiến tiếp tục gọi thầu tổng cộng 17.000 tỷ đồng TPCP, bao gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 9.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tăng trở lại sau tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 67,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%, còn giao dịch repo đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6%. Mức tăng mạnh của giao dịch repo so với outright cho thấy nhu cầu quản trị thanh khoản ngắn hạn và tối ưu hóa nguồn vốn đang gia tăng trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng có sự phân hóa và các kỳ hạn từ hai tuần đến một tháng tăng cao trong tuần qua.

Diễn biến trên thị trường thứ cấp cũng cho thấy đường cong lợi suất tiếp tục dịch chuyển đi lên, đặc biệt tại nhóm kỳ hạn từ 5 đến 15 năm. Chốt tuần, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,61%/năm, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 2 năm đạt 3,54%/năm, tăng 1 điểm cơ bản; kỳ hạn 3 năm giữ nguyên ở mức 3,72%/năm; kỳ hạn 5 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4,33%/năm; kỳ hạn 7 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 4,40%/năm; kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 4,53%/năm và kỳ hạn 15 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,72%/năm. Diễn biến tăng của nhóm kỳ hạn trung và dài hạn phù hợp với thị trường sơ cấp khi lợi suất trúng thầu tại các kỳ hạn 5 năm và 10 năm đều tăng thêm 5 điểm cơ bản.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều bán ròng 606 tỷ đồng trên thị trường TPCP sau hai tuần liên tiếp mua ròng trước đó.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lợi suất trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp vẫn duy trì xu hướng tăng rõ nét hơn so với giai đoạn trước trong bối cảnh mặt bằng lợi suất toàn cầu còn ở mức cao, tỷ lệ huy động vốn của KBNN so với kế hoạch năm vẫn tương đối thấp, trong khi nhu cầu vốn cho đầu tư công được dự báo ở mức lớn trong thời gian tới. Tuy nhiên, xu hướng hạ nhiệt của lợi suất toàn cầu cùng với sự ổn định hơn của lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn ngắn có thể khiến đà tăng của lợi suất TPCP trong nước chậm lại trong thời gian tới./.

Thu Hương
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trái phiếu trái phiếu chính phủ thanh khoản thị trường giao dịch khối ngoại kho bạc nhà nước gọi thầu trái phiếu lợi suất trái phiếu

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