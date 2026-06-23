Ngày 23/6: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay tăng tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Quảng Ninh và Sơn La. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Quảng Ninh và Sơn La cùng tăng lên mức 68.000 đồng/kg, ngang bằng với nhóm địa phương có giá cao nhất khu vực gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên.

Trong khi đó, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới tại các địa phương khảo sát.

Giá heo tại Thanh Hóa tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An duy trì mức 66.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Tại Quảng Trị tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái đi ngang. Cụ thể, tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giá heo hơi giữ mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng ổn định trên diện rộng khi chỉ một số địa phương miền Bắc điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg. Trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá cả nước vẫn duy trì sự phân hóa giữa các khu vực.

Mức giá thấp nhất 62.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ; mức cao nhất 68.000 đồng/kg xuất hiện tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên./.