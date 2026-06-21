Ngày 21/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc hợp đồng tháng 7/2026 giảm 1,17% (210 Nhân dân tệ) xuống mức 17.750 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) tăng 1,09% (4,6 Yên) lên mức 428.4 yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 đi ngang mức 95,5 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7 giảm 0,3%, xuống còn 226,7 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng khi đồng Yên rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024, hỗ trợ tâm lý thị trường và thúc đẩy chứng khoán Nhật Bản, dù làm gia tăng lo ngại về khả năng Chính phủ can thiệp tỷ giá.

Hợp đồng cao su giao tháng 11 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,1 Yên, tương đương 0,25%, lên 440,6 Yên/kg (khoảng 2,73 USD/kg). Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã tăng 3,14%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp sản xuất và chế biến cao su vẫn giữ nguyên bảng giá thu mua.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Việc giá thu mua trong nước duy trì ổn định cho thấy doanh nghiệp vẫn đang theo dõi thêm diễn biến thị trường quốc tế trước khi đưa ra điều chỉnh mới trong các phiên tới./.