Thị trường

Ngày 20/6: Giá cao su thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn

06:54 | 20/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (20/6) bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn khi đồng loạt giảm giá tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang.
aa
Ngày 20/6: Giá cao su thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn
Giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,20% (215 Nhân dân tệ) xuống còn 17.745 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) giảm 1,44% (6,2 Yên) xuống 423,8 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 đi ngang mức 95,5 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 226,7 US cent/kg, giảm 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) của Nhật Bản tiếp tục giảm sau khi giá dầu thế giới lao dốc do Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên OSE giảm 2,6 Yên, tương đương 0,57%, xuống còn 439,5 Yên/kg (khoảng 2,74 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 240 Nhân dân tệ, tương đương 1,33%, xuống còn 17.785 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.630 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7 loại cao su tổng hợp phổ biến giảm 280 Nhân dân tệ, tương đương 2,12%, xuống còn 12.955 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước ghi nhận mặt bằng giá thu mua ổn định tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến cao su lớn

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 19/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 19/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 18/6: Giá cao su tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng

Ngày 18/6: Giá cao su tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng

Ngày 17/6: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Ngày 17/6: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Dành cho bạn

Bền bỉ hành trình lan tỏa khát vọng dân tộc

Bền bỉ hành trình lan tỏa khát vọng dân tộc

Báo chí - "cánh tay nối dài” kết nối nhà đầu tư với thị trường tài chính

Báo chí - "cánh tay nối dài” kết nối nhà đầu tư với thị trường tài chính

FDI - đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế

FDI - đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế

Dự trữ quốc gia - "tấm lá chắn" vững chắc cho nền kinh tế

Dự trữ quốc gia - "tấm lá chắn" vững chắc cho nền kinh tế

VSDC: 20 năm kiến tạo cùng thị trường chứng khoán phát triển

VSDC: 20 năm kiến tạo cùng thị trường chứng khoán phát triển

Báo chí đồng hành gỡ "điểm nghẽn" đầu tư công

Báo chí đồng hành gỡ "điểm nghẽn" đầu tư công

Đọc thêm

Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (20/6) tiếp tục khởi sắc khi Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) lần đầu chạm mốc 90.000 đồng/kg sau nhiều tuần. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới.
Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới

Giá heo hơi hôm nay (20/6) không biến động tại các địa phương khảo sát. Hiện mức giá thấp nhất cả nước vẫn được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ với 62.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh miền Bắc tiếp tục giữ mức cao nhất 68.000 đồng/kg.
Ngày 20/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 20/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Giá lúa tươi hôm nay (20/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg; lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 50 đồng/kg… Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua.
Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/6) đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 4,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 4,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,88% so với hôm qua.
Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (19/6) tăng trở lại từ 300 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.100 - 89.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại thị trường trong nước dao động từ 138.000 - 140.500 đồng/kg.
Ngày 19/6: Giá heo hơi phân hóa giữa các khu vực trên cả nước

Ngày 19/6: Giá heo hơi phân hóa giữa các khu vực trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (19/6) giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Nam với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định so với phiên trước.
Ngày 19/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng, trong nước ổn định

Ngày 19/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (19/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhẹ so với hôm qua.
Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác, hướng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng và hiệu quả

Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác, hướng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng và hiệu quả

(TBTCO) - Ngày 16/6/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) và Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Nhiên liệu hàng không với chủ đề “Nâng tầm hợp tác: An toàn, Chất lượng và Hiệu quả trong cung ứng nhiên liệu hàng không”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khẳng định vai trò kênh thông tin kinh tế - tài chính uy tín

Khẳng định vai trò kênh thông tin kinh tế - tài chính uy tín

Báo chí - kênh thông tin chủ lực đưa chính sách thuế vào cuộc sống

Báo chí - kênh thông tin chủ lực đưa chính sách thuế vào cuộc sống

Chung niềm tin vào sứ mệnh người làm báo tài chính

Chung niềm tin vào sứ mệnh người làm báo tài chính

Báo Tài chính - Đầu tư: Tiếp tục phát huy vai trò và sứ mệnh trong giai đoạn mới

Báo Tài chính - Đầu tư: Tiếp tục phát huy vai trò và sứ mệnh trong giai đoạn mới

Những bài báo được chắt lọc từ "hàng nghìn con số"

Những bài báo được chắt lọc từ "hàng nghìn con số"

Khơi thông nguồn lực để bảo đảm dòng chảy thông tin chính thống

Khơi thông nguồn lực để bảo đảm dòng chảy thông tin chính thống

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất