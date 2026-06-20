Ngày 20/6: Giá cao su thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn

Giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,20% (215 Nhân dân tệ) xuống còn 17.745 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) giảm 1,44% (6,2 Yên) xuống 423,8 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 đi ngang mức 95,5 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 226,7 US cent/kg, giảm 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) của Nhật Bản tiếp tục giảm sau khi giá dầu thế giới lao dốc do Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên OSE giảm 2,6 Yên, tương đương 0,57%, xuống còn 439,5 Yên/kg (khoảng 2,74 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 240 Nhân dân tệ, tương đương 1,33%, xuống còn 17.785 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.630 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7 loại cao su tổng hợp phổ biến giảm 280 Nhân dân tệ, tương đương 2,12%, xuống còn 12.955 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước ghi nhận mặt bằng giá thu mua ổn định tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến cao su lớn

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.