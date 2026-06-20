Thị trường

Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

07:03 | 20/06/2026
Giá cà phê hôm nay (20/6) tiếp tục khởi sắc khi Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) lần đầu chạm mốc 90.000 đồng/kg sau nhiều tuần. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới.
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Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao
Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng từ 300 - 400 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước chạm ngưỡng 90.000 đồng/kg

Khảo sát sáng 20/6 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng từ 300 - 400 đồng/kg so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương đầu tiên chạm mốc 90.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 400 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận trên thị trường hiện nay.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê tăng 300 đồng/kg lên 89.900 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng 400 đồng/kg, đưa giá thu mua lên ngang bằng Đắk Lắk ở mức 89.900 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực nhưng cũng tăng thêm 300 đồng/kg, đạt 89.700 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 5 USD/tấn, tương đương 0,14%, lên mức 3.685 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 7 USD/tấn, đạt 3.629 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica quay đầu giảm sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,75 US cent/pound xuống còn 275,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 4,1 US cent/pound còn 267,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ vững vùng cao

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Giá tiêu hôm nay bình ổn. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các địa phương trọng điểm không ghi nhận biến động mới, tiếp tục dao động từ 138.000 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước ở mức 140.500 đồng/kg. Đứng thứ hai là Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) với mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu được thu mua ở mức 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất, cùng đạt 138.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu trong nước đang duy trì trạng thái ổn định sau các nhịp điều chỉnh nhẹ trước đó. Nguồn cung không có nhiều biến động trong khi hoạt động thu mua xuất khẩu vẫn diễn ra đều đặn giúp giá tiêu tiếp tục neo ở vùng cao.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu có sự điều chỉnh trái chiều giữa các quốc gia xuất khẩu lớn. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 30 USD/tấn, tương đương 0,42%, xuống còn 7.175 USD/tấn.

Đáng chú ý hơn, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm mạnh 100 USD/tấn, tương đương 1,68%, xuống còn 5.850 USD/tấn. Đây tiếp tục là mức giá thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn trên thế giới.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia vẫn duy trì ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 38 USD/tấn, tương đương 0,41%, xuống còn 9.260 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ nguyên ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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