Đầu tư

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị

15:50 | 04/08/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong phòng, chống úng ngập, giao các địa phương chủ động rà soát điểm có nguy cơ ngập, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, thiết bị trước mùa mưa. Thành phố đồng thời đẩy nhanh các dự án thoát nước trọng điểm, hoàn thiện đề án chống ngập dài hạn gắn với quy hoạch Thủ đô nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
aa

Hạ tầng thoát nước mới đáp ứng khoảng 20% quy hoạch

Tại cuộc họp sáng 4/8 về công tác bảo đảm thoát nước và chống úng ngập, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nghe báo cáo tiến độ các dự án đầu tư công khẩn cấp trong lĩnh vực thoát nước.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến đầu tháng 8, các hạng mục chính của 10 công trình chống ngập khẩn cấp đã cơ bản được đưa vào vận hành, gồm 5 hồ điều hòa (Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương) và 5 dự án cải tạo hệ thống thoát nước, như cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, kênh Thụy Phương, hệ thống thoát nước khu vực Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn - Tây Hồ Tây và bổ sung trạm bơm điều tiết sông Tô Lịch.

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị
Quang cảnh cuộc họp.

Dù vậy, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, hạ tầng thoát nước của Hà Nội hiện mới đáp ứng khoảng 18,7 - 20% quy hoạch được phê duyệt từ năm 2013. Thành phố mới hoàn thành khoảng 77 km cống trục chính, trong khi hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm và mạng lưới thoát nước còn thiếu, chưa đồng bộ.

Theo ông Thường, các dự án khẩn cấp vừa hoàn thành đã bổ sung khoảng 3,4 triệu m3 dung tích hồ điều hòa. Kết hợp với việc hạ mực nước các hồ hiện có thông qua hệ thống bơm, tổng dung tích điều tiết của thành phố tăng thêm khoảng 4,8 triệu m3, giúp nâng năng lực điều hòa nước mưa thêm 15 - 20%.

Hiệu quả bước đầu đã được ghi nhận. Trong số 220 điểm úng ngập sau đợt mưa lớn năm 2025, các dự án mới tác động trực tiếp đến khoảng 120 điểm. Nhiều khu vực từng thường xuyên ngập sâu như Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Ciputra, Võ Chí Công hay Mỹ Đình đã cơ bản không còn ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, người dân kỳ vọng nguồn vốn đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng có thể giải quyết triệt để tình trạng ngập úng của Hà Nội là điều dễ hiểu, nhưng trên thực tế, các dự án khẩn cấp mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Hệ thống thoát nước hiện nay mới đáp ứng khoảng 20% quy hoạch được phê duyệt từ năm 2013, trong khi yêu cầu thực tế đã thay đổi do tốc độ đô thị hóa và tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.

Về lâu dài, giải pháp căn cơ là Hà Nội cần tiếp tục đầu tư các công trình đầu mối theo quy hoạch, đặc biệt là cụm công trình Liên Mạc với trạm bơm công suất 170 m3/giây - một trong những cửa xả chiến lược của hệ thống thoát nước.

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu.

Đẩy nhanh dự án, chủ động ứng phó trước mùa mưa

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá, năng lực tiêu thoát nước của Hà Nội đã được cải thiện rõ rệt sau khi đưa 10 công trình vào vận hành. Tuy nhiên, chống ngập cần được tổ chức theo lưu vực, thay vì xử lý riêng lẻ từng điểm.

Ông Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị hoàn thiện quy hoạch cao độ nền, xây dựng kịch bản ứng phó ở mức cao nhất trong các tháng cao điểm mùa mưa, tăng cường duy tu, vận hành hệ thống, kết nối dữ liệu thoát nước với hệ thống giao thông và camera AI để phát hiện, xử lý nhanh các điểm ngập; đồng thời đẩy nhanh xử lý những khu vực còn tồn tại như Khai Sơn, Cổ Linh, Quang Trung, Văn Minh và Lương Thế Vinh.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, chống úng ngập là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hà Nội tập trung chỉ đạo quyết liệt thời gian qua. Qua các đợt mưa lớn từ đầu mùa mưa năm 2026, nhiều công trình chống ngập đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm thời gian ngập, giảm độ sâu ngập và bảo vệ nhiều khu vực từng là “điểm nóng” về úng ngập.

Tuy nhiên, tình trạng ngập cục bộ vẫn xảy ra ở một số nơi do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, tốc độ đô thị hóa nhanh và tác động của thời tiết cực đoan.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong chống úng ngập, giao chính quyền cơ sở chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập, chuẩn bị đầy đủ máy bơm, phương tiện, lực lượng ứng trực để xử lý ngay khi mưa lớn xảy ra, không chờ chỉ đạo.

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu.

Nhấn mạnh kỳ vọng rất lớn của người dân đối với các dự án chống ngập, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan chức năng phải nâng cao trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng đầu tư lớn nhưng hiệu quả chưa được truyền thông, giải thích đầy đủ. Thành phố sẽ công khai kết quả đầu tư theo từng dự án, xác định rõ khu vực nào đã được khắc phục, khu vực nào còn tiếp tục đầu tư và lộ trình hoàn thành để người dân giám sát.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành các công trình đang triển khai, đẩy nhanh 12 dự án thoát nước trọng điểm đã được bố trí vốn và sớm trình Đề án tổng thể xử lý úng ngập gắn với Quy hoạch Thủ đô trong tháng 9.

Đề án cần xác định rõ lộ trình đầu tư, phân vùng chống ngập, trách nhiệm của từng cơ quan và tiến độ từng dự án để công khai cho người dân giám sát. Đồng thời, Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu mô hình “thành phố bọt biển”, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật, tách riêng hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thu gom nước thải nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tích hợp hệ thống camera AI với mạng lưới giám sát thoát nước để phát hiện sớm các điểm ngập, hỗ trợ điều hành theo thời gian thực, đồng thời hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan quanh các hồ điều hòa nhằm phát huy hiệu quả công trình và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, đổ rác.

Đối với các hồ điều hòa đã hoàn thành, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao chính quyền địa phương khẩn trương đề xuất phương án đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan xung quanh hồ để vừa bảo vệ công trình, ngăn chặn tình trạng đổ rác, lấn chiếm, vừa phát huy hiệu quả sử dụng.
Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước giảm ngập đô thị

Bài liên quan

Hà Nội thúc tiến độ hai dự án trọng điểm tại Hồ Tây

Hà Nội thúc tiến độ hai dự án trọng điểm tại Hồ Tây

Hà Nội quyết liệt khơi thông các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao

Hà Nội quyết liệt khơi thông các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Dành cho bạn

Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao

Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao

Lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng dẫn dắt kỳ vọng thị trường cuối năm

Lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng dẫn dắt kỳ vọng thị trường cuối năm

Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ

Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Đề xuất cơ chế tài chính đặc thù cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Đề xuất cơ chế tài chính đặc thù cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

Đọc thêm

Ngoại giao không chỉ mở cửa, mà phải “mở vốn” cho tăng trưởng

Ngoại giao không chỉ mở cửa, mà phải “mở vốn” cho tăng trưởng

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, trong thời kỳ tăng trưởng mới, ngoại giao không chỉ mở cửa, mà phải “mở vốn” - mở đường cho vốn, công nghệ và cơ hội phát triển cho Việt Nam.
Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đầu tư trong cụm công nghiệp

Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đầu tư trong cụm công nghiệp

(TBTCO) - Các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo… được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp, theo Nghị định số 303/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Từ xưa, người Việt đã có câu: “Đất lành chim đậu”, đất tốt thì chim sẽ tìm về. HSBC nhìn nhận Nghị quyết 10 là một bước phát triển quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư của Việt Nam. Mục tiêu giờ đây không còn chỉ là thu hút vốn, mà là thu hút năng lực.
Quảng Ngãi đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Quảng Ngãi đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

(TBTCO) - Với mục tiêu trình Quốc hội vào tháng 10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện đề xuất cơ chế đặc thù, chính sách vượt trội để hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.
Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế

Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế

(TBTCO) - Theo TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cùng các thông tin liên quan đến thị trường vàng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, làm gia tăng biến động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, giá vàng trong nước vẫn bám sát diễn biến của thị trường vàng thế giới.
Vốn FDI vào Việt Nam vượt 38 tỷ USD sau 7 tháng

Vốn FDI vào Việt Nam vượt 38 tỷ USD sau 7 tháng

(TBTCO) - Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cập nhật đến ngày 31/7/2026 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
Infographics: Bức tranh kinh tế TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026

(TBTCO) - Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 570.442 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,48%; vốn đầu tư thực hiện tăng 21,8%... là những con số nổi bật trong bức tranh kinh tế của TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026.
EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến động lực nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến động lực nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU

(TBTCO) - Sau 6 năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức đi vào hiệu lực (1/6/2020 – 1/6/2026), thương mại song phương Việt Nam – EU đã tăng trưởng ấn tượng. Quan trọng hơn, EVFTA không chỉ mở rộng thị trường mà còn nâng vị thế của Việt Nam trong chiến lược của doanh nghiệp châu Âu, tạo nền tảng cho hợp tác đầu tư, công nghệ và chuỗi giá trị ở giai đoạn phát triển mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thay đổi góc nhìn về “sử dụng không hợp pháp hóa đơn” từ thực tiễn

Thay đổi góc nhìn về “sử dụng không hợp pháp hóa đơn” từ thực tiễn

Ngoại giao phục vụ phát triển: Lấy kết quả thực chất làm thước đo

Ngoại giao phục vụ phát triển: Lấy kết quả thực chất làm thước đo

Bảo đảm quyền tài sản, chủ động nguồn lực trong tình huống đặc biệt

Bảo đảm quyền tài sản, chủ động nguồn lực trong tình huống đặc biệt

Số hóa cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

Số hóa cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

Cổ phiếu TIX chính thức được giao dịch ký quỹ trở lại

Cổ phiếu TIX chính thức được giao dịch ký quỹ trở lại

Xử phạt 4 doanh nghiệp 100 triệu đồng vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu

Xử phạt 4 doanh nghiệp 100 triệu đồng vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng, tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng, tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới

Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt hơn 77.000 tỷ đồng

Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt hơn 77.000 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm