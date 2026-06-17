Ngân hàng - Bảo hiểm

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
19:58 | 17/06/2026
(TBTCO) - BIDV vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao khi bầu ông Lê Ngọc Lâm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng làm Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026. Động thái này đánh dấu bước chuyển giao nhân sự quan trọng tại ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam.
aa
Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông BIDV: Dồn lực tăng vốn trên 90 nghìn tỷ đồng, sẵn sàng ứng phó tác động thuế quan

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa công bố thông tin về việc bầu và bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao theo các nghị quyết và quyết định được Hội đồng quản trị ban hành ngày 16/6/2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị BIDV đã bầu ông Lê Ngọc Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022 - 2027, thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 2022 - 2027, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ông Lê Ngọc Lâm, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, sinh năm 1975. Gia nhập BIDV từ năm 1997, ông có gần 30 năm công tác và gắn bó với ngân hàng này. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như: Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Phó Giám đốc Sở Giao dịch 1, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp và Phó Tổng Giám đốc BIDV. Tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc BIDV.

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7
BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7. Ảnh minh họa.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị BIDV quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIDV với thời hạn bổ nhiệm 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hoàng Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Còn ông Hoàng Việt Hùng, tân Tổng Giám đốc BIDV, sinh năm 1972 và gia nhập ngân hàng từ năm 1996. Với gần 30 năm công tác tại BIDV, ông đã kinh qua nhiều vị trí quản lý, điều hành quan trọng trong hệ thống. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, ông từng đảm nhiệm các cương vị Phó Tổng Giám đốc BIDV, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự, Giám đốc BIDV Nghệ An.

Bên cạnh đó, BIDV bổ nhiệm ông Lê Huy Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV. Ông Lê Huy Hoàng trước đó là Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự của ngân hàng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Hội đồng quản trị BIDV cũng quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV. Trước khi được bổ nhiệm, ông Vũ Hoàng Dương là Giám đốc BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, tính đến cuối quý I/2026, BIDV ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 20.496 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi đạt 15.734 tỷ đồng, tăng 12,8%.

Bên cạnh đó, các nguồn thu ngoài lãi duy trì đà khởi sắc. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.625 tỷ đồng, tăng 5,6%; hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 1.108 tỷ đồng, tăng 28,2%. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác tăng mạnh 70%, lên 2.067 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng chứng khoán ghi nhận kết quả chưa tích cực.

Dù chi phí dự phòng rủi ro tăng 5%, lên 5.498 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của BIDV vẫn đạt 8.572 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Hiện BIDV chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2026. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm ông Lê Ngọc Lâm được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào tháng 3/2021, quy mô hoạt động của ngân hàng đã mở rộng đáng kể. Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,39 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm, tiếp tục là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam và tăng 117% so với cuối quý I/2021 (1,56 triệu tỷ đồng).

Trong khoảng thời gian này, dư nợ cho vay khách hàng tăng gần gấp đôi so với quý I/2021 (1,23 triệu tỷ đồng), lên khoảng 2,43 triệu tỷ đồng; trong khi tiền gửi khách hàng đạt hơn 2,14 triệu tỷ đồng, tăng 75%. Sự gia tăng mạnh mẽ của các chỉ tiêu cốt lõi cho thấy BIDV tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản và dư nợ lớn nhất hệ thống./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
bidv ngân hàng bidv Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Tổng Giám đốc BIDV Tổng Giám đốc BIDV Hoàng Việt Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Lê Ngọc Lâm tình hình kinh doanh BIDV

Bài liên quan

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 6/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 6/2026

BIDV là Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon tại Việt Nam

BIDV là Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon tại Việt Nam

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

Dành cho bạn

Kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga

Kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

OCB chốt quyền nhận cổ phiếu 15% ngày 1/7, đưa vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB chốt quyền nhận cổ phiếu 15% ngày 1/7, đưa vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn quốc trong 5 tháng đầu năm

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn quốc trong 5 tháng đầu năm

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng

Hoàn thiện cơ chế đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hoàn thiện cơ chế đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Đọc thêm

Đề án mới cơ cấu lại quỹ tín dụng nhân dân, thí điểm phá sản quỹ yếu kém, phát triển Co-opBank

Đề án mới cơ cấu lại quỹ tín dụng nhân dân, thí điểm phá sản quỹ yếu kém, phát triển Co-opBank

(TBTCO) - Đề án cơ cấu lại tổng thể hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đặt ra nhiều mục tiêu. Nổi bật là, sắp xếp lại để chỉ có tối đa một quỹ tín dụng nhân dân hoạt động mỗi xã; xử lý dứt điểm quỹ tín dụng nhân dân yếu kém đang tồn đọng; hoàn thành thí điểm phá sản quỹ tín dụng nhân dân trước năm 2030...
Tranh chấp bảo hiểm "Bảo an tín dụng" ABIC sau khi người vay qua đời, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra phán quyết

Tranh chấp bảo hiểm "Bảo an tín dụng" ABIC sau khi người vay qua đời, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra phán quyết

(TBTCO) - Sau khi chồng qua đời vì ung thư chỉ hơn 8 tháng kể từ ngày tham gia bảo hiểm "Bảo an tín dụng" của ABIC, bà Nguyễn Thị Ngọc Thiêu đã khởi kiện, yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng. Liên quan đến vụ tranh chấp này, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Bản án số 507/2026/DS-PT và đưa ra phán quyết đối với yêu cầu của các bên.
Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

(TBTCO) - Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 (500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á) năm 2026. Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng này.
F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu giá 71.000 đồng, huy động nghìn tỷ cho vay cầm đồ

F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu giá 71.000 đồng, huy động nghìn tỷ cho vay cầm đồ

(TBTCO) - F88 vừa điều chỉnh phương án chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, qua đó, dự kiến huy động khoảng 1.563,8 tỷ đồng để tăng vốn cho công ty con phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ. F88 cũng dự kiến các phương án trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số vốn như kế hoạch.
Khảo sát WGC: 89% ngân hàng trung ương dự kiến tăng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới

Khảo sát WGC: 89% ngân hàng trung ương dự kiến tăng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới

Khảo sát từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy 89% nhà quản lý dự trữ dự báo các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục tăng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới, vàng vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để trở thành tài sản dự trữ được ưu tiên nhất. Các ngân hàng trung ương đã tích lũy trung bình 1.000 tấn vàng trong 04 năm qua.
Thế hệ bánh mì kẹp: Khi một người phải gánh tương lai của cả ba thế hệ

Thế hệ bánh mì kẹp: Khi một người phải gánh tương lai của cả ba thế hệ

(TBTCO) - Bước vào độ tuổi 40, khi cha mẹ ngày một lớn tuổi, con cái bước vào những năm học tập quan trọng và bản thân cũng bắt đầu nghĩ đến tuổi nghỉ hưu, nhiều người nhận ra mình đang phải chuẩn bị cho tương lai của cả ba thế hệ. Điều khiến họ trăn trở không chỉ là những khoản chi hôm nay, mà là làm sao để những kế hoạch đã dành nhiều năm vun đắp không bị dang dở giữa chừng.
Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

(TBTCO) - Từ những tiệm cầm đồ truyền thống vốn nhiều góc khuất, ngành cầm đồ chuyển mình mạnh mẽ, nhờ công nghệ và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện. Với quy mô dư nợ khoảng 10,3 tỷ USD, chiếm áp đảo 68% thị trường tài chính thay thế, các chuỗi cầm đồ thế hệ mới nổi lên như kênh tiếp cận vốn minh bạch, tiện lợi cho nhóm khó vay ngân hàng và tệp khách trẻ đầy tiềm năng.
Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức điều chỉnh từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch phổ biến vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VACPA và ICAEW gia hạn hợp tác chiến lược: Nâng tầm chuẩn mực ngành kiểm toán Việt Nam lên tầm cao mới

VACPA và ICAEW gia hạn hợp tác chiến lược: Nâng tầm chuẩn mực ngành kiểm toán Việt Nam lên tầm cao mới

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

Ngày 18/6: Giá cao su tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng

Ngày 18/6: Giá cao su tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng

Ngày 18/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm

Ngày 18/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm

Ngày 18/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Ngày 18/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nga

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,880 15,130
Kim TT/AVPL 14,900 15,150
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,900 15,150
Nguyên Liệu 99.99 14,150 14,350
Nguyên Liệu 99.9 14,100 14,300
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,650 15,050
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,600 15,000
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 14,530 14,980
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼300K 151,000 ▼300K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼300K 151,000 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼300K 151,000 ▼300K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼300K 151,000 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼300K 151,000 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼300K 151,000 ▼300K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,780 ▼100K 15,080 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,780 ▼100K 15,080 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,780 ▼100K 15,080 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,780 ▼100K 15,080 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,780 ▼100K 15,080 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,780 ▼100K 15,080 ▼50K
NL 99.90 13,850
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,900
Trang sức 99.9 14,270 ▼50K 14,970 ▼50K
Trang sức 99.99 14,280 ▼50K 14,980 ▼50K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,488 15,132
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,488 15,133
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,487 1,512
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,487 1,513
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,467 1,497
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,218 148,218
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,936 112,436
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,456 101,956
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,976 91,476
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,934 87,434
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,081 62,581
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,488 1,513
Cập nhật: 18/06/2026 08:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18044 18318 18897
CAD 18254 18530 19146
CHF 32569 32953 33599
CNY 0 3854 3947
EUR 29890 30112 31196
GBP 34495 34887 35825
HKD 0 3228 3431
JPY 157 161 167
KRW 0 16 18
NZD 0 14986 15577
SGD 19972 20254 20826
THB 723 786 840
USD (1,2) 26056 0 0
USD (5,10,20) 26097 0 0
USD (50,100) 26126 26140 26433
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,113 26,113 26,433
USD(1-2-5) 25,069 - -
USD(10-20) 25,069 - -
EUR 30,052 30,076 31,439
JPY 159.88 160.17 169.44
GBP 34,696 34,790 35,916
AUD 18,246 18,312 18,965
CAD 18,460 18,519 19,154
CHF 32,846 32,948 33,831
SGD 20,118 20,181 20,932
CNY - 3,825 3,961
HKD 3,295 3,305 3,435
KRW 16.05 16.74 18.17
THB 771.3 780.83 834.28
NZD 14,990 15,129 15,540
SEK - 2,766 2,857
DKK - 4,021 4,153
NOK - 2,729 2,822
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,051.24 - 6,816.75
TWD 753.53 - 910.7
SAR - 6,900.62 7,251.62
KWD - 83,531 88,666
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,093 26,113 26,433
EUR 29,988 30,108 31,297
GBP 34,704 34,843 35,862
HKD 3,290 3,303 3,419
CHF 32,631 32,762 33,682
JPY 159.89 160.53 168.33
AUD 18,247 18,320 18,912
SGD 20,169 20,250 20,836
THB 789 792 827
CAD 18,458 18,532 19,095
NZD 15,092 15,629
KRW 16.68 18.30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26147 26147 26433
AUD 18233 18333 19258
CAD 18447 18547 19558
CHF 32846 32876 34455
CNY 3835 3860 3995.1
CZK 0 1210 0
DKK 0 4060 0
EUR 30088 30118 31840
GBP 34810 34860 36615
HKD 0 3355 0
JPY 160.79 161.29 171.82
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6720 0
NOK 0 2770 0
NZD 0 15103 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2776 0
SGD 20135 20265 20993
THB 0 752.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14850000 14850000 15250000
SBJ 13500000 13500000 15250000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,146 26,196 26,433
USD20 26,146 26,196 26,433
USD1 23,917 26,196 26,433
AUD 18,269 18,369 19,481
EUR 30,250 30,250 31,656
CAD 18,396 18,496 19,802
SGD 20,223 20,373 20,936
JPY 161.14 162.64 167.21
GBP 34,711 35,061 36,149
XAU 14,978,000 0 15,182,000
CNY 0 3,745 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 18/06/2026 08:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80