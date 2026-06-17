Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa công bố thông tin về việc bầu và bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao theo các nghị quyết và quyết định được Hội đồng quản trị ban hành ngày 16/6/2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị BIDV đã bầu ông Lê Ngọc Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022 - 2027, thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 2022 - 2027, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ông Lê Ngọc Lâm, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, sinh năm 1975. Gia nhập BIDV từ năm 1997, ông có gần 30 năm công tác và gắn bó với ngân hàng này. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như: Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Phó Giám đốc Sở Giao dịch 1, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp và Phó Tổng Giám đốc BIDV. Tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc BIDV.

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7. Ảnh minh họa.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị BIDV quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIDV với thời hạn bổ nhiệm 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hoàng Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Còn ông Hoàng Việt Hùng, tân Tổng Giám đốc BIDV, sinh năm 1972 và gia nhập ngân hàng từ năm 1996. Với gần 30 năm công tác tại BIDV, ông đã kinh qua nhiều vị trí quản lý, điều hành quan trọng trong hệ thống. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, ông từng đảm nhiệm các cương vị Phó Tổng Giám đốc BIDV, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự, Giám đốc BIDV Nghệ An.

Bên cạnh đó, BIDV bổ nhiệm ông Lê Huy Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV. Ông Lê Huy Hoàng trước đó là Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự của ngân hàng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Hội đồng quản trị BIDV cũng quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV. Trước khi được bổ nhiệm, ông Vũ Hoàng Dương là Giám đốc BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, tính đến cuối quý I/2026, BIDV ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 20.496 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi đạt 15.734 tỷ đồng, tăng 12,8%.

Bên cạnh đó, các nguồn thu ngoài lãi duy trì đà khởi sắc. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.625 tỷ đồng, tăng 5,6%; hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 1.108 tỷ đồng, tăng 28,2%. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác tăng mạnh 70%, lên 2.067 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng chứng khoán ghi nhận kết quả chưa tích cực.

Dù chi phí dự phòng rủi ro tăng 5%, lên 5.498 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của BIDV vẫn đạt 8.572 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Hiện BIDV chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2026. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm ông Lê Ngọc Lâm được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào tháng 3/2021, quy mô hoạt động của ngân hàng đã mở rộng đáng kể. Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,39 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm, tiếp tục là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam và tăng 117% so với cuối quý I/2021 (1,56 triệu tỷ đồng).

Trong khoảng thời gian này, dư nợ cho vay khách hàng tăng gần gấp đôi so với quý I/2021 (1,23 triệu tỷ đồng), lên khoảng 2,43 triệu tỷ đồng; trong khi tiền gửi khách hàng đạt hơn 2,14 triệu tỷ đồng, tăng 75%. Sự gia tăng mạnh mẽ của các chỉ tiêu cốt lõi cho thấy BIDV tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản và dư nợ lớn nhất hệ thống./.