Tài chính

Thống nhất quản lý kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tô Ngọc

Tô Ngọc

[email protected]
17:34 | 17/06/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2026/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030. Thông tư được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, khắc phục tình trạng chồng chéo chính sách.
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Quy định rõ nguồn kinh phí và nguyên tắc sử dụng

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 (Chương trình).

Thông tư quy định nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Trong đó, ngân sách trung ương được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời bổ sung có mục tiêu cho các địa phương triển khai các nội dung, nội dung thành phần của Chương trình theo quy định.

Đối với ngân sách địa phương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế hằng năm để bố trí kinh phí chi thường xuyên và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Thống nhất quản lý kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Thông tư số 60/2026/TT-BTC được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, khắc phục tình trạng chồng chéo chính sách. Ảnh minh họa

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí, Thông tư quy định việc sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên phải bảo đảm phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định chuyên ngành có liên quan.

Đáng chú ý, trường hợp cùng một đối tượng, cùng một địa bàn hoặc cùng một dự án, mô hình đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng nội dung thì được lựa chọn áp dụng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Thông tư nhấn mạnh không thực hiện hỗ trợ, quyết toán trùng lặp cùng một nội dung từ nhiều nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp phải bảo đảm không trùng lặp đối tượng, nhiệm vụ chi hoặc vượt định mức, tiêu chuẩn hỗ trợ theo quy định.

Đối với các nội dung đặc thù tại địa phương, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tăng cường trách nhiệm trong quản lý và quyết toán kinh phí

Thông tư quy định việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, Nghị định số 358/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị được phân bổ và giao dự toán kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng quy định; bảo đảm sử dụng kinh phí hiệu quả gắn với kết quả đầu ra, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động đã được quyết toán từ nguồn kinh phí của các chương trình, đề án, dự án khác thì không được quyết toán từ nguồn kinh phí của Chương trình.

Trường hợp cơ quan, đơn vị được giao dự toán ký hợp đồng với đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ thanh toán, quyết toán phải bảo đảm đầy đủ theo quy định. Bên được giao thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích; bên giao dự toán có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hồ sơ, chứng từ và việc sử dụng kinh phí.

Đối với các nội dung thành phần có hỗ trợ hộ gia đình, việc hỗ trợ được thực hiện thông qua người đại diện hộ gia đình là chủ hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

Cơ quan được giao nhiệm vụ hỗ trợ phải lập bảng kê, trong đó ghi rõ thông tin người đại diện hộ gia đình, mức hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật và xác nhận của người nhận hỗ trợ hoặc tổ chức dịch vụ chi trả.

Việc thanh toán các khoản chi thường xuyên thực hiện Chương trình được thực hiện qua Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP.

Quy định cụ thể nhiều nội dung chi phục vụ Chương trình

Thông tư quy định cụ thể nội dung và mức chi đối với nhiều hoạt động phục vụ triển khai Chương trình như đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực; công tác phí; hội nghị, hội thảo; thông tin, tuyên truyền; biên soạn tài liệu; điều tra, khảo sát; kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Đáng chú ý, Thông tư dành quy định riêng đối với hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Theo đó, kinh phí của Chương trình được sử dụng cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo quy định của pháp luật nhưng không được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đã được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu, xúc tiến đầu tư, nội dung và mức chi được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Thông tư cũng quy định việc hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất, dự án liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình phát triển sản xuất cộng đồng và các dự án đặc thù theo quy định tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP.

Đối với Chương trình phát triển kinh tế nông thôn, Thông tư quy định mức hỗ trợ tối đa không quá 35 triệu đồng cho việc xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả đối với sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, sản phẩm OCOP được công nhận đạt 5 sao, 4 sao và 3 sao được thưởng lần lượt 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 8 triệu đồng. Trường hợp sản phẩm được nâng hạng sao thì được thưởng phần chênh lệch giữa hai mức độ sao.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể nội dung chi đối với các hợp phần thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bao gồm phát triển hạ tầng, phát triển sản xuất, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, bình đẳng giới, truyền thông, giám sát, đánh giá và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thông tư số 60/2026/TT-BTC được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời cập nhật nhiều nội dung mới phù hợp với bối cảnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Việc xác lập rõ nguyên tắc quản lý, nguồn kinh phí, trách nhiệm của các chủ thể tham gia và cơ chế phân cấp cho địa phương không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong tổ chức thực hiện.
Tô Ngọc
Từ khóa:
chương trình mục tiêu quốc gia kinh phí chi thường xuyên thống nhất quản lý thông tư bộ tài chính

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