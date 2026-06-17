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Tranh chấp bảo hiểm "Bảo an tín dụng" ABIC sau khi người vay qua đời, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra phán quyết

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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15:58 | 17/06/2026
(TBTCO) - Sau khi chồng qua đời vì ung thư chỉ hơn 8 tháng kể từ ngày tham gia bảo hiểm "Bảo an tín dụng" của ABIC, bà Nguyễn Thị Ngọc Thiêu đã khởi kiện, yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng. Liên quan đến vụ tranh chấp này, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Bản án số 507/2026/DS-PT và đưa ra phán quyết đối với yêu cầu của các bên.
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Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - mã Ck: ABI) vừa công bố thông tin về việc nhận được Bản án số 507/2026/DS-PT ngày 21/5/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Đây là vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Thiêu sinh năm 1967 và Bảo hiểm ABIC Chi nhánh Cần Thơ liên quan đến hợp đồng bảo hiểm “Bảo an tín dụng” của ông Trần Văn Tiền (chồng bà Thiêu).

Tranh chấp bảo hiểm Bảo an tín dụng ABIC sau khi người vay qua đời, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra phán quyết
Bảo hiểm “bảo an tín dụng”. Ảnh minh họa.

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc Thiêu trình bày, vào ngày 13/7/2022, bà và chồng là ông Trần Văn Tiền ký hợp đồng tín dụng với Agribank Chi nhánh Nam Duyên Hải để vay vốn 600 triệu đồng. Thực tế, năm 2021 vợ chồng bà phải đáo hạn ngân hàng, tuy nhiên, do dịch Covid bùng phát không về đáo hạn được, nên sang năm 2022 mới đáo hạn số tiền 450 triệu đồng, làm hợp đồng lại để vay thêm 150 triệu đồng.

Cán bộ ngân hàng là Nguyễn Chí Phương phụ trách địa bàn xã Đông Hải yêu cầu vợ chồng bà phải mua bảo hiểm gói 300 triệu đồng, phí đóng bảo hiểm là 2,7 triệu đồng, thời hạn 01 năm từ ngày 15/7/2022 đến ngày 15/7/2023, chồng bà là ông Tiến đứng ra mua bảo hiểm.

Từ năm 2019, vợ chồng bà có vay tiền ngân hàng và ông Tiến đều đứng ra mua bảo hiểm, chỉ có năm 2021 là không đáo hạn được, không có vay tiền nên không mua bảo hiểm.

Lúc mua bảo hiểm, cán bộ ngân hàng Nguyễn Chí Phương không hướng dẫn, hay phân tích điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, mà bà cũng không đọc quy tắc bảo hiểm Bảo an tín dụng, mà chỉ yêu cầu vợ chồng bà mua bảo hiểm mới cho vay tiền.

Khi mua bảo hiểm xong chưa được 01 năm thì đến ngày 21/3/2023, ông Tiến chết, thời hạn trong bảo hiểm vẫn còn.

Theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ngọc Thiêu, việc Công ty bảo hiểm cho rằng ông Tiến có tiền sử bệnh ung thư trước đó không thuộc điều kiện hưởng bảo hiểm là không đúng, vì Nguyễn Chí Phương bán bảo hiểm không có tư vấn, không dẫn ông Tiến đi khám bệnh và không phân tích kỹ lưỡng nên lỗi này không phải của vợ chồng bà. Nay bà yêu cầu Công ty cổ phần bảo hiểm phải chi trả tiền bảo hiểm cho chồng bà số tiền 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía ABIC không chấp nhận chi trả.

Theo ông Lưu Ngọc Huy - đại diện hợp pháp của bị đơn Bảo hiểm ABIC - chi nhánh Cần Thơ, Công ty xác minh và được biết ông Tiến đã mắc bệnh ung thư thực quản 1/3 giữa cT3N2M0 từ tháng 5/2021 trước khi mua bảo hiểm.

Mặt khác, ông Tiến tham gia mua bảo hiểm không liên tục, vì vậy, đối chiếu với quy định về việc chi trả bảo hiểm thì ông Tiến thuộc trường hợp bị loại trừ nên không được chi trả bảo hiểm theo quy định.

Mặc dù vậy, phía công ty hỗ trợ cho bà Thiêu 20 triệu đồng và tiền phí mai táng 2 triệu đồng theo quy định, tổng cộng 22 triệu nhưng phía bà Thiêu không đồng ý. Nay bà Thiêu yêu cầu Công ty cổ phần bảo hiểm chi trả số tiền 300 triệu đồng, phía công ty không đồng ý.

Ngày 1/4//2026, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ngọc Thiêu kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thiêu.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho rằng, ông Trần Văn Tiến không mua bảo hiểm vào năm 2021 là do dịch bệnh Covid-19, đây là yêu tổ khách quan nên ông Tiền không có lỗi. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà Thiêu; đối với việc ông Lưu Ngọc Huy tự nguyện hỗ trợ cho bà Thiêu số tiền 40 triệu đồng, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện này.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ được xem xét tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định vào năm 2019, 2020 ông Tiến có mua bảo hiểm của Bảo hiểm ABIC, nhưng năm 2021 ông Tiến không mua bảo hiểm, đến năm 2022 ông Tiến mới mua bảo hiểm, nên ông Tiến không thuộc trường hợp mua bảo hiểm tái tục.

Ông Tiến phát hiện ung thư vào năm 2021, nhưng khi mua bảo hiểm năm 2022 ông Tiến khai là không có bệnh. Do đó, ông Tiến chết do mắc bệnh ung thư thực quản 1/3 giữa cT3N2M0; ông không thuộc trường hợp mua bảo hiểm tái tục, nên không được chi trả bảo hiểm theo mục 9.2.1 khoản 9.2 Điều 9 và khoản 11.2 Điều 11 của Quy tắc bảo hiểm Bảo an tín dụng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5959/2020/QĐ-ABIC-PHH ngày 16/12/2020. Việc Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thiêu là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Ngọc Thiêu. Cụ thể, tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thiều về việc yêu cầu ABIC Chi nhánh Cần Thơ chi trả tiền bảo hiểm cho ông Trần Văn Tiền số tiền 150 triệu đồng.

Đồng thời, công nhận sự tự nguyện của ông Lưu Ngọc Huy trong việc hỗ trợ bà Nguyễn Thị Ngọc Thiêu số tiền 40 triệu đồng; bà Thiêu không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
bảo hiểm bảo hiểm ABIC bảo an tín dụng tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

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LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80