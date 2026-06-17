(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 vừa phát đi thông báo tìm chủ sở hữu đối với các lô hàng tồn đọng đang được lưu giữ tại Công ty TNHH MTV cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Tân Vũ và Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long - Cảng cá Hạ Long.
Cụ thể, theo Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, việc thông báo được thực hiện căn cứ Điều 58 Luật Hải quan và Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.
Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng. Ảnh: TL
Cơ quan hải quan đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng nêu trên liên hệ để làm thủ tục nhận hàng theo quy định. Danh mục chi tiết các lô hàng được công bố kèm theo thông báo.
Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại hoặc hàng hóa có thời hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, thời hạn đến nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông báo.
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